Oilers vs Bruins: Pre-game Stats

20-14-6 | 46 PTS
1st place in the Pacific Division
Last Game: 3-1 W at WPG
PP: 34.9%
PK: 79.3%
GF-GA: 135-130
20-18-2 | 42 PTS
6th place in the Atlantic Division
Last Game: 2-1 OTL at CGY
PP: 24.6%
PK: 79.6%
GF-GA: 122-131
Edmonton Oilers | Boston Bruins
20-14-6...........Record.............20-18-2
10-3-3......Home Record.......12-8-1
10-11-3........Road Record........8-10-1
7-3-0.......Last 10 Games.......3-5-2
3.38..........GF/Game..........3.05
3.25...........GA/Game..........3.28
34.9% .........PP.........24.6%
79.3% .......PK......79.6%
52.8%.......FO%......52.0%
Connor McDavid: 40 GP, 24 G, 45 A, 69 PTS
Leon Draisaitl: 40 GP, 20 G, 36 A, 56 PTS
Evan Bouchard: 40 GP, 7 G, 30 A, 37 PTS
David Pastrnak: 35 GP, 15 G, 26 A, 41 PTS
Morgan Geekie: 40 GP, 25 G, 15 A, 40 PTS
Pavel Zacha: 39 GP, 10 G, 16 A, 26 PTS
Kasperi Kapanen (lower body, LTIR); Jake Walman (lower body, LTIR); Tristan Jarry (lower body, IR).
Tanner Jeannot (undisclosed, day-to-day); Henri Jokiharju (undisclosed, IR); Jordan Harris (ankle, LTIR).
EDM: Probable Connor Ingram; 2.35 GAA, .913 SV%, 2-1-0
PIT: Probable Jeremy Swayman; 2.83 GAA, .903 SV%, 14-12-2