    • Powered by Roundtable

    Pe-game Stats

    Caprice St-Pierre
    Dec 2, 2025, 22:55
    Caprice St-Pierre
    Caprice St-Pierre
    Caprice St-Pierre
    Caprice St-Pierre

    Pe-game Stats

    Caprice St-Pierre
    Dec 2, 2025, 22:55
    Caprice St-Pierre
    Dec 2, 2025, 22:55
    Updated at: Dec 2, 2025, 23:22

    EDMONTON OILERS

    11-10-5 | 27 PTS

    T-5th place in the Pacific Division

    Last Game: 4-0 W at SEA

    PP: 30.2%

    PK: 80.6%

    GF-GA: 81-95

    MINNESOTA WILD

    14-7-5 | 33 PTS

    3rd place in the Central Division

    Last Game: 3-2 SOL vs BUF

    PP: 24.2%

    PK: 79.0%

    GF-GA: 77-72

    HEAD-TO-HEAD

    Minnesota Wild  |  Edmonton Oilers

    11-10-5 ...........Record.............14-7-5

    8-3-4......Home Record.......5-2-2

    6-4-1 ........Road Record........6-8-3

    8-0-2.......Last 10 Games.......5-4-1

    2.85..........GF/Game..........3.12

    2.73............GA/Game..........3.58

    24.2% .........PP.........30.2%

    79.0% .......PK......80.6%

    47.7%.......FO%......52.3%

    TOP SCORERS

    Connor McDavid: 26 GP, 11 G, 25 A, 36 PTS

    Leon Draisaitl: 26 GP, 145 G, 16 A, 31 PTS

    Evan Bouchard: 26 GP, 4 G, 18 A, 22 PTS

    Kirill Kaprizov: 26 GP, 17 G, 14 A, 31 PTS

    Matt Boldy: 26 GP, 15 G, 14 A, 29 PTS

    Marcus Johansson: 26 GP, 8 G, 12 A, 20 PTS

    INJURY REPORT

    Kasperi Kapanen (lower body, IR); Jake Walman (undisclosed, out); Jack Roslovic (undisclosed, out).

    Marco Rossi (lower body, IR); Marcus Folingo (lower body, IR); Vinnie Hinostroza (lower body, IR); Danila Yurov (undisclosed, out).