PWHL Unveils All 2026-27 Training Camps Rosters, See All 12 Here

Women's Hockey Roundtable
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Nancy Shields
Nancy Shields
Oct 7, 2026 7:42 PMPublished Oct 7, 2026 7:42 PM
All 12 PWHL teams have released their training camp rosters. Here's a look at who each PWHL team will bring to camp beginning November 18 ahead of the 2026-27 season.
PWHL training camps open in just over a month on November 18. The league unveiled all training camp rosters on Tuesday. The now 12-team league features camp rosters league-wide of at least 28 players.
What's not known yet is how many roster spots each team will have this season as discussions at the league level are ongoing about whether to stay with a 23 player roster, as well as three reserves, or adding full-time roster spots and eliminate reserve positions altogether.
In total, 347 players will compete for roster spots across the league.
Regardless, the full player pool that will make up the 12 rosters for opening night is now known. Here's a look at all 12 rosters.
Boston Fleet
29 players
Free Agent Invites (7): Luisa Welcke, Abby Hornung, Vivian Hinch, Olivia Zafuto, Lindsay Reed, Natalie Stott, Sarah Marchand
Signed Players (19): Ella Huber, Susanna Tapani, Sophie Shirley, Abby Newhook, Loren Gabel, Shay Maloney, Jill Saulnier, Liz Schepers, Olivia Mobley, Taylor House, Laura Kluge, Megan Keller, Haley Winn, Grace Dwyer, Amanda Bouler, Leah Stecker, Rylind MacKinnon, Aerin Frankel, Amanda Thiele.
Unsigned Draft Picks (3): Jaden Bogden, Maeve Kelly, Jenna Goodwin
PWHL Detroit
28 players
Free Agent Invites (6): Gabby Jones, Kira Juodikis, Vanessa Upson, Jessica Adolfsson, Kendra Zuchotzki, Michelle Pasiechnyk.
Signed Players (17): Hilary Knight, Daryl Watts, Hannah Bilka, Jesse Compher, Taylor Girard, Shiann Darkangelo, Akane Shiga, Olivia Wallin, Cayla Barnes, Mellissa Channell-Watkins, Nina Jobst-Smith, Sydney Bard, Casey Borgiel, Mia Biotti, Stephanie Markowski, Andrea Brandli, Alice Philbert.
Unsigned Draft Picks (4): MK O'Brien, Sena Catterall, Georgia Schiff, Kyla Josifovic
PWHL Hamilton
31 players
Free Agent Invites (12): Joelle Fiala, Kate Ham, Brooke Campbell, Sandra Abstreiter, Lucy Morgan, Olivia Muhn, Maeve Carey, Christina Cavaliere, Payten Evans, Sara Stewart, Anneke Rankila.
Signed Players (16): Alina Muller, Brianne Jenner, Emily Clark, Peyton Hemp, Abby Hustler, Kayla Vespa, Anna Shokhina, Alexa Vasko, Jade Iginla, Zoe Boyd, Nicole Gosling, Anna Kjellbin, Nelli Laitinen, Riley Brengman, Allyson Simpson, Kayle Osborne
Unsigned Draft Picks (4): Emma-Sofie Nordstrom, Elyssa Biederman, Megan Woodworth, Mya Vaslet
PWHL Las Vegas
29 players
Free Agent Invites (8): Malia Schneider, Maya Labad, Meghane Duchesne-Chalifoux, Logan Angers, Lauren Bench, Abby Cook, Lily Yovetich.
Signed Players (18): Tessa Janecke, Lacey Eden, Issy Wunder, Maureen Murphy, Hayley Scamurra, Katy Knoll, Josefin Bouveng, Natalie Snodgrass, Sydney Langseth, Jada Habisch, Darcie Lappan, Megan Carter, Erin Ambrose, Kendall Cooper, Mae Batherson, Kendall Butze, Madison Bizal, Nicole Hensley.
Unsigned Draft Picks (3): Alexis Petford, Sydney Healey, Saskia Maurer,
Minnesota Frost
30 players
Free Agent Invites (7): Ellie Kaiser, Lilli Welcke, Nara Elia, Clara Yuhn, Maude Poulin-Labelle, Maddy Clough, Hope Walinski, Maddie Posick.
Signed Players (17): Taylor Fox, Kendall Coyne Schofield, Kelly Pannek, Grace Zumwinkle, Dominique Petrie, Sam Cogan, Claire Butorac, Elizabeth Giguere, Peyton Anderson, Lee Stecklein, Sidney Morin, Natalie Buchbinder, Brooke Becker, Maddie Rooney, Daria Gredzen, Marlene Boissonnault.
Unsigned Draft Picks (5): Viivi Vainikka, Maddy Christian, Lara Beecher, Sara Swiderski, Tova Henderson.
Montreal Victoire
29 players
Free Agent Invites (4): Maria Batalova, Kianna Roeske, Samantha Isbell, Meredith Jensen
Signed Players (19): Marie-Philip Poulin, Abby Roque, Laura Stacey, Jessie Eldridge, Emma Maltais, Catherine Dubois, Jade Downie-Landry, Michelle Karvinen, Alexandra Labelle, Skylar Irving, Alexandra Labelle, Lina Ljungblom, Kati Tabin, Maggie Flaherty, Nadia Mattivi, Jessica DiGirolamo, Tamara Giaquinto, Ann-Renee Desbiens, Megan Warrener.
