Women's Hockey Roundtable
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Nov 16, 2026 6:33 PMPublished Nov 16, 2026 6:33 PM
The PWHL has announced their 2026-27 schedule, and started to share details on the PWHL Takeover Tour, now they've announced special theme and unity game nights, including giveaway nights for all 12 PWHL teams.
The PWHL season continues to come together. After the league unveiled their full season schedule, and announced the first stop on the PWHL Takeover Tour slated for Washington, DC, each of the PWHL's 12 teams this week announced their annual theme and unity game nights.
Boston Fleet Theme and Unity Games
- WEDNESDAY, DEC. 9 VS. OTTAWA - Home Opener
- SATURDAY, JAN. 9 VS. TORONTO – Hispanic Heritage Celebration
- SATURDAY, FEB. 6 VS. DETROIT – Black History Celebration
- WEDNESDAY, FEB. 17 VS. SEATTLE- Yacht Rock Night
- SUNDAY, MARCH 14 VS. MINNESOTA- Women’s Empowerment Night
- WEDNESDAY, APRIL 14 VS. NEW YORK- Pride Celebration
- SATURDAY, APRIL 17 VS. TORONTO- Fan Appreciation Night
Detroit Clutch Theme and Unity Games
- SATURDAY, DEC. 12 VS. NEW YORK – Home Opener: Magnet Schedule & Rally Towel Giveaway
- SATURDAY, DEC. 19 VS. VANCOUVER – Next Gen Day
- SATURDAY, JAN. 30 VS. SAN JOSE – Motor City Music Night
- THURSDAY, FEB. 4 VS. MINNESOTA – Black History Celebration
- FRIDAY, FEB. 19 VS. HAMILTON – Michigan Night — Celebrating the people and places that define our state
- FRIDAY, FEB. 26 VS. VEGAS – Hilary Knight Bobblehead Giveaway & Frontline Heroes
- SUNDAY, MAR. 28 VS. SEATTLE – Pride Celebration
- THURSDAY, APR. 8 VS. BOSTON – Hispanic Heritage Celebration
- SUNDAY, APR. 11 VS. MINNESOTA – Fan Appreciation
Hamilton Havoc Theme and Unity Games
- SUNDAY, DEC. 13 VS. OTTAWA – Home Opener and Schedule & Rally Towel giveaway
- SATURDAY, DEC. 26 VS. TORONTO – Boxing Day Showdown
- SUNDAY, JAN. 3 VS. VEGAS – Next Gen Game
- THURSDAY, JAN. 28 VS. SEATTLE – Hamilton is Home
- WEDNESDAY, FEB. 10 VS. BOSTON – Black History Celebration
- TUESDAY, FEB. 23 VS. NEW YORK – Community Heroes Game
- SUNDAY, FEB. 28 VS. MONTREAL – Indigenous Peoples Celebration
- WEDNESDAY, MAR. 24 VS. VANCOUVER – Pride Celebration
- SUNDAY, APR. 18 VS. NEW YORK - Fan Appreciation Game and Brianne Jenner Bobblehead
Related stories
Minnesota Frost Theme and Unity Games
- THURSDAY, DEC. 17 vs. VANCOUVER – Women’s Empowerment
- THURSDAY, DEC. 31 vs. HAMILTON – New Year’s Eve Celebration
- FRIDAY, JAN. 29 vs. BOSTON – Hockey Day Weekend
- TUESDAY, FEB. 2 vs. VEGAS – St. Paul Winter Carnival Night
- WEDNESDAY, FEB. 17 vs. NEW YORK – Black History Celebration
- SATURDAY, FEB. 20 vs. OTTAWA – Youth Hockey Day & Kelly Pannek Bobblehead
- SATURDAY, MARCH 20 vs. DETROIT – Native American Heritage Day
