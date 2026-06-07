Top Players Still Available In PWHL Expansion By Position

The PWHL expansion process is nearing the conclusion of Phase 2, the first of\ntwo major stages that will result in each of the PWHL's four new teams finishing\nwith 10 signed players each.\n\nHere's a look at the top remaining unprotected PWHL players by position. This\npage will be updated as signings occur.\n\n*Unsigned Free Agent\n^Restricted Free Agent\n\n\nTOP AVAILABLE PWHL DEFENDERS\n\n 1. Lee Stecklein, Minnesota*\n 2. Claire Thompson, Vancouver*\n 3. Micah Zandee-Hart, New York\n 4. Ashton Bell, Vancouver\n 5. Kati Tabin, Montreal \n 6. Erin Ambrose, Montreal*\n 7. Maja Nylen Persson, New York\n 8. Kali Flanagan, Toronto*\n 9. Jaime Bourbonnais, New York*\n 10. Aneta Tejralova, Seattle*\n 11. Maggie Flaherty, Montreal*\n 12. Allie Munroe, Toronto*\n 13. Jocelyn Larocque, Ottawa*\n 14. Megan Carter, Seattle*\n 15. Nina Jobst-Smith, Vancouver\n 16. Jincy Roese, Minnesota*\n 17. Daniela Pejsova, Boston*\n 18. Brooke Hobson, Ottawa*\n\nKristen Campbell highlights\n\n\nTOP AVAILABLE PWHL GOALTENDERS\n\n 1. Kristen Campbell, Vancouver\n 2. Nicole Hensley, Minnesota*\n 3. Sandra Abstreiter, Montreal*\n 4. Elaine Chuli, Toronto*\n\n\nTOP AVAILABLE PWHL FORWARDS\n\n 1. Kendall Coyne Schofield, Minnesota*\n 2. Grace Zumwinkle, Minnesota*\n 3. Jessie Eldridge, Boston*\n 4. Hilary Knight, Seattle*\n 5. Julia Gosling, Seattle*\n 6. Abby Roque, Montreal*\n 7. Hannah Miller, Vancouver\n 8. Susanna Tapani, Boston*\n 9. Jennifer Gardiner, Vancouver*\n 10. Blayre Turnbull, Toronto*\n 11. Emma Maltais, Toronto*\n 12. Jesse Compher, Toronto*\n 13. Gabbie Hughes, Ottawa \n 14. Hayley Scamurra, Montreal\n 15. Katerina Mrazova, Ottawa*\n 16. Sarah Wozniewicz, Ottawa^\n 17. Fanuza Kadirova, Ottawa^\n 18. Tereza Vanisova, Vancouver\n 19. Natalie Mlynkova, Montreal^\n 20. Maureen Murphy, Montreal*