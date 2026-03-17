Pre-game Stats: Oilers Vs Sharks

EDMONTON OILERS\n\n33-26-9 | 75 PTS\n\n3rd place in the Pacific Division\n\nLast Game: 3-1 W vs NSH\n\nPP: 31.9%\n\nPK: 77.2%\n\nGF-GA: 238-232\n\n\nSAN JOSE SHARKS\n\n32-27-6 | 70 PTS\n\n5th place in the Pacific Division\n\nLast Game: 7-4 L at OTT\n\nPP: 20.0%\n\nPK: 78.9%\n\nGF-GA: 204-229\n\n\nHEAD-TO-HEAD\n\nEdmonton Oilers\n[https://thehockeynews.com/nhl/edmonton-oilers#google_vignette] | San Jose\nSharks [https://thehockeynews.com/nhl/san-jose-sharks]\n\n33-26-9...........Record.............32-27-6\n\n17-11-4......Home Record.......17-10-5\n\n16-15-5........Road Record........15-17-1\n\n5-4-1.......Last 10 Games.......5-3-2\n\n3.50..........GF/Game..........3.11\n\n3.37...........GA/Game..........3.51\n\n31.9% .........PP.........20.0%\n\n77.2% .......PK......78.9%\n\n52.9%.......FO%......47.3%\n\n\nTOP SCORERS THIS SEASON\n\nConnor McDavid: 68 GP, 37 G, 77 A, 114 PTS\n\nLeon Draisaitl: 65 GP, 35 G, 62 A, 97 PTS\n\nEvan Bouchard: 68 GP, 19 G, 58 A, 77 PTS\n\nMacklin Celebrini: 65 GP, 35 G, 60 A, 95 PTS\n\nWill Smith: 52 GP, 19 G, 26 A, 45 PTS\n\nTyler Toffoli: 65 GP, 18 G, 26 A, 44 PTS\n\n\nINJURY REPORT\n\nCurtis Lazar (undisclosed, LTIR); Colton Dach (undisclosed, out); Ty\nEmberson (undisclosed, out); Mattias Janmark (undisclosed, LTIR); Leon Draisaitl\n(lower body, day-to-day) [expected return tonight].\n\nAlexander Wennberg (upper body, out); Igor Chernyshov (upper body, day-to-day);\nYaroslav Askarov (lower body, day-to-day) [expected return tonight]; Ty\nDellandrea (lower body, IR); Logan Couture (groin, IR); Carey Price (knee,\nLTIR).\n\n\nGOALTENDING\n\nEDM: Likely Connor Ingram; 2.70 GAA, .894 SV%, 10-6-2\n\nSJ: Probable Yaroslav Askarov: 3.54 GAA, .886 SV%, 19-17-3