New Jersey Devils
Game Preview: Seattle Kraken at New Jersey Devils

Vani Hanamirian
6h
Updated at Jan 15, 2026, 03:02
The New Jersey Devils (23-21-2) take on the Seattle Kraken (21-15-8) at the Prudential Center tonight. 

Lineups and Injuries

Devils projected lineup per NHL.com

Timo Meier -- Jack Hughes -- Jesper Bratt

Ondrej Palat -- Nico Hischier -- Dawson Mercer

Arseny Gritsyuk -- Cody Glass -- Connor Brown

Paul Cotter -- Luke Glendening -- Evgenii Dadonov

Luke Hughes -- Brett Pesce

Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton

Brenden Dillon -- Simon Nemec

Jacob Markstrom

Jake Allen

Scratched: Juho Lammikko, Colton White, Jonathan Kovacevic

Injured: Stefan Noesen (knee)

Kraken projected lineup per NHL.com

Kaapo Kakko -- Matty Beniers -- Jordan Eberle

Jaden Schwartz -- Chandler Stephenson -- Eeli Tolvanen

Berkly Catton -- Shane Wright -- Jared McCann

Ryan Winterton -- Frederick Gaudreau -- Jacob Melanson

Vince Dunn -- Adam Larsson

Ryan Lindgren -- Cale Fleury

Ryker Evans -- Jamie Oleksiak

Philipp Grubauer

Joey Daccord

Scratched: Tye Kartye, Josh Mahura, Ben Meyers

Injured: Matt Murray (lower body), Brandon Montour (upper body)

The puck will drop at 7 PM

