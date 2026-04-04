Edmonton Oilers
Oilers Vs Golden Knights: Pre-game Stats cover image

Oilers Vs Golden Knights: Pre-game Stats

Caprice St-Pierre
1d
EDMONTON OILERS

39-28-9 | 87 PTS

T-1st place in the Pacific Division

Last Game: 3-1 W vs CHI

PP: 30.1%

PK: 77.8%

GF-GA: 264-252

VEGAS GOLDEN KNIGHTS

34-26-14 | 84 PTS

3rd place in the Pacific Division

Last Game: 6-3 W vs CGY

PP: 24.3%

PK: 81.6%

GF-GA: 242-239

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | Vegas Golden Knights

39-28-9...........Record.............34-26-16

21-13-4......Home Record.......18-12-9

18-15-5........Road Record........14-18-6

7-2-1.......Last 10 Games.......4-4-2

3.47..........GF/Game..........3.17

3.28...........GA/Game..........3.05

30.1% .........PP.........24.1%

77.8% .......PK......81.6%

52.6%.......FO%......51.0%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 75 GP, 43 G, 82 A, 125 PTS

Leon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS

Evan Bouchard: 75 GP, 20 G, 66 A, 86 PTS

Jack Eichel: 68 GP, 25 G, 54 A, 79 PTS

Mitch Marne: 75 GP, 23 G, 53 A, 76 PTS

Mark Stone: 54 GP, 23 G, 43 A, 66 PTS

INJURY REPORT

Colton Dach (undisclosed, LTIR); Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon Draisaitl (lower body, LTIR).

Jonas Rondbjerg (lower body, IR); William Karlsson (lower body, LTIR); Alex Pietrangelo (hip, LTIR).

GOALTENDING

EDM: Likely Connor Ingram; 2.69 GAA, .897 SV%, 14-8-2

VGK: Probable Adin Hull: 3.06 GAA, .868 SV%, 10-9-5

Edmonton OilersConnor McDavidVegas Golden KnightsJack RoslovicZach HymanMatt Savoie
Latest NewsGame Day