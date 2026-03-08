Logo
Edmonton Oilers
Pre-game Stats: Oilers At Golden Knights cover image

Pre-game Stats: Oilers At Golden Knights

Updated at Mar 8, 2026, 16:10
EDMONTON OILERS

30-25-8 | 68 PTS

3rd place in the Pacific Division

Last Game: 6-3 L vs CAR

PP: 33.1%

PK: 77.1%

GF-GA: 223-216

VEGAS GOLDEN KNIGHTS

29-20-14 | 72 PTS

2nd place in the Pacific Division

Last Game: 4-2 L vs MIN

PP: 26.1%

PK: 81.3%

GF-GA: 207-201

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | Vegas Golden Knights

30-25-8...........Record.............29-20-14

16-11-4......Home Record.......14-9-7

14-14-4........Road Record........15-11-7

4-6-0.......Last 10 Games.......4-6-0

3.54..........GF/Game..........3.27

3.38...........GA/Game..........3.10

33.1% .........PP.........26.1%

77.1% .......PK......81.3%

53.0%.......FO%......50.9%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 63 GP, 35 G, 71 A, 106 PTS

Leon Draisaitl: 60 GP, 33 G, 58 A, 91 PTS

Evan Bouchard: 63 GP, 18 G, 54 A, 72 PTS

Jack Eichel: 55 GP, 21 G, 49 A, 70 PTS

Mitch Marner: 62 GP, 18 G, 45 A, 63 PTS

Mark Stone: 43 GP, 21 G, 39 A, 60 PTS

INJURY REPORT

Kasperi Kapanen (undisclosed, LTIR); Curtis Lazar (undisclosed LTIR).

Alex Pietrangelo (hip, LTIR); Jonas Rondbjerg (lower body, IR); Carter Hart (lower body, LTIR); Mark Stone (upper body, IR); William Karlsson (lower body, LTIR); Brett Howden (lower body, LTIR)

GOALTENDING

EDM: Probable Connor Ingram; 2.83 GAA, .889 SV%, 8-6-1

VGK: Probable Adin Hill; 3.42 GAA, .860 SV%, 6-4-3

