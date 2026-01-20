Oilers vs Devils: Pre-game Stats

25-17-8 | 58 PTS
2nd place in the Pacific Division
Last Game: 5-0 W vs STL
PP: 33.1%
PK: 80.4%
GF-GA: 170-155
25-22-2 | 52 PTS
6th place in the Metro Division
Last Game: 2-1 OTW at CGY
PP: 20.5%
PK: 77.6%
GF-GA: 126-150
Edmonton Oilers | New Jersey Devils
24-17-8...........Record.............25-22-2
12-6-4......Home Record.......12-9-2
13-11-4........Road Record........13-13-0
5-3-2.......Last 10 Games.......5-5-0
3.40..........GF/Game..........2.57
3.10...........GA/Game..........3.06
33.1% .........PP.........20.5%
80.4% .......PK......77.6%
52.2%.......FO%......50.6%
Connor McDavid: 50 GP, 30 G, 55 A, 85 PTS
Leon Draisaitl: 48 GP, 25 G, 42 A, 67 PTS
Evan Bouchard: 50 GP, 11 G, 37 A, 48 PTS
Jasper Bratt: 49 GP, 11 G, 26 A, 37 PTS
Nico Hischier: 49 GP, 15 G, 22 A, 37 PTS
Jack Hughes: 31 GP, 11 G, 20 A, 31 PTS
Adam Henrique (undisclosed, IR); Leon Draisaitl (personal, out); Kasperi Kapanen (undisclosed, out).
Luke Hughes (undisclosed, out); Stefan Noesen (knee, LTIR); Zack MacEwen (knee, LTIR); Marc LcLaughlin (undisclosed, LTIR).
EDM: Probable Tristan Jarry; 2.64 GAA, .909 SV%, 13-3-2
NJ: Probable Jake Allen; 2.63 GAA, .907 SV%, 11-11-1