    • Powered by Roundtable

    Rangers Vs. Hurricanes Preview, Projected Lineup, Notable Storylines

    Remy Mastey
    Nov 4, 2025, 22:54
    Remy Mastey
    Remy Mastey
    Remy Mastey
    Remy Mastey

    Rangers Vs. Hurricanes Preview, Projected Lineup, Notable Storylines

    Remy Mastey
    Nov 4, 2025, 22:54
    Remy Mastey
    Nov 4, 2025, 22:54
    Updated at: Nov 4, 2025, 23:09
    Wendell Cruz-Imagn Images

    The New York Rangers are set to play the Carolina Hurricanes tonight at 7 PM EST at Madison Square Garden. 

    Here’s all you need to know ahead of this matchup: 

    Projected Lineup:

    Forwards:

    Artemi Panarin- Mika Zibanejad- J.T. Miller

    Will Cuylle- Noah Laba- Alexis Lafrenière

    Conor Sheary- Juuso Parssinen-Taylor Raddysh

    Adam Edström- Sam Carrick- Jonny Brodzinski 

    Defensemen:

    Vladislav Gavrikov - Adam Fox

    Carson Soucy - Will Borgen

    Matthew Robertson - Braden Schneider

    Goaltenders: 

    Igor Shesterkin 

    Jonathan Quick 

    Notable Storylines: 

    • Igor Shesterkin is set to start for the Rangers. 
    • The Rangers are coming off of a 3-2 win over the Seattle Kraken. 
    • Urho Vaakanainen is out with a lower-body injury. 
    • The Rangers currently hold a 6-5-2 record. 
    • The Hurricanes are coming off of a 2-1 loss to the Boston Bruins.