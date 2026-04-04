Oilers Vs Golden Knights: Pre-game Stats

EDMONTON OILERS\n\n39-28-9 | 87 PTS\n\nT-1st place in the Pacific Division\n\nLast Game: 3-1 W vs CHI\n\nPP: 30.1%\n\nPK: 77.8%\n\nGF-GA: 264-252\n\n\nVEGAS GOLDEN KNIGHTS\n\n34-26-14 | 84 PTS\n\n3rd place in the Pacific Division\n\nLast Game: 6-3 W vs CGY\n\nPP: 24.3%\n\nPK: 81.6%\n\nGF-GA: 242-239\n\n\nHEAD-TO-HEAD\n\nEdmonton Oilers\n[https://thehockeynews.com/nhl/edmonton-oilers#google_vignette] | Vegas Golden\nKnights [https://thehockeynews.com/nhl/vegas-golden-knights]\n\n39-28-9...........Record.............34-26-16\n\n21-13-4......Home Record.......18-12-9\n\n18-15-5........Road Record........14-18-6\n\n7-2-1.......Last 10 Games.......4-4-2\n\n3.47..........GF/Game..........3.17\n\n3.28...........GA/Game..........3.05\n\n30.1% .........PP.........24.1%\n\n77.8% .......PK......81.6%\n\n52.6%.......FO%......51.0%\n\n\nTOP SCORERS THIS SEASON\n\nConnor McDavid: 75 GP, 43 G, 82 A, 125 PTS\n\nLeon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS\n\nEvan Bouchard: 75 GP, 20 G, 66 A, 86 PTS\n\nJack Eichel: 68 GP, 25 G, 54 A, 79 PTS\n\nMitch Marne: 75 GP, 23 G, 53 A, 76 PTS\n\nMark Stone: 54 GP, 23 G, 43 A, 66 PTS\n\n\nINJURY REPORT\n\nColton Dach (undisclosed, LTIR); Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon\nDraisaitl (lower body, LTIR).\n\nJonas Rondbjerg (lower body, IR); William Karlsson (lower body, LTIR); Alex\nPietrangelo (hip, LTIR).\n\n\nGOALTENDING\n\nEDM: Likely Connor Ingram; 2.69 GAA, .897 SV%, 14-8-2\n\nVGK: Probable Adin Hull: 3.06 GAA, .868 SV%, 10-9-5