    Rangers Vs. Hurricanes Preview, Projected Lineup, Notable Storylines

    Remy Mastey
    Nov 26, 2025, 22:42
    Rangers Vs. Hurricanes Preview, Projected Lineup, Notable Storylines

    Nov 26, 2025, 22:42
    James Guillory-Imagn Images

    The New York Rangers are set to play the Carolina Hurricanes tonight at 7 PM EST at Lenovo Arena.

    Here’s all you need to know ahead of this matchup: 

    Projected Lineup:

    Forwards:

    Will Cuylle - Mika Zibanejad -  Alexis Lafrenière

    Artemi Panarin - Vincent Trocheck - Jonny Brodzinski

    Conor Sheary - Noah Laba - Brett Berard

    Adam Edström - Sam Carrick - Taylor Raddysh

    Defensemen:

    Vladislav Gavrikov - Adam Fox

    Carson Soucy - Braden Schneider

    Urho Vaakanainen - Matthew Robertson

    Goaltenders: 

    Igor Shesterkin 

    Dylan Garand

    Notable Storylines: 

    • Igor Shesterkin is set to start for the Rangers. 
    • The Rangers are coming off of a 3-2 win over the St. Louis Blues.
    • J.T. Miller and Will Borgen are both game-time decisions with their own respective upper-body injuries. 
    • The Rangers currently hold a 11-11-2 record. 
    • The Hurricanes are coming off of a 4-1 loss to the Buffalo Sabres. 