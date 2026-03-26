Edmonton Oilers
Pre-game Stats: Oilers At Knights

EDMONTON OILERS

35-28-9 | 79 PTS

2nd place in the Pacific Division

Last Game: 5-2 W vs UTA

PP: 31.0%

PK: 76.6%

GF-GA: 250-246

VEGAS GOLDEN KNIGHTS

32-26-14 | 78 PTS

3rd place in the Pacific Division

Last Game: 1-4 L at WPG

PP: 24.9%

PK: 82.1%

GF-GA: 225-225

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | Vegas Golden Knights

35-28-9...........Record.............32-26-14

18-13-4......Home Record.......16-12-7

17-15-5........Road Record........16-14-7

5-4-1.......Last 10 Games.......3-7-0

3.47..........GF/Game..........3.11

3.38...........GA/Game..........3.04

31.0% .........PP.........24.9%

76.6% .......PK......82.1%

52.8%.......FO%......51.2%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 72 GP, 40 G, 78 A, 118 PTS

Leon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS

Evan Bouchard: 72 GP, 19 G, 63 A, 82 PTS

Jack Eichel: 64 GP, 24 G, 50 A, 74 PTS

Mitch Marner: 71 GP, 19 G, 51 A, 70 PTS

Mark Stone: 50 GP, 21 G, 41 A, 62 PTS

INJURY REPORT

Curtis Lazar (undisclosed, LTIR); Colton Dach (undisclosed, LTIR); Ty Emberson (undisclosed, day-to-day); Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon Draisaitl (lower body, LTIR); Trent Frederich (undisclosed, out).

Carter Hart (lower body, LTIR) [expected return tonight]; Jonas Rondbjerg (lower body, IR); Wiliam Karlsson (lower body, LTIR); Alex Pietrangelo (hip, LTIR).

GOALTENDING

EDM: Probable Connor Ingram; 2.83 GAA, .889 SV%, 11-8-2

VGK: Probable Adin Hill: 3.03 GAA, .868 SV%, 9-9-3

