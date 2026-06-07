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Top Players Still Available In PWHL Expansion By Position

Ian Kennedy
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As the PWHL expansion process continues, here's a look at the best players, by position, still available from across the league.

The PWHL expansion process is nearing the conclusion of Phase 2, the first of two major stages that will result in each of the PWHL's four new teams finishing with 10 signed players each.

Here's a look at the top remaining unprotected PWHL players by position. This page will be updated as signings occur.

*Unsigned Free Agent
^Restricted Free Agent

Top Available PWHL Defenders

  1. Lee Stecklein, Minnesota*
  2. Claire Thompson, Vancouver*
  3. Micah Zandee-Hart, New York
  4. Ashton Bell, Vancouver
  5. Kati Tabin, Montreal&nbsp;
  6. Erin Ambrose, Montreal*
  7. Maja Nylen Persson, New York
  8. Kali Flanagan, Toronto*
  9. Jaime Bourbonnais, New York*
  10. Aneta Tejralova, Seattle*
  11. Maggie Flaherty, Montreal*
  12. Allie Munroe, Toronto*
  13. Jocelyn Larocque, Ottawa*
  14. Megan Carter, Seattle*
  15. Nina Jobst-Smith, Vancouver
  16. Jincy Roese, Minnesota*
  17. Daniela Pejsova, Boston*
  18. Brooke Hobson, Ottawa*
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Top Available PWHL Goaltenders

  1. Kristen Campbell, Vancouver
  2. Nicole Hensley, Minnesota*
  3. Sandra Abstreiter, Montreal*
  4. Elaine Chuli, Toronto*

Top Available PWHL Forwards

  1. Kendall Coyne Schofield, Minnesota*
  2. Grace Zumwinkle, Minnesota*
  3. Jessie Eldridge, Boston*
  4. Hilary Knight, Seattle*
  5. Julia Gosling, Seattle*
  6. Abby Roque, Montreal*
  7. Hannah Miller, Vancouver
  8. Susanna Tapani, Boston*
  9. Jennifer Gardiner, Vancouver*
  10. Blayre Turnbull, Toronto*
  11. Emma Maltais, Toronto*
  12. Jesse Compher, Toronto*
  13. Gabbie Hughes, Ottawa&nbsp;
  14. Hayley Scamurra, Montreal
  15. Katerina Mrazova, Ottawa*
  16. Sarah Wozniewicz, Ottawa^
  17. Fanuza Kadirova, Ottawa^
  18. Tereza Vanisova, Vancouver
  19. Natalie Mlynkova, Montreal^
  20. Maureen Murphy, Montreal*
PWHL
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