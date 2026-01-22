IIHF Maintains Ban Of Russia's National Women's Teams For 2026-27 Season

Russia's women's national team played a trio of games in December against other Russian clubs. Their national team roster included goaltenders Darya Gredzen, Valeria Merkusheva, and Alyona Ashina; defenders Polina Arkhipova, Irina Zhigulin, Elena Provorova, Marina Lazareva, Anna Sviridova, Alexandra Kozyr, Angelina Makhmutova, and Yulia Nuyaksheva; and forwards Landysh Falyakhova, Elizaveta Shkalyova, Alyona Starovoytova, Ekaterina Likhachyova, Kristina Glukharyova, Ksenia Ponomaryova, Valeria Ivanova, Elizaveta Dubey, Alexandra Nesterova, Veronika Korzhakova, Viktoria Fyodorova, Anastasia Petrova, Oksana Mitrofanova, Sofya Krivosheeva, and Afina Patmanidis.