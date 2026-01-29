Logo
Edmonton Oilers
Powered by Roundtable
Oilers Vs Sharks: Pre-game Stats cover image

Oilers Vs Sharks: Pre-game Stats

Caprice St-Pierre
4h
Partner
365Members·3,043Posts
caprice_stp@THNN profile imagefeatured creator badge

EDMONTON OILERS

27-18-8 | 62 PTS

2nd place in the Pacific Division

Last Game: 7-4 W vs ANH

PP: 31.8%

PK: 79.3%

GF-GA: 186-175

SAN JOSE SHARKS

27-21-3 | 57 PTS

4th place in the Pacific Division

Last Game: 5-2 W at VAN

PP: 20.9%

PK: 77.7%

GF-GA: 161-176

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | San Jose Sharks

27-19-8...........Record.............27-21-3

14-8-4......Home Record.......13-12-0

13-11-4........Road Record........13-13-2

5-3-2.......Last 10 Games.......7-3-0

3.44..........GF/Game..........3.12

3.19...........GA/Game..........3.43

31.8% .........PP.........20.9%

79.3% .......PK......77.7%

52.3%.......FO%......47.7%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 54 GP, 33 G, 59 A, 92 PTS

Leon Draisaitl: 51 GP, 25 G, 49 A, 74 PTS

Evan Bouchard: 54 GP, 14 G, 42 A, 56 PTS

Macklin Celebrini: 51 GP, 27 G, 51 A, 78 PTS

Will Smith: 38 GP, 15 G, 21 A, 36 PTS

Tyler Toffoli: 51 GP, 15 G, 20 A, 35 PTS

INJURY REPORT

Adam Henrique (undisclosed, IR); Mattias Ekholm (undisclosed, day-to-day).

Kiefer Sherwood (upper body, IR); Philipp Kurashev (upper body, IR); Ty Dellandrea (lower body, IR); Shakir Mukhamadullin (upper body, IR); Logan Couture (groin, IR); Carey Price (knee, LTIR).

GOALTENDING

EDM: Probable Tristan Jarry; 2.88 GAA, .900 SV%, 15-5-2

WSH: Probable Alex Nedeljkovic; 2.87 GAA, .899 SV%, 10-8-2

Latest NewsGame Day