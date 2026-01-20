Logo
Edmonton Oilers
Powered by Roundtable
Oilers vs Devils: Pre-game Stats cover image

Oilers vs Devils: Pre-game Stats

Caprice St-Pierre
5h
Partner
364Members·3KPosts
caprice_stp@THNN profile imagefeatured creator badge

EDMONTON OILERS

25-17-8 | 58 PTS

2nd place in the Pacific Division

Last Game: 5-0 W vs STL

PP: 33.1%

PK: 80.4%

GF-GA: 170-155

NEW JERSEY DEVILS

25-22-2 | 52 PTS

6th place in the Metro Division

Last Game: 2-1 OTW at CGY

PP: 20.5%

PK: 77.6%

GF-GA: 126-150

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | New Jersey Devils

24-17-8...........Record.............25-22-2

12-6-4......Home Record.......12-9-2

13-11-4........Road Record........13-13-0

5-3-2.......Last 10 Games.......5-5-0

3.40..........GF/Game..........2.57

3.10...........GA/Game..........3.06

33.1% .........PP.........20.5%

80.4% .......PK......77.6%

52.2%.......FO%......50.6%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 50 GP, 30 G, 55 A, 85 PTS

Leon Draisaitl: 48 GP, 25 G, 42 A, 67 PTS

Evan Bouchard: 50 GP, 11 G, 37 A, 48 PTS

Jasper Bratt: 49 GP, 11 G, 26 A, 37 PTS

Nico Hischier: 49 GP, 15 G, 22 A, 37 PTS

Jack Hughes: 31 GP, 11 G, 20 A, 31 PTS

INJURY REPORT

Adam Henrique (undisclosed, IR); Leon Draisaitl (personal, out); Kasperi Kapanen (undisclosed, out).

Luke Hughes (undisclosed, out); Stefan Noesen (knee, LTIR); Zack MacEwen (knee, LTIR); Marc LcLaughlin (undisclosed, LTIR).

GOALTENDING

EDM: Probable Tristan Jarry; 2.64 GAA, .909 SV%, 13-3-2

NJ: Probable Jake Allen; 2.63 GAA, .907 SV%, 11-11-1

Latest NewsGame Day