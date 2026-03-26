Pre-game Stats: Oilers At Knights

EDMONTON OILERS\n\n35-28-9 | 79 PTS\n\n2nd place in the Pacific Division\n\nLast Game: 5-2 W vs UTA\n\nPP: 31.0%\n\nPK: 76.6%\n\nGF-GA: 250-246\n\n\nVEGAS GOLDEN KNIGHTS\n\n32-26-14 | 78 PTS\n\n3rd place in the Pacific Division\n\nLast Game: 1-4 L at WPG\n\nPP: 24.9%\n\nPK: 82.1%\n\nGF-GA: 225-225\n\n\nHEAD-TO-HEAD\n\nEdmonton Oilers\n[https://thehockeynews.com/nhl/edmonton-oilers#google_vignette] | Vegas Golden\nKnights [https://thehockeynews.com/nhl/vegas-golden-knights]\n\n35-28-9...........Record.............32-26-14\n\n18-13-4......Home Record.......16-12-7\n\n17-15-5........Road Record........16-14-7\n\n5-4-1.......Last 10 Games.......3-7-0\n\n3.47..........GF/Game..........3.11\n\n3.38...........GA/Game..........3.04\n\n31.0% .........PP.........24.9%\n\n76.6% .......PK......82.1%\n\n52.8%.......FO%......51.2%\n\n\nTOP SCORERS THIS SEASON\n\nConnor McDavid: 72 GP, 40 G, 78 A, 118 PTS\n\nLeon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS\n\nEvan Bouchard: 72 GP, 19 G, 63 A, 82 PTS\n\nJack Eichel: 64 GP, 24 G, 50 A, 74 PTS\n\nMitch Marner: 71 GP, 19 G, 51 A, 70 PTS\n\nMark Stone: 50 GP, 21 G, 41 A, 62 PTS\n\n\nINJURY REPORT\n\nCurtis Lazar (undisclosed, LTIR); Colton Dach (undisclosed, LTIR); Ty\nEmberson (undisclosed, day-to-day); Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon\nDraisaitl (lower body, LTIR); Trent Frederich (undisclosed, out).\n\nCarter Hart (lower body, LTIR) [expected return tonight]; Jonas Rondbjerg (lower\nbody, IR); Wiliam Karlsson (lower body, LTIR); Alex Pietrangelo (hip, LTIR).\n\n\nGOALTENDING\n\nEDM: Probable Connor Ingram; 2.83 GAA, .889 SV%, 11-8-2\n\nVGK: Probable Adin Hill: 3.03 GAA, .868 SV%, 9-9-3