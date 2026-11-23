Women's Hockey Roundtable
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Nov 23, 2026 6:18 PMPublished Nov 23, 2026 6:18 PM
Updated Nov 23, 2026 9:20 PM
Tracking every training camp release, rosters, injured reserve, and signing for the 2026-27 PWHL Season.
PWHL training camps are underway.
Here is a look at each of the PWHL's 12 training camp rosters, including remaining unsigned free agent invites and draft picks.
Boston Fleet
Free Agent Invites: Luisa Welcke, Abby Hornung, Vivian Hinch, Olivia Zafuto, Lindsay Reed, Natalie Stott, Sarah Marchand.
Unsigned Draft Picks: Jaden Bogden, Maeve Kelly, Jenna Goodwin
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|Amanda Boulier
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|Leah Stecker
Detroit Clutch
Free Agent Invites: Gabby Jones, Kira Juodikis, Vanessa Upson, Jessica Adolfsson, Kendra Zuchotzki, Michelle Pasiechnyk.
Unsigned Draft Picks: MK O'Brien, Sena Catterall, Georgia Schiff, Kyla Josifovic
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|Nina Jobst-Smith
|Alice Philbert
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|Casey Borgiel
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Hamilton Havoc
Free Agent Invites: Joelle Fiala, Brooke Campbell, Lucy Morgan, Olivia Muhn, Christina Cavaliere, Payten Evans, Sara Stewart, Anneke Rankila.
Unsigned Draft Picks: Emma-Sofie Nordstrom, Elyssa Biederman, Megan Woodworth, Mya Vaslet
Players Released: Kate Ham, Maeve Carey.
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Vegas Vanguards
Free Agent Invites: Malia Schneider, Maya Labad, Meghane Duchesne-Chalifoux, Logan Angers, Lauren Bench, Lily Yovetich
Unsigned Draft Picks: Alexis Petford, Sydney Healey
Players Released: Kaitlyn O'Donohoe, Abby Cook
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|Maureen Murphy
|Hayley Scamurra
|Issy Wunder
|Natalie Snodgrass
|Katy Knoll
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|Sydney Langseth
|Darcie Lappan
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|RD
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|Mae Batherson
|Kendall Cooper
|Nicole Hensley
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|Madison Bizal
Minnesota Frost
Free Agent Invites: Ellie Kaiser, Lilli Welcke, Nara Elia, Clara Yuhn, Maude Poulin-Labelle, Maddy Clough, Hope Walinski, Maddie Posick.
Unsigned Draft Picks: Viivi Vainikka, Maddy Christian, Lara Beecher, Sara Swiderski, Tova Henderson.
|LW
|C
|RW
|Viivi Vainikka
|Taylor Fox
|Grace Zumwinkle
|Maddy Christian
|Kelly Pannek
|Dominique Petrie
|Klara Hymlarova
|Sam Cogan
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|LD
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Montreal Victoire
Free Agent Invites: Maria Batalova, Kianna Roeske, Samantha Isbell, Meredith Jensen, Tamara Giaquinto
Unsigned Draft Picks: Avi Adam, Emilie Lavoie, Zoe Uens, Erica Reider, Hailey MacLeod.
Long-Term Injured Reserve: Marie-Philip Poulin
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New York Sirens
Free Agent Invites: Sarah Bujold, Quinn Kuntz, Celina Haider, Cameron Sikich
Unsigned Draft Picks: Elisa Holopainen, Carina DiAntonio, Naomi Boucher, Katelyn Roberts, Grace Wolfe.
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Ottawa Charge
Free Agent Invites: Madison Mashuga, Maggy Burbidge, Annalise Wong, Lyndsy Acheson, Kaitlyn Ross.
Unsigned Draft Picks: Jordan Ray, Tereza Pistekova, Tory Mariano, Taylor Otremba.
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San Jose Sea Lions
Free Agent Invites: Kennedy Bobyck, Savannah Norcross, Rhea Hicks, Evelyne Blais-Savoie, Megan McKay, Stephanie Bourque, Katina Duscio, Millie Rose Sirum, Ava Rinker.
Unsigned Draft Picks: Reichen Kirchmair
Long-Term Injured Reserve: Corinne Schroeder
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Seattle Torrent
Free Agent Invites: Alexa Gruschow, Julia Minotti, Chavonne Truter, Marah Wagner, Emily Zumwinkle
Unsigned Draft Picks: Grace Elliott, Neena Brick, Emerson Jarvis, Gracie Gilkyson
Players Released: Chavonne Truter
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Unsigned Draft Picks: Thea Johansson, Jules Constantinople, Ashley Messier
Long-Term Injured Reserve: Emerance Maschmeyer
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