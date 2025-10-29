Rangers Vs. Canucks Preview, Projected Lineup, Notable Storylines

The New York Rangers are set to play the Vancouver Canucks tonight at 10 PM EST at Madison Square Garden.
Here’s all you need to know ahead of this matchup:
Projected Lineup:
Forwards:
Artemi Panarin- Mika Zibanejad- Will Cuylle
Conor Sheary- J.T. Miller- Alexis Lafrenière
Juuso Parssinen- Noah Laba-Taylor Raddysh
Adam Edström- Sam Carrick- Jonny Brodzinski
Defensemen:
Vladislav Gavrikov - Adam Fox
Carson Soucy - Will Borgen
Urho Vaakanainen - Braden Schneider
Goaltenders:
Jonathan Quick
Igor Shesterkin
Notable Storylines: