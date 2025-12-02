Pe-game Stats

11-10-5 | 27 PTS
T-5th place in the Pacific Division
Last Game: 4-0 W at SEA
PP: 30.2%
PK: 80.6%
GF-GA: 81-95
14-7-5 | 33 PTS
3rd place in the Central Division
Last Game: 3-2 SOL vs BUF
PP: 24.2%
PK: 79.0%
GF-GA: 77-72
Minnesota Wild | Edmonton Oilers
11-10-5 ...........Record.............14-7-5
8-3-4......Home Record.......5-2-2
6-4-1 ........Road Record........6-8-3
8-0-2.......Last 10 Games.......5-4-1
2.85..........GF/Game..........3.12
2.73............GA/Game..........3.58
24.2% .........PP.........30.2%
79.0% .......PK......80.6%
47.7%.......FO%......52.3%
Connor McDavid: 26 GP, 11 G, 25 A, 36 PTS
Leon Draisaitl: 26 GP, 145 G, 16 A, 31 PTS
Evan Bouchard: 26 GP, 4 G, 18 A, 22 PTS
Kirill Kaprizov: 26 GP, 17 G, 14 A, 31 PTS
Matt Boldy: 26 GP, 15 G, 14 A, 29 PTS
Marcus Johansson: 26 GP, 8 G, 12 A, 20 PTS
Kasperi Kapanen (lower body, IR); Jake Walman (undisclosed, out); Jack Roslovic (undisclosed, out).
Marco Rossi (lower body, IR); Marcus Folingo (lower body, IR); Vinnie Hinostroza (lower body, IR); Danila Yurov (undisclosed, out).