    Oilers vs Bruins: Pre-game Stats

    Caprice St-Pierre
    Dec 31, 2025, 16:55
    Updated at: Dec 31, 2025, 16:55

    EDMONTON OILERS

    20-14-6 | 46 PTS

    1st place in the Pacific Division

    Last Game: 3-1 W at WPG

    PP: 34.9%

    PK: 79.3%

    GF-GA: 135-130

    BOSTON BRUINS

    20-18-2 | 42 PTS

    6th place in the Atlantic Division

    Last Game: 2-1 OTL at CGY

    PP: 24.6%

    PK: 79.6%

    GF-GA: 122-131

    HEAD-TO-HEAD

    Edmonton Oilers | Boston Bruins

    20-14-6...........Record.............20-18-2

    10-3-3......Home Record.......12-8-1

    10-11-3........Road Record........8-10-1

    7-3-0.......Last 10 Games.......3-5-2

    3.38..........GF/Game..........3.05

    3.25...........GA/Game..........3.28

    34.9% .........PP.........24.6%

    79.3% .......PK......79.6%

    52.8%.......FO%......52.0%

    TOP SCORERS

    Connor McDavid: 40 GP, 24 G, 45 A, 69 PTS

    Leon Draisaitl: 40 GP, 20 G, 36 A, 56 PTS

    Evan Bouchard: 40 GP, 7 G, 30 A, 37 PTS

    David Pastrnak: 35 GP, 15 G, 26 A, 41 PTS

    Morgan Geekie: 40 GP, 25 G, 15 A, 40 PTS

    Pavel Zacha: 39 GP, 10 G, 16 A, 26 PTS

    INJURY REPORT

    Kasperi Kapanen (lower body, LTIR); Jake Walman (lower body, LTIR); Tristan Jarry (lower body, IR).

    Tanner Jeannot (undisclosed, day-to-day); Henri Jokiharju (undisclosed, IR); Jordan Harris (ankle, LTIR).

    GOALTENDING

    EDM: Probable Connor Ingram; 2.35 GAA, .913 SV%, 2-1-0

    PIT: Probable Jeremy Swayman; 2.83 GAA, .903 SV%, 14-12-2