Logo
Edmonton Oilers
Powered by Roundtable
Pre-game Stats: Oilers At Sharks

Caprice St-Pierre
2h
featured
393Members·3,259Posts
caprice_stp@THNN profile imagefeatured creator badge

EDMONTON OILERS

39-29-10 | 88 PTS

T-1st place in the Pacific Division

Last Game: 6-5 L at UTA

PP: 29.7%

PK: 77.4%

GF-GA: 270-263

SAN JOSE SHARKS

37-32-7 | 81 PTS

5th place in the Pacific Division

Last Game: 3-2 W vs CHI

PP: 20.6%

PK: 77.7%

GF-GA: 234-269

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | San Jose Sharks

39-29-10...........Record.............37-32-7

21-14-4......Home Record.......21-13-5

18-15-6........Road Record........16-19-2

6-3-1.......Last 10 Games.......5-4-1

3.46..........GF/Game..........3.05

3.33...........GA/Game..........3.53

29.7% .........PP.........20.6%

77.4% .......PK......77.7%

52.6%.......FO%......47.9%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 78 GP, 44 G, 84 A, 128 PTS

Leon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS

Evan Bouchard: 78 GP, 21 G, 68 A, 89 PTS

Macklin Celebrini: 76 GP, 41 G, 66 A, 107 PTS

Will Smith: 63 GP, 23 G, 32 A, 55 PTS

Alexander Wennberg: 75 GP, 18 G, 35 A, 53 PTS

INJURY REPORT

Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon Draisaitl (lower body, LTIR); Zach Hyman (undisclosed, out).

Ryan Reaves (hand, out); Logan Couture (groin, IR); Carey Price (knee, LTIR).

GOALTENDING

EDM: Confirmed Connor Ingram; 2.78 GAA, .894 SV%, 14-9-2

SJ: Confirmed Alex Nedeljkovic: 2.89 GAA, .895 SV%, 16-13-4

