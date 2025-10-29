    • Powered by Roundtable

    Rangers Vs. Canucks Preview, Projected Lineup, Notable Storylines

    Remy Mastey
    Oct 29, 2025, 01:55
    Updated at: Oct 29, 2025, 01:55
    &nbsp;Danny Wild-Imagn Images

    The New York Rangers are set to play the Vancouver Canucks tonight at 10 PM EST at Madison Square Garden. 

    Here’s all you need to know ahead of this matchup: 

    Projected Lineup:

    Forwards:

    Artemi Panarin- Mika Zibanejad- Will Cuylle

    Conor Sheary- J.T. Miller- Alexis Lafrenière

    Juuso Parssinen- Noah Laba-Taylor Raddysh

    Adam Edström- Sam Carrick- Jonny Brodzinski 

    Defensemen:

    Vladislav Gavrikov - Adam Fox

    Carson Soucy - Will Borgen

    Urho Vaakanainen - Braden Schneider

    Goaltenders: 

    Jonathan Quick 

    Igor Shesterkin 

    Notable Storylines: 

    • Jonathan Quick is set to start for the Rangers. 
    • The Rangers are coming off of a 5-1 loss to the Calgary Flames.  
    • The Rangers currently hold a 3-5-2 record. 
    • Matt Rempe is out long term with an upper-body injury.
    • Brennan Othmann and Matthew Robertson will be scratched out of the lineup with Jonny Brodzinski and Urho Vaakanainen coming back in. 
    • J.T. Miller makes his return to Vancouver for the first time since being traded to the Rangers.
    • The Canucks are coming off of a 4-3 win over the Oilers.