    Rangers Vs. Islanders Preview, Projected Lineup, Notable Storylines

    Remy Mastey
    Nov 8, 2025, 23:48
    Rangers Vs. Islanders Preview, Projected Lineup, Notable Storylines

    Nov 8, 2025, 23:48
    Updated at: Nov 8, 2025, 23:48
    Dennis Schneidler-Imagn Images

    The New York Rangers are set to play the New York Islanders tonight at 7 PM EST at Madison Square Garden. 

    Here’s all you need to know ahead of this matchup: 

    Projected Lineup:

    Forwards:

    Artemi Panarin-Mika Zibanejad-Taylor Raddysh

    Will Cuylle-J.T. Miller-Alexis Lafrenière

    Conor Sheary-Noah Laba-Jonny Brodzinski

    Juuso Parssinen-Sam Carrick-Jaroslav Chmelar

    Defensemen:

    Vladislav Gavrikov - Adam Fox

    Carson Soucy - Will Borgen

    Urho Vaakanainen - Braden Schneider

    Goaltenders: 

    Jonathan Quick 

    Igor Shesterkin 

    Notable Storylines: 

    • Igor Shesterkin is set to start for the Rangers. 
    • The Rangers are coming off of a 4-1 win over the Red Wings.
    • Urho Vaakanainen will return from a lower-body injury. 
    • The Rangers currently hold a 7-6-1 record. 
    • Vincent Trocheck remains out with an upper-body injury.
    • The Islanders are coming off of a 5-2 loss to the Minnesota Wild.