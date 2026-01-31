Logo
Edmonton Oilers
Powered by Roundtable
Oilers Vs Wild: Pre-game Stats cover image

Oilers Vs Wild: Pre-game Stats

Caprice St-Pierre
3h
Partner
366Members·3,049Posts
caprice_stp@THNN profile imagefeatured creator badge

EDMONTON OILERS

28-18-8 | 64 PTS

T-1st place in the Pacific Division

Last Game: 4-3 OTW vs SJ

PP: 31.6%

PK: 79.6%

GF-GA: 190-178

MINNESOTA WILD

31-14-10 | 72 PTS

2nd place in the Central Division

Last Game: 4-1 W at CGY

PP: 24.3%

PK: 77.6%

GF-GA: 179-158

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | Minnesota Wild

28-19-8...........Record.............31-14-10

15-8-4......Home Record.......15-8-3

13-11-4........Road Record........13-13-2

6-3-1.......Last 10 Games.......5-3-2

3.45..........GF/Game..........3.18

3.18...........GA/Game..........2.82

31.6% .........PP.........24.3%

79.6% .......PK......77.6%

52.4%.......FO%......46.4%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 54 GP, 33 G, 59 A, 92 PTS

Leon Draisaitl: 51 GP, 25 G, 49 A, 74 PTS

Evan Bouchard: 54 GP, 14 G, 42 A, 56 PTS

Kiril Kaprizov: 55 GP, 29 G, 37 A, 66 PTS

Matt Boldy: 51 GP, 29 G, 26 A, 55 PTS

Joel Eriksson Ek: 49 GP, 13 G, 23 A, 36 PTS

INJURY REPORT

Adam Henrique (undisclosed, IR).

Jonas Brodin (lower body, IR); Zach Bogosian (lower body, IR)

GOALTENDING

EDM: Probable Tristan Jarry; 2.88 GAA, .900 SV%, 18-9-6

WSH: Probable Filip Gustavsson; 2.54 GAA, .910 SV%, 10-8-2

Latest NewsGame Day