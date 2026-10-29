Three Takeaways From The 2026-27 NCAA Hockey Season's First Month

Stephen R. Sylvanie-Imagn Images
Oct 29, 2026 8:23 PM
Wisconsin’s depth fuels a dominant start, while Colorado College emerges as a legitimate at-large threat. Meanwhile, defending champion Denver shows early vulnerability amidst a significant roster overhaul.
NCAA Hockey•College Hockey•Wisconsin Badgers•colorado college tigers•Denver Pioneers•NCAA College Hockey Rankings
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