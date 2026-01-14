Game Preview: Seattle Kraken at New Jersey Devils

The New Jersey Devils (23-21-2) take on the Seattle Kraken (21-15-8) at the Prudential Center tonight.
Lineups and Injuries
Devils projected lineup per NHL.com
Timo Meier -- Jack Hughes -- Jesper Bratt
Ondrej Palat -- Nico Hischier -- Dawson Mercer
Arseny Gritsyuk -- Cody Glass -- Connor Brown
Paul Cotter -- Luke Glendening -- Evgenii Dadonov
Luke Hughes -- Brett Pesce
Jonas Siegenthaler -- Dougie Hamilton
Brenden Dillon -- Simon Nemec
Jacob Markstrom
Jake Allen
Scratched: Juho Lammikko, Colton White, Jonathan Kovacevic
Injured: Stefan Noesen (knee)
Kraken projected lineup per NHL.com
Kaapo Kakko -- Matty Beniers -- Jordan Eberle
Jaden Schwartz -- Chandler Stephenson -- Eeli Tolvanen
Berkly Catton -- Shane Wright -- Jared McCann
Ryan Winterton -- Frederick Gaudreau -- Jacob Melanson
Vince Dunn -- Adam Larsson
Ryan Lindgren -- Cale Fleury
Ryker Evans -- Jamie Oleksiak
Philipp Grubauer
Joey Daccord
Scratched: Tye Kartye, Josh Mahura, Ben Meyers
Injured: Matt Murray (lower body), Brandon Montour (upper body)
The puck will drop at 7 PM