Rangers Vs. Hurricanes Preview, Projected Lineup, Notable Storylines

The New York Rangers are set to play the Carolina Hurricanes tonight at 7 PM EST at Madison Square Garden.
Here’s all you need to know ahead of this matchup:
Projected Lineup:
Forwards:
Artemi Panarin- Mika Zibanejad- J.T. Miller
Will Cuylle- Noah Laba- Alexis Lafrenière
Conor Sheary- Juuso Parssinen-Taylor Raddysh
Adam Edström- Sam Carrick- Jonny Brodzinski
Defensemen:
Vladislav Gavrikov - Adam Fox
Carson Soucy - Will Borgen
Matthew Robertson - Braden Schneider
Goaltenders:
Igor Shesterkin
Jonathan Quick
Notable Storylines: