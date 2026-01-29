Oilers Vs Sharks: Pre-game Stats

EDMONTON OILERS\n\n27-18-8 | 62 PTS\n\n2nd place in the Pacific Division\n\nLast Game: 7-4 W vs ANH\n\nPP: 31.8%\n\nPK: 79.3%\n\nGF-GA: 186-175\n\n\nSAN JOSE SHARKS\n\n27-21-3 | 57 PTS\n\n4th place in the Pacific Division\n\nLast Game: 5-2 W at VAN\n\nPP: 20.9%\n\nPK: 77.7%\n\nGF-GA: 161-176\n\n\nHEAD-TO-HEAD\n\nEdmonton Oilers\n[https://thehockeynews.com/nhl/edmonton-oilers#google_vignette] | San Jose\nSharks [https://thehockeynews.com/nhl/san-jose-sharks]\n\n27-19-8...........Record.............27-21-3\n\n14-8-4......Home Record.......13-12-0\n\n13-11-4........Road Record........13-13-2\n\n5-3-2.......Last 10 Games.......7-3-0\n\n3.44..........GF/Game..........3.12\n\n3.19...........GA/Game..........3.43\n\n31.8% .........PP.........20.9%\n\n79.3% .......PK......77.7%\n\n52.3%.......FO%......47.7%\n\n\nTOP SCORERS THIS SEASON\n\nConnor McDavid: 54 GP, 33 G, 59 A, 92 PTS\n\nLeon Draisaitl: 51 GP, 25 G, 49 A, 74 PTS\n\nEvan Bouchard: 54 GP, 14 G, 42 A, 56 PTS\n\nMacklin Celebrini: 51 GP, 27 G, 51 A, 78 PTS\n\nWill Smith: 38 GP, 15 G, 21 A, 36 PTS\n\nTyler Toffoli: 51 GP, 15 G, 20 A, 35 PTS\n\n\nINJURY REPORT\n\nAdam Henrique (undisclosed, IR); Mattias Ekholm (undisclosed, day-to-day).\n\nKiefer Sherwood (upper body, IR); Philipp Kurashev (upper body, IR); Ty\nDellandrea (lower body, IR); Shakir Mukhamadullin (upper body, IR); Logan\nCouture (groin, IR); Carey Price (knee, LTIR).\n\n\nGOALTENDING\n\nEDM: Probable Tristan Jarry; 2.88 GAA, .900 SV%, 15-5-2\n\nWSH: Probable Alex Nedeljkovic; 2.87 GAA, .899 SV%, 10-8-2