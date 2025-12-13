    • Powered by Roundtable

    Rangers Vs. Canadiens Preview, Projected Lineup, Notable Storylines

    Remy Mastey
    Dec 13, 2025, 23:19
    The New York Rangers are set to play the Montreal Canadiens tonight at 7:00 PM EST at Madison Square Garden.

    Here’s all you need to know ahead of this matchup: 

    Projected Lineup:

    Forwards:

    Artemi Panarin - Mika Zibanejad -  Alexis Lafrenière

    Conor Sheary - Vincent Trocheck - J.T. Miller

    Will Cuylle - Noah Laba - Brett Berard

    Taylor Raddysh - Sam Carrick - Jaroslav Chmelar

    Defensemen:

    Vladislav Gavrikov - Braden Schneider

    Carson Soucy - Will Borgen

    Matthew Robertson - Urho Vaakanainen

    Goaltenders: 

    Igor Shesterkin 

    Jonathan Quick

    Notable Storylines: 

    • Igor Shesterkin is set to start for the Rangers. 
    • The Rangers are coming off of a 3-0 loss to the Chicago Blackhawks.
    • Urho Vaakanainen is expected to play in place of Scott Morrow while Taylor Raddysh is expected to play in place of Jonny Brodzinski. 
    • The Rangers currently hold a 15-13-4 record. 
    • The Canadiens are coming off of a 4-2 win over the Pittsburgh Penguins.