- FRIDAY, MARCH 26 vs. SEATTLE – Trapper Hat Giveaway
- SATURDAY, APRIL 3 vs. TORONTO – Pride Celebration
- FRIDAY, APRIL 16 vs. VEGAS – Fan Appreciation
Montreal Victoire Theme and Unity Games
- SATURDAY, DEC. 5 vs. HAMILTON – Home Opener — Rally Towel giveaway
- SATURDAY, DEC. 12. vs. SAN JOSE – Magnet Schedule giveaway
- SATURDAY, DEC. 26. vs. OTTAWA – Holiday Game
- WEDNESDAY, JAN. 6. vs. VEGAS – Y2K Night
- FRIDAY, FEB. 12. vs. BOSTON – Youth Hockey Day
- WEDNESDAY, FEB. 17. vs. TORONTO – Black History Celebration
- TUESDAY, MARCH 9. vs. NEW YORK – Championship Mini Banner Replica giveaway
- FRIDAY, MARCH 12. vs. MINNESOTA – Soirée québécoise
- TUESDAY, MARCH 16. vs. VANCOUVER – Indigenous Peoples Celebration
- TUESDAY, MARCH 23 vs. SEATTLE – Pride Celebration
- SATURDAY, APRIL 3. vs. DETROIT – Laura Stacey & Marie-Philip Poulin Duo Bobblehead giveaway
- FRIDAY, APRIL 9. vs. OTTAWA – Fan Appreciation Game
New York Sirens Theme and Unity Games
- SUNDAY, DEC. 6 VS. BOSTON – Home Opener
- SATURDAY, DEC. 19 VS. OTTAWA – Hispanic Heritage Celebration
- SATURDAY, JAN.16 VS. MINNESOTA – Kids Day
- THURSDAY, FEB. 4 VS. VEGAS – Women's Empowerment Night
- TUESDAY, FEB. 9 VS. SAN JOSE – Black History Celebration
- SUNDAY, FEB. 28 VS. OTTAWA – Casey O'Brien Bobblehead Giveaway
- SUNDAY, MARCH 21 VS. MONTRÉAL – Pride Celebration*
- SUNDAY, MARCH 28 VS. VANCOUVER – Fan Appreciation
Ottawa Charge Theme and Unity Games
- SUNDAY, DEC. 6 VS. TORONTO – Home Opener — Magnet Schedule & Rally Towel giveaway
- WEDNESDAY, DEC. 23 VS. DETROIT – Holiday Game
- SUNDAY, JAN. 17 VS. BOSTON – Kazoo Keychain giveaway
- WEDNESDAY, JAN. 27 VS. NEW YORK – Indigenous Peoples Celebration
- SATURDAY, FEB. 6 VS. MONTRÉAL – Kids Takeover Game
- WEDNESDAY, FEB. 24 VS. SEATTLE – Black History Celebration
- WEDNESDAY, MARCH 24 VS. LAS VEGAS – School Day Game
- FRIDAY, MARCH 26 VS. VANCOUVER – Country Night
- SATURDAY, APRIL 3 VS. HAMILTON – Gwyneth Philips Bobblehead giveaway
- TUESDAY, APRIL 13 VS. TORONTO – Pride Celebration Night
- SUNDAY, APRIL 18 VS. MONTRÉAL – Fan Appreciation
San Jose Theme and Unity Games
- SATURDAY, DEC. 5 VS. MINNESOTA – Home Opener
- SATURDAY, JAN. 16 VS. MONTREAL – Hispanic Heritage Night
- TUESDAY, JAN. 19 VS. HAMILTON – San Jose Sharks Day
- FRIDAY, JAN. 22 VS. TORONTO – Lunar New Year Celebration
- WEDNESDAY, FEB. 17 VS. OTTAWA – Black History Celebration
- SUNDAY, FEB. 21 VS. DETROIT – Laila Edwards Bobblehead
- THURSDAY, MARCH 18 VS. MINNESOTA – Golden State Valkyries Night
- THURSDAY, MARCH 25 VS. DETROIT – Pride Celebration
- FRIDAY, APRIL 9 VS. VANCOUVER – Fan Appreciation
Seattle Torrent Theme and Unity Games
- SUNDAY, DEC. 20 VS. VEGAS – Home Opener
