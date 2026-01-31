Oilers Vs Wild: Pre-game Stats

EDMONTON OILERS\n\n28-18-8 | 64 PTS\n\nT-1st place in the Pacific Division\n\nLast Game: 4-3 OTW vs SJ\n\nPP: 31.6%\n\nPK: 79.6%\n\nGF-GA: 190-178\n\n\nMINNESOTA WILD\n\n31-14-10 | 72 PTS\n\n2nd place in the Central Division\n\nLast Game: 4-1 W at CGY\n\nPP: 24.3%\n\nPK: 77.6%\n\nGF-GA: 179-158\n\n\nHEAD-TO-HEAD\n\nEdmonton Oilers\n[https://thehockeynews.com/nhl/edmonton-oilers#google_vignette] | Minnesota Wild\n[https://thehockeynews.com/nhl/minnesota-wild]\n\n28-19-8...........Record.............31-14-10\n\n15-8-4......Home Record.......15-8-3\n\n13-11-4........Road Record........13-13-2\n\n6-3-1.......Last 10 Games.......5-3-2\n\n3.45..........GF/Game..........3.18\n\n3.18...........GA/Game..........2.82\n\n31.6% .........PP.........24.3%\n\n79.6% .......PK......77.6%\n\n52.4%.......FO%......46.4%\n\n\nTOP SCORERS THIS SEASON\n\nConnor McDavid: 54 GP, 33 G, 59 A, 92 PTS\n\nLeon Draisaitl: 51 GP, 25 G, 49 A, 74 PTS\n\nEvan Bouchard: 54 GP, 14 G, 42 A, 56 PTS\n\nKiril Kaprizov: 55 GP, 29 G, 37 A, 66 PTS\n\nMatt Boldy: 51 GP, 29 G, 26 A, 55 PTS\n\nJoel Eriksson Ek: 49 GP, 13 G, 23 A, 36 PTS\n\n\nINJURY REPORT\n\nAdam Henrique (undisclosed, IR).\n\nJonas Brodin (lower body, IR); Zach Bogosian (lower body, IR)\n\n\nGOALTENDING\n\nEDM: Probable Tristan Jarry; 2.88 GAA, .900 SV%, 18-9-6\n\nWSH: Probable Filip Gustavsson; 2.54 GAA, .910 SV%, 10-8-2