Unsigned Draft Picks (6): Petra Nieminen, Avi Adam, Emilie Lavoie, Zoe Uens, Erica Reider, Hailey MacLeod.
New York Sirens
29 players
Free Agent Invites (4): Sarah Bujold, Quinn Kuntz, Celina Haider, Cameron Sikich
Signed Players (19): Casey O'Brien, Sarah Fillier, Kristyna Kaltounkova, Paetyn Levis, Makenna Webster, Denisa Krizova, Elle Hartje, Emmy Fecteau, Anna Bargman, Clair DeGeorge, Micah Zandee-Hart, Jaime Bourbonnais, Maja Nylen Persson, Lauren Bernard, Nicole Vallario, Dayle Ross, Elaine Chuli, Callie Shanahan, Kaley Doyle
Unsigned Draft Picks (6): Emma Peschel, Elisa Holopainen, Carina DiAntonio, Naomi Boucher, Katelyn Roberts, Grace Wolfe.
Ottawa Charge
28 players
Free Agent Invites (5): Madison Mashuga, Maggy Burbidge, Annalise Wong, Lyndsy Acheson, Kaitlyn Ross.
Signed Players (19): Gabbie Hughes, Sarah Wozniewicz, Fanuza Kadirova, Rebecca Leslie, Katerina Mrazova, Michela Cava, Jenna Buglioni, Brooke McQuigge, Dara Greig, Vivian Jungels, Ronja Savolainen, Jocelyne Larocque, Kate Reilly, Brooke Hobson, Emma Greco, Vita Poniatovskaia, Gwyneth Philips, Sanni Ahola, Kendra Woodland.
Unsigned Draft Picks (4): Jordan Ray, Tereza Pistekova, Tory Mariano, Taylor Otremba.
PWHL San Jose
29 players
Free Agent Invites (10): Justine Reyes, Kennedy Bobyck, Savannah Norcross, Rhea Hicks, Evelyne Blais-Savoie, Megan McKay, Stephanie Bourque, Katina Duscio, Millie Rose Sirum, Ava Rinker.
Signed Players (18): Maddi Wheeler, Kristin O'Neill, Anne Cherkowski, Natalie Mlynkova, Maggie Connors, Sloane Matthews, Lily Shannon, Kristin Della Rovere, Mckenna Van Gelder, Brooke Bryant, Laila Edwards, Rory Guilday, Daniela Pejsova, Hadley Hartmetz, Mariah Keopple, Corinne Schroeder, Tia Chan, Abbey Levy.
Unsigned Draft Picks (1): Reichen Kirchmair
Seattle Torrent
28 players
Free Agent Invites (5): Alexa Gruschow, Julia Minotti, Chavonne Truter, Marah Wagner, Emily Zumwinkle
Signed Players (17): Julia Gosling, Alex Carpenter, Abbey Murphy, Mikyla Grant-Mentis, Danielle Serdachny, Gabrielle David, Theresa Schafzahl, Emma Nuutinen, Lexie Adzija, Lily Delianedis, Aneta Tejralova, Anna Wilgren, Emily Brown, Lyndie Lobdell, Noemi Neubauerova, Hannah Murphy, CJ Jackson.
Unsigned Draft Picks (6): Grace Elliott, Sophie Morrow, Neena Brick, Emerson Jarvis, Gabriella Durante, Gracie Gilkyson
Toronto Sceptres
29 players
Free Agent Invites (6): Michelle Lowenhielm, Mathea Fischer, Jessymaude Drapeau, Lotti Odnoga, Gabrielle De Serres, Calli Hogarth
Signed Players (15): Jamie Lee Rattray, Kiara Zanon, Claire Dalton, Natalie Spooner, Emma Woods, Lauren Messier, Emma Gentry, Renata Fast, Ella Shelton, Allie Munroe, Kali Flanagan, Jessica Kondas, Raygan Kirk, Jessie McPherson, Grace Campbell
Unsigned Draft Picks (8): Sara Hjalmarsson, Clara Van Wieren, Hanna Baskin, Kirsten Simms, Brooke Disher, Alyssa Regalado, Jamie Nelson, Jane Kuehl
Vancouver Goldeneyes
28 players
Free Agent Invites (6): Julia Nearis, Chanreet Bassi, Alexie Guay, Kimberly Newell, Meadow Carman, Olivia Knowles
Signed Players (19): Sarah Nurse, Tereza Vanisova, Hannah Miller, Izzy Daniel, Jenn Gardiner, Mannon McMahon, Abby Boreen, Gabby Rosenthal, Katie Chan, Anna Segedi, Laura Fuoco, Maddy Samoskevich, KK Harvey, Sophie Jaques, Ashton Bell, Dominika Laskova, Emerance Maschmeyer, Katie DeSa, Kristen Campbell
Unsigned Draft Picks (3): Thea Johansson, Jules Constantinople, Ashley Messier
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