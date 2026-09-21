Women's Euro Hockey Tour: Rosters Set For Sweden, Finland, Czechia, and Switzerland

Sweden, Finland, Czechia, and Switzerland have announced their women's national teams for the second stop on the Women's Euro Hockey Tour in Lahti, Finland.
The second stop on the Women's Euro Hockey Tour is set for Lahti, Finland from September 30 to October 3.
Below are the rosters for each of the Four Nations involved.
Finland
Goaltenders: Sanni Ahola (Ottawa Charge, PWHL), Kerttu Kuja-Halkola (HIFK, Auroraliiga)
Defenders: Jenni Hiirikoski (Luleå, SDHL), Sini Karjalainen (Vancouver Goldeneyes), Oona Koukkula (Brynäs IF), Nelli Laitinen (Hamilton, PWHL), Krista Parkkonen (Färjestad BK), Sanni Rantala (Frölunda HC), Elli, Suoranta (Ilves, Auroraliiga), Lisette Täks (Kiekko-Espoo, Auroraliiga)
Forwards: Emma Ekoluoma (Ilves), Elisa Holopainen (New York Sirens, PWHL), Emmi Juusela (SDE HF), Michelle Karvinen (Montréal Victoire, PWHL), Julia Liikala (Frölunda HC), Petra Nieminen (Montréal Victoire, PWHL), Emma Nuutinen (Seattle Torrent, PWHL), Jenniina Nylund (Brynäs IF), Susanna Tapani (Boston Fleet, PWHL), Noora Tulus (Brynäs IF), Viivi Vainikka (Minnesota Frost, PWHL), Kiira Yrjänen (Kiekko-Espoo, Auroraliiga).
Switzerland
Goaltenders: Andrea Brändli (Detroit, PWHL), Saskia Maurer (SC Bern, SWHL / Las Vegas, PHWL), Chiara Pfosi (EV Zug, SWHL).
Defenders: Annic Büchi (EV Zug, SWHL), Elena Gaberell (HC Davos, SWHL), Nina Harju (EV Zug, SWHL), Laure Mériguet (Genève-Servette, SWHL), Alena Lynn Rossel (HC Davos, SWHL), Lucie Tenenbaum (Minnesota State, NCAA), Nicole Vallario (New York Sirens, PWHL), Stefanie Wetli (ZSC Lions, SWHL).
Forwards: Leoni Balzer (HC Davos, SWHL), Rahel Enzler (EV Zug, SWHL), Nora Harju (ZSC Lions, SWHL), Naemi Herzig (Holy Cross, NCAA), Sinja Leemann (SC Bern, SWHL), Ilana Leibundgut (HC Davos, SWHL), Alina Marti (EV Zug, SWHL), Alina Müller (Hamilton, PWHL), Norina Müller (HC Fribourg-Gottéron, SWHL), Lara Stalder (EV Zug, SWHL), Jade Surdez (HC Fribourg-Gottéron, SWHL), Livia Tschannen (HC Fribourg-Gottéron, SWHL), Luisa Waser (EV Zug, SWHL).
Czechia
Goaltenders: Julie Pejšová (Kobra Praha, Czechia), Klára Peslarová (Brynäs, SDHL)
Defenders: Sára Čajanová (Brynäs, SDHL), Klára Seroiszková (HC Davos, SWHL), Ellen Jarabková (MoDo, SDHL), Daniela Pejšová (San Jose, PWHL), Noemi Neubauerová (Seattle Torrent, PWHL), Aneta Tejralová (Seattle Torrent, PWHL), Aneta Paroubková (Stoney Creek Sabres, OWHL), Dominika Lásková (Vancouver Goldeneyes, PWHL)
Forwards: Barbora Bartáková (Djurgardens, SDHL), Michaela Pejzlová (Frölunda, SDHL), Vendula Přibylová (Linköping, SDHL), Tereza Gildainová (Lovell Academy Lions, 19U USA), Klára Hymlárová (Minnesota Frost, PWHL), Kristýna Kaltounková (New York Sirens, PWHL), Kateřina Mrázová (Ottawa Charge, PWHL), Natálie Mlýnková (San Jose, PWHL), Tereza Pištěková (Ottawa Charge, PWHL), Barbora Juříčková (St. Lawrence, NCAA), Julie Jebousková (Maine, NCAA), Tereza Plosová (Minnesota, NCAA), Tereza Vanišová (Vancouver Goldeneyes, PWHL)
Sweden
Goaltenders: Emma Söderberg (SDE HF, SDHL), Lisa Jönsson (Northeastern, NCAA)
Defenders: Linnéa Andersson, (Frölunda HC, SDHL), Jessica Adolfsson (Linköping HC, SDHL), Maja Nylén-Persson (New York Sirens, PWHL), Lova Blom (Brynäs IF, SDHL), Josefine Holmgren (SDE HF, SDHL), Ella Sköldebäck (SDE HF, SDHL), Anna Kjellbin (Hamilton, PWHL).
Forwards: Josefin Bouveng (Las Vegas, PWHL), Wilma Sundin (Brynäs IF, SDHL), Tilde Grillfors (Brynäs IF, SDHL), Sofie Lundin (Frölunda HC, SDHL), Ella Hellman (Frölunda HC, SDHL), Sara Hjalmarsson (Toronto Sceptres, PWHL), Hanna Thuvik (Brynäs IF, SDHL), Thea Johansson (Vancouver Goldeneyes, PWHL), Ebba Hedqvist (Luleå HF, SDHL), Lina Ljungblom (Montréal Victorie, PWHL), Jenny Antonsson (Brynäs IF, SDHL), Mira Hallin (MoDo, SDHL), Michelle Löwenhielm (Linköping HC, SDHL).