Pre-game Stats: Oilers At Sharks

EDMONTON OILERS
39-29-10 | 88 PTS
T-1st place in the Pacific Division
Last Game: 6-5 L at UTA
PP: 29.7%
PK: 77.4%
GF-GA: 270-263
SAN JOSE SHARKS
37-32-7 | 81 PTS
5th place in the Pacific Division
Last Game: 3-2 W vs CHI
PP: 20.6%
PK: 77.7%
GF-GA: 234-269
HEAD-TO-HEAD
39-29-10...........Record.............37-32-7
21-14-4......Home Record.......21-13-5
18-15-6........Road Record........16-19-2
6-3-1.......Last 10 Games.......5-4-1
3.46..........GF/Game..........3.05
3.33...........GA/Game..........3.53
29.7% .........PP.........20.6%
77.4% .......PK......77.7%
52.6%.......FO%......47.9%
TOP SCORERS THIS SEASON
Connor McDavid: 78 GP, 44 G, 84 A, 128 PTS
Leon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS
Evan Bouchard: 78 GP, 21 G, 68 A, 89 PTS
Macklin Celebrini: 76 GP, 41 G, 66 A, 107 PTS
Will Smith: 63 GP, 23 G, 32 A, 55 PTS
Alexander Wennberg: 75 GP, 18 G, 35 A, 53 PTS
INJURY REPORT
Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon Draisaitl (lower body, LTIR); Zach Hyman (undisclosed, out).
Ryan Reaves (hand, out); Logan Couture (groin, IR); Carey Price (knee, LTIR).
GOALTENDING
EDM: Confirmed Connor Ingram; 2.78 GAA, .894 SV%, 14-9-2
SJ: Confirmed Alex Nedeljkovic: 2.89 GAA, .895 SV%, 16-13-4