Logo
Women's Hockey Roundtable
Powered by Roundtable
Full Olympic Women’s Hockey Schedule cover image

Full Olympic Women’s Hockey Schedule

Ian Kennedy
2h
Partner
576Members·4,653Posts
IanKennedy@THNews profile imagefeatured creator badge

Here’s a look at the full 2026 Olympic women’s hockey schedule.

The 2026 Olympic women’s hockey schedule is set to begin February 5 at the Milano Cortina Games in Italy.

Here’s the full 2026 Olympic women’s hockey schedule.

Thursday, Feb. 5

  • Sweden vs. Germany, 6:10 AM EST
  • Italy vs. France, 8:40 AM EST
  • USA vs. Czechia, 10:40 AM EST
  • Finland vs. Canada, 3:10 PM EST

Friday, Feb. 6&nbsp;

  • France vs. Japan, 6:10 AM EST
  • Czechia vs. Switzerland,&nbsp;8:40 AM EST

Saturday, Feb. 7&nbsp;

  • Germany vs. Japan, 6:10 AM EST
  • Sweden vs. Italy,&nbsp;8:40 AM EST
  • USA vs. Finland, 10:40 AM EST
  • Switzerland vs. Canada,&nbsp;3:10 PM EST

Sunday, Feb. 8

  • France vs. Sweden,&nbsp;10:40 AM EST
  • Czechia vs. Finland,&nbsp;3:10 PM EST

Monday, Feb. 9

  • Japan vs. Italy, 6:10 AM EST
  • Germany vs. France,&nbsp;10:40 AM EST
  • Switzerland vs. USA,&nbsp;2:40 PM EST
  • Canada vs. Czechia,&nbsp;3:10 PM EST

Tuesday, Feb. 10

  • Japan vs. Sweden,&nbsp;6:10 AM EST
  • Italy vs. Germany,&nbsp;10:40 AM EST
  • Canada vs. USA,&nbsp;2:10 PM EST
  • Finland vs. Switzerland,&nbsp;3:10 PM EST

Quarterfinals

Friday, Feb. 13&nbsp;

  • Team 1 vs. Team 2, 10:40 PM EST
  • Team 1 vs. Team 2 , 3:10 PM EST

Saturday, Feb. 14&nbsp;

  • Team 1 vs. Team 2, 10:40 AM EST
  • Team 1 vs. Team 2, 3:10 PM EST

Semifinals

Monday, Feb. 16

  • Team 1 vs. Team 2, 10:40 AM EST
  • Team 1 vs. Team 2,&nbsp;3:10 PM EST

Bronze Medal Match

Thursday, Feb. 19&nbsp;

  • Loser Semifinal 1 vs. Loser Semifinal 2,&nbsp;8:40 AM EST

Gold Medal Match

Thursday, Feb. 19

  • Winner Semifinal 1 vs. Winner Semifinal 2, 1:10 PM EST
Topics:International