    • Powered by Roundtable

    Oilers vs Flyers: Pre-game Stats

    Caprice St-Pierre
    Jan 3, 2026, 16:00
    Caprice St-Pierre
    Jan 3, 2026, 16:00
    Updated at: Jan 3, 2026, 16:00

    EDMONTON OILERS

    20-15-6 | 46 PTS

    1st place in the Pacific Division

    Last Game: 6-2 L vs BOS

    PP: 33.3%

    PK: 79.0%

    GF-GA: 137-136

    PHILADELPHIA FLYERS

    20-12-7 | 47 PTS

    3rd place in the Metro Division

    Last Game: 5-1 L at CGY

    PP: 15.9%

    PK: 81.8%

    GF-GA: 114-111

    HEAD-TO-HEAD

    Edmonton Oilers | Philadelphia Flyers

    20-15-6...........Record.............20-12-7

    10-4-3......Home Record.......11-5-4

    10-11-3........Road Record........9-7-3

    6-4-0.......Last 10 Games.......4-3-3

    3.34..........GF/Game..........2.92

    3.32...........GA/Game..........2.85

    33.3% .........PP.........15.9%

    79.0% .......PK......81.8%

    52.8%.......FO%......49.1%

    TOP SCORERS

    Connor McDavid: 41 GP, 24 G, 46 A, 70 PTS

    Leon Draisaitl: 41 GP, 20 G, 37 A, 57 PTS

    Evan Bouchard: 41 GP, 7 G, 30 A, 37 PTS

    Trevor Zegras: 39 GP, 15 G, 24 A, 39 PTS

    Travis Konecny: 39 GP, 13 G, 23 A, 36 PTS

    Christian Dvorak: 39 GP, 9 G, 16 A, 25 PTS

    INJURY REPORT

    Kasperi Kapanen (lower body, LTIR); Jake Walman (lower body, LTIR); Tristan Jarry (lower body, IR).

    Tyson Foerster (arm, IR).

    GOALTENDING

    EDM: Probable Calvin Pickard; 3.69 GAA, .874 SV%, 4-5-2

    PHI: Probable Dan Vladar; 2.40 GAA, .910 SV%, 14-6-3