Pre-game Stats: Oilers At Golden Knights

EDMONTON OILERS\n\n30-25-8 | 68 PTS\n\n3rd place in the Pacific Division\n\nLast Game: 6-3 L vs CAR\n\nPP: 33.1%\n\nPK: 77.1%\n\nGF-GA: 223-216\n\n\nVEGAS GOLDEN KNIGHTS\n\n29-20-14 | 72 PTS\n\n2nd place in the Pacific Division\n\nLast Game: 4-2 L vs MIN\n\nPP: 26.1%\n\nPK: 81.3%\n\nGF-GA: 207-201\n\n\nHEAD-TO-HEAD\n\nEdmonton Oilers\n[https://thehockeynews.com/nhl/edmonton-oilers#google_vignette] | Vegas Golden\nKnights [https://thehockeynews.com/nhl/vegas-golden-knights]\n\n30-25-8...........Record.............29-20-14\n\n16-11-4......Home Record.......14-9-7\n\n14-14-4........Road Record........15-11-7\n\n4-6-0.......Last 10 Games.......4-6-0\n\n3.54..........GF/Game..........3.27\n\n3.38...........GA/Game..........3.10\n\n33.1% .........PP.........26.1%\n\n77.1% .......PK......81.3%\n\n53.0%.......FO%......50.9%\n\n\nTOP SCORERS THIS SEASON\n\nConnor McDavid: 63 GP, 35 G, 71 A, 106 PTS\n\nLeon Draisaitl: 60 GP, 33 G, 58 A, 91 PTS\n\nEvan Bouchard: 63 GP, 18 G, 54 A, 72 PTS\n\nJack Eichel: 55 GP, 21 G, 49 A, 70 PTS\n\nMitch Marner: 62 GP, 18 G, 45 A, 63 PTS\n\nMark Stone: 43 GP, 21 G, 39 A, 60 PTS\n\n\nINJURY REPORT\n\nKasperi Kapanen (undisclosed, LTIR); Curtis Lazar (undisclosed LTIR).\n\nAlex Pietrangelo (hip, LTIR); Jonas Rondbjerg (lower body, IR); Carter Hart\n(lower body, LTIR); Mark Stone (upper body, IR); William Karlsson (lower body,\nLTIR); Brett Howden (lower body, LTIR)\n\n\nGOALTENDING\n\nEDM: Probable Connor Ingram; 2.83 GAA, .889 SV%, 8-6-1\n\nVGK: Probable Adin Hill; 3.42 GAA, .860 SV%, 6-4-3