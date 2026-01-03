Oilers vs Flyers: Pre-game Stats

20-15-6 | 46 PTS
1st place in the Pacific Division
Last Game: 6-2 L vs BOS
PP: 33.3%
PK: 79.0%
GF-GA: 137-136
20-12-7 | 47 PTS
3rd place in the Metro Division
Last Game: 5-1 L at CGY
PP: 15.9%
PK: 81.8%
GF-GA: 114-111
Edmonton Oilers | Philadelphia Flyers
20-15-6...........Record.............20-12-7
10-4-3......Home Record.......11-5-4
10-11-3........Road Record........9-7-3
6-4-0.......Last 10 Games.......4-3-3
3.34..........GF/Game..........2.92
3.32...........GA/Game..........2.85
33.3% .........PP.........15.9%
79.0% .......PK......81.8%
52.8%.......FO%......49.1%
Connor McDavid: 41 GP, 24 G, 46 A, 70 PTS
Leon Draisaitl: 41 GP, 20 G, 37 A, 57 PTS
Evan Bouchard: 41 GP, 7 G, 30 A, 37 PTS
Trevor Zegras: 39 GP, 15 G, 24 A, 39 PTS
Travis Konecny: 39 GP, 13 G, 23 A, 36 PTS
Christian Dvorak: 39 GP, 9 G, 16 A, 25 PTS
Kasperi Kapanen (lower body, LTIR); Jake Walman (lower body, LTIR); Tristan Jarry (lower body, IR).
Tyson Foerster (arm, IR).
EDM: Probable Calvin Pickard; 3.69 GAA, .874 SV%, 4-5-2
PHI: Probable Dan Vladar; 2.40 GAA, .910 SV%, 14-6-3