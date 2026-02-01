Logo
New York Islanders
Schaefer Scores 15th Goal Of Season, Passes Malakhov For Second-Most Goals By Rookie Defenseman In Franchise History

Stefen Rosner
6h
Schaefer now sits just two goals behind Islanders' legend and Hockey Hall of Fame defenseman Denis Potvin for the most goals by a rookie defenseman in franchise history.

ELMONT, NY -- For a second straight game, New York Islanders rookie phenom Matthew Schaefer found the back of the net.

His goal at 5:57 of the first period, which gave the Islanders a 2-0 lead in an eventual 4-3 regulation loss to the Nashville Predators, was his 15th of the season:

With that goal, Schaefer passed Vladimir Malakhov (14 goals in 1992-93) for the second-most in a season by an Islanders rookie defenseman. Only Denis Potvin (17 in 1973-74) has more. 

