Full Olympic Women’s Hockey Schedule

The 2026 Olympic women’s hockey schedule is set to begin February 5 at the\nMilano Cortina Games in Italy.\n\nHere’s the full 2026 Olympic women’s hockey schedule.\n\n\nTHURSDAY, FEB. 5\n\n * Sweden vs. Germany, 6:10 AM EST\n * Italy vs. France, 8:40 AM EST\n * USA vs. Czechia, 10:40 AM EST\n * Finland vs. Canada, 3:10 PM EST\n\n\nFRIDAY, FEB. 6 \n\n * France vs. Japan, 6:10 AM EST\n * Czechia vs. Switzerland, 8:40 AM EST\n\n\nSATURDAY, FEB. 7 \n\n * Germany vs. Japan, 6:10 AM EST\n * Sweden vs. Italy, 8:40 AM EST\n * USA vs. Finland, 10:40 AM EST\n * Switzerland vs. Canada, 3:10 PM EST\n\n\nSUNDAY, FEB. 8\n\n * France vs. Sweden, 10:40 AM EST\n * Czechia vs. Finland, 3:10 PM EST\n\n\nMONDAY, FEB. 9\n\n * Japan vs. Italy, 6:10 AM EST\n * Germany vs. France, 10:40 AM EST\n * Switzerland vs. USA, 2:40 PM EST\n * Canada vs. Czechia, 3:10 PM EST\n\n\nTUESDAY, FEB. 10\n\n * Japan vs. Sweden, 6:10 AM EST\n * Italy vs. Germany, 10:40 AM EST\n * Canada vs. USA, 2:10 PM EST\n * Finland vs. Switzerland, 3:10 PM EST\n\n\nQUARTERFINALS\n\n\nFRIDAY, FEB. 13 \n\n * Team 1 vs. Team 2, 10:40 PM EST\n * Team 1 vs. Team 2 , 3:10 PM EST\n\n\nSATURDAY, FEB. 14 \n\n * Team 1 vs. Team 2, 10:40 AM EST\n * Team 1 vs. Team 2, 3:10 PM EST\n\n\nSEMIFINALS\n\n\nMONDAY, FEB. 16\n\n * Team 1 vs. Team 2, 10:40 AM EST\n * Team 1 vs. Team 2, 3:10 PM EST\n\n\nBRONZE MEDAL MATCH\n\n\nTHURSDAY, FEB. 19 \n\n * Loser Semifinal 1 vs. Loser Semifinal 2, 8:40 AM EST\n\n\nGOLD MEDAL MATCH\n\n\nTHURSDAY, FEB. 19\n\n * Winner Semifinal 1 vs. Winner Semifinal 2, 1:10 PM EST