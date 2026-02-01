Schaefer Scores 15th Goal Of Season, Passes Malakhov For Second-Most Goals By Rookie Defenseman In Franchise History

ELMONT, NY -- For a second straight game, New York Islanders\n[http://thn.com/isles] rookie phenom Matthew Schaefer\n[https://thehockeynews.com/nhl/new-york-islanders/latest-news/islanders-rookie-matthew-schaefer-passes-bobby-orr-for-second-most-goals-by-an-18-year-old-defenseman-in-nhl-history-after-scoring-vs-rangers]\nfound the back of the net.\n\nHis goal at 5:57 of the first period, which gave the Islanders a 2-0 lead in an\neventual 4-3 regulation loss to the Nashville Predators, was his 15th of the\nseason:\n\n\n\nWith that goal, Schaefer passed Vladimir Malakhov (14 goals in 1992-93) for the\nsecond-most in a season by an Islanders rookie defenseman. Only Denis Potvin (17\nin 1973-74) has more. \n\nIslanders Rookie Matthew Schaefer Passes Bobby Orr For Second-Most Goals By An\n18-Year-Old Defenseman In NHL History After Scoring vs. Rangers\n[https://deweb-519a7.b-cdn.net/post-images/e15ab451-7a8b-4629-bfcf-6e95f36b77b1.jpeg]\nIslanders Rookie Matthew Schaefer Passes Bobby Orr For Second-Most Goals By An\n18-Year-Old Defenseman In NHL History After Scoring vs. Rangers Schaefer's\nlate-game heroics against the Rangers rewrite Islanders history, surpassing\nBobby Orr with a franchise-defining goal.\n[https://thehockeynews.com/nhl/new-york-islanders/latest-news/islanders-rookie-matthew-schaefer-passes-bobby-orr-for-second-most-goals-by-an-18-year-old-defenseman-in-nhl-history-after-scoring-vs-rangers]\n\nSchaefer sits two goals shy of tying Phil Housley for the most goals by an\n18-year-old defenseman in NHL history.