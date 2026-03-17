Pre-game Stats: Oilers Vs Sharks

Caprice St-Pierre
4h
EDMONTON OILERS

33-26-9 | 75 PTS

3rd place in the Pacific Division

Last Game: 3-1 W vs NSH

PP: 31.9%

PK: 77.2%

GF-GA: 238-232

SAN JOSE SHARKS

32-27-6 | 70 PTS

5th place in the Pacific Division

Last Game: 7-4 L at OTT

PP: 20.0%

PK: 78.9%

GF-GA: 204-229

HEAD-TO-HEAD

Edmonton Oilers | San Jose Sharks

33-26-9...........Record.............32-27-6

17-11-4......Home Record.......17-10-5

16-15-5........Road Record........15-17-1

5-4-1.......Last 10 Games.......5-3-2

3.50..........GF/Game..........3.11

3.37...........GA/Game..........3.51

31.9% .........PP.........20.0%

77.2% .......PK......78.9%

52.9%.......FO%......47.3%

TOP SCORERS THIS SEASON

Connor McDavid: 68 GP, 37 G, 77 A, 114 PTS

Leon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS

Evan Bouchard: 68 GP, 19 G, 58 A, 77 PTS

Macklin Celebrini: 65 GP, 35 G, 60 A, 95 PTS

Will Smith: 52 GP, 19 G, 26 A, 45 PTS

Tyler Toffoli: 65 GP, 18 G, 26 A, 44 PTS

INJURY REPORT

Curtis Lazar (undisclosed, LTIR); Colton Dach (undisclosed, out); Ty Emberson (undisclosed, out); Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon Draisaitl (lower body, day-to-day) [expected return tonight].

Alexander Wennberg (upper body, out); Igor Chernyshov (upper body, day-to-day); Yaroslav Askarov (lower body, day-to-day) [expected return tonight]; Ty Dellandrea (lower body, IR); Logan Couture (groin, IR); Carey Price (knee, LTIR).

GOALTENDING

EDM: Likely Connor Ingram; 2.70 GAA, .894 SV%, 10-6-2

SJ: Probable Yaroslav Askarov: 3.54 GAA, .886 SV%, 19-17-3