- SUNDAY, DEC. 27 VS. MINNESOTA – Indigenous Peoples Celebration
- THURSDAY, DEC. 31 VS. NEW YORK – New Year's Celebration
- FRIDAY, JAN. 8 VS. OTTAWA – Latine Heritage Celebration
- SUNDAY, JAN. 10 VS. MONTRÉAL – Community Heroes Game and Carabiner Giveaway
- THURSDAY, JAN. 14 VS. HAMILTON – Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander Heritage Celebration
- THURSDAY, FEB. 4 VS. VANCOUVER – Black History Celebration
- SATURDAY, FEB. 13 VS. DETROIT – Kids & Youth Hockey Day
- SUNDAY, FEB. 28 VS. VEGAS – Alex Carpenter Bobblehead
- WEDNESDAY, MAR. 31 VS. TORONTO – Women in Sports Night
- TUESDAY, APR. 6 VS. VANCOUVER – Pride Celebration
- SATURDAY, APR. 17 VS. SAN JOSE – Fan Appreciation Game
Toronto Sceptres Theme and Unity Games
- TUESDAY, DEC. 8 VS. HAMILTON – Home Opener — Magnet Schedule & Rally Towel Giveaway
- SUNDAY, DEC. 20 VS. SAN JOSE – Stick It To Cancer
- THURSDAY JAN. 7 VS. VANCOUVER – Asian Heritage Celebration
- SUNDAY, JAN. 17 VS. DETROIT – Battle on Bay Street
- TUESDAY, FEB. 9 VS. OTTAWA – Black History Celebration
- SATURDAY, FEB. 20 VS. SEATTLE – Renata Fast Bobblehead Giveaway
- SATURDAY, FEB. 27 VS. MINNESOTA – Next Gen Day
- WEDNESDAY, MARCH 10 VS. HAMILTON – Indigenous Peoples Celebration
- FRIDAY, MARCH 19 VS. VEGAS – Pride Celebration
- WEDNESDAY, APRIL 7 VS. MONTRÉAL – Fan Appreciation
Vancouver Goldeneyes Theme and Unity Games
- SATURDAY, DEC. 5 VS. SEATTLE – Home Opener, Rally Towel and Schedule Magnet Giveaway
- TUESDAY, DEC. 22 VS. BOSTON – Holiday Game
- TUESDAY, JAN. 5 VS. OTTAWA – Goldeneyes Quacker Giveaway
- TUESDAY, JAN. 12 VS. MONTRÉAL – Après Ski Night
- SATURDAY, JAN. 16 VS. HAMILTON – South Asian Heritage Celebration
- THURSDAY, JAN. 28 VS. TORONTO – Lunar New Year Celebration
- WEDNESDAY, FEB. 10 VS. MINNESOTA – Black History Celebration
- WEDNESDAY, MARCH 10 VS. SEATTLE – First Nations Celebration
- SATURDAY, MARCH 13 VS. SAN JOSE – Pride Celebration
- THURSDAY, APRIL 1 VS. SAN JOSE – KK Harvey Bobblehead Giveaway
- SATURDAY, APRIL 17 VS. DETROIT – Fan Appreciation Game and Sophie Jaques Bobblehead Giveaway
Vegas Vanguards Theme and Unity Games
- SUNDAY, DEC. 6 vs. DETROIT – Home Opener & Inaugural Game Poster giveaway
- THURSDAY, DEC. 10 vs. MINNESOTA – Girls Hockey Night
- SATURDAY, DEC. 26 vs. BOSTON – Kids Day
- TUESDAY, DEC. 29 vs. NEW YORK – Battle Born Heroes Night
- THURSDAY, JAN. 21 vs. HAMILTON – Noche Latina
- SUNDAY, JAN. 24 vs. TORONTO – Cancer Awareness & Plush Kit Fox giveaway
- THURSDAY, FEB. 11 vs. SEATTLE – Black History Celebration
- WEDNESDAY, APR. 7 vs. SAN JOSE – Pride Celebration
- TUESDAY, APR. 13 vs. DETROIT – Fan Appreciation
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