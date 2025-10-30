    • Powered by Roundtable

    Rangers Vs. Oilers Preview, Projected Lineup, Notable Storylines

    Remy Mastey
    Oct 30, 2025, 22:52
    Brad Penner-Imagn Images

    The New York Rangers are set to play the Edmonton Oilers tonight at 9 PM EST at Madison Square Garden. 

    Here’s all you need to know ahead of this matchup: 

    Projected Lineup:

    Forwards:

    Artemi Panarin- Mika Zibanejad- Will Cuylle

    Conor Sheary- J.T. Miller- Alexis Lafrenière

    Juuso Parssinen- Noah Laba-Taylor Raddysh

    Adam Edström- Sam Carrick- Jonny Brodzinski 

    Defensemen:

    Vladislav Gavrikov - Adam Fox

    Carson Soucy - Will Borgen

    Urho Vaakanainen - Braden Schneider

    Goaltenders: 

    Igor Shesterkin 

    Jonathan Quick 

    Notable Storylines: 

    • Igor Shesterkin is set to start for the Rangers. 
    • The Rangers are coming off of a 2-0 win over the Vancouver Canucks.
    • The Rangers currently hold a 4-5-2 record. 
    • Matt Rempe is out long term with an upper-body injury.
    • Brennan Othmann and Matthew Robertson will be scratched out of the lineup with Jonny Brodzinski and Urho Vaakanainen coming back in. 
    • The Oilers are coming off of a 6-3 win over the Utah Mammoth.