Vancouver Canucks Stats From 2025

The calendar has officially flipped from 2025 to 2026. Overall, 2025 was a chaotic year for the Vancouver Canucks organization as it featured the highest of highs and the lowest of lows. Before finally closing the book on 2025, here is a look back at the stats from the past 12 months.
All stats and facts are from January 1, 2025 to December 31, 2025
Record: 85 Games Played: 37-39-9, 83 Points, .488 Points Percentage
Home Record: 38 Games Played: 14-21-3, 31 Points, .408 Points Percentage
Road Record: 47 Games Played: 23-18-6, 52 Points, .553 Points Percentage
Goals For: 229, 2.69 Per Game
Goals Against: 273, 3.21 Per Game
Power Play: 20.5%
Penalty Kill: 79.2%
Faceoff Win Percentage: 48.2%
Penalty Minutes: 770
Hits: 2,053
Blocked Shots: 1,244
Giveaways: 1,202
Takeaways: 335
Empty Net Goal: 11
Missed Shots: 1,355
(Games Played- GP, Goals- G, Assists- A, Points- P, Time On Ice- TOI, Hits- H, Blocked Shots- BS)
Quinn Hughes- 60 GP, 10 G, 47 A, 57 P, 26:48 TOI, 9 H, 70 BS
Filip Hronek- 79 GP, 6 G, 40 A, 46 P, 24:16 TOI, 120 H, 109 BS
Conor Garland- 78 GP, 17 G, 27 A, 44 P, 18:41 TOI, 50 H, 53 BS
Brock Boeser- 83 GP, 20 G, 22 A, 42 P, 18:44 TOI, 65 H, 43 BS
Kiefer Sherwood- 81 GP, 23 G, 18 A, 41 P 16:17 TOI, 438 H, 35 BS
Elias Pettersson (40)- 61 GP, 14 G, 26 A, 40 P, 19:22 TOI, 70 H, 92 BS
Jake DeBrusk- 84 GP, 14 G, 17 A, 38 P, 17:08 TOI, 77 H, 37 BS
Pius Suter- 46 GP, 14 G, 13 A, 27 P, 18:22 TOI, 42 H, 27 BS
Drew O'Connor- 70 GP, 14, 11, 25, 13:53 TOI, 63 H, 34 BS
Tyler Myers: 74 GP, 6 G, 18 A, 24 P, 20:51 TOI, 93 H, 71 BS
Linus Karlsson: 57 GP, 12 G, 10 A, 22 P, 10:42 TOI, 76 H, 15 BS
Evander Kane: 38 GP, 6 G, 13 A, 19 P, 17:11 TOI, 66 H, 15 BS
Nils Höglander: 44 GP, 6 G, 13 A, 19 P, 12:32 TOI, 47 H, 14 BS
Marcus Pettersson: 2 G, 17 A, 19 P, 21:04 TOI, 48 H, 124 BS
Aatu Räty: 44 GP, 8 G, 10 A, 18 P, 12:04 TOI, 109 H, 11 BS
Max Sasson: 51 GP, 10 G, 2 A, 12 P, 10:51 TOI, 24 H, 27 BS
J.T. Miller: 14 GP, 3 G, 8 A, 11 P, 17:31 TOI, 33 H, 15 BS
Tom Willander: 29 GP, 2 G, 9 A, 11 P, 14:06 TOI, 5 H, 26 BS
Dakota Joshua: 35 GP, 5 G, 5 A, 10 P, 13:21 TOI, 116 H, 19 BS
Teddy Blueger: 48 GP, 4 G, 6 A, 10 P, 14:05 TOI, 56 H, 24 BS
Filip Chytil: 21 GP, 5 G, 4 A, 9 P, 16:24 TOI, 10 H, 8 BS
Derek Forbort: 46 GP, 2 G, 7 A, 9 P, 16:53 TOI, 59 H, 69 BS
Elias Pettersson (25): 63 GP, 2 G, 7 A, 9 P, 13:19 TOI, 96 H, 54 BS
Jonathan Lekkerimäki: 27 GP, 3 G, 4 A, 7 P, 11:36 TOI, 18 H, 7 BS
Arshdeep Bains: 28 GP, 1 G, 4 A, 5 P, 9:04 TOI, 23 H, 7 BS
Carson Soucy: 23 GP, 2 G, 2 A, 4 P, 16:24 TOI, 30 H, 33 BS
Liam Öhgren: 8 GP, 2 G, 2 A, 4 P, 11:13 TOI, 10 H, 6 BS
Phillip Di Giuseppe: 15 GP, 1 G, 3 A, 4 P, 11:24 TOI, 36 H, 4 H
Mackenzie MacEachern: 8 GP, 1 G, 3 A, 4 P, 10:11 TOI, 10 H, 6 BS
Nils Åman: 16 GP, 1 G, 3 A, 4 P, 10:11 TOI, 16 H, 3 BS
David Kämpf: 18 GP, 2 G, 1 A, 3 P, 15:16 TOI, 15 H, 11 BS
Danton Heinen: 15 GP, 1 G, 2 A, 3 P, 15:16 TOI, 8 H, 4 BS
Victor Mancini: 21 GP, 1 G, 2 A, 3 P, 14:19 TOI, 30 H, 26 BS
Zeev Buium: 8 GP, 1 G, 2 A, 3 P, 20:47 TOI, 3 H, 7 BS
Marco Rossi: 8 GP, 1 G, 1 A, 2 P, 18:42 TOI, 5 H, 12 BS
Pierre-Olivier Joseph: 12 GP, 0 G, 1 A, 1 P, 12:02 TOI, 5 H, 10 BS
Lukas Reichel: 14 GP, 0 G, 1 A, 1 P, 13:06 TOI, 6 H, 8 BS
Joseph LaBate: 1 GP, 0 G, 0, A, 0 P, 9:32 TOI, 6 H, 2 BS
Mark Friedman: 0 G, 0, A, 0 P, 12:27 TOI, 0 H, 0 BS
Noah Juulsen: 10 GP, 0 G, 0, A, 0 P, 15:57 TOI, 34 H, 15 BS
Guillaume Brisebois: 3 GP, 0 G, 0, A, 0 P, 15:48 TOI, 2 H, 4 BS
Vincent Desharnais: 10 GP, 0 G, 0, A, 0 P, 16:43 TOI, 20 H, 12 BS
Kirill Kudryavtsev: 2 GP, 0 G, 0, A, 0 P, 16:43 TOI, 0 H, 5 BS
Ty Mueller: 2 GP, 0 G, 0, A, 0 P, 10:18 TOI, 1 H, 4 BS
Braeden Cootes: 3 GP, 0 G, 0, A, 0 P,10:47 TOI, 3 H, 1 BS
Faceoffs (Min. 200):
Aatu Räty: 60.5%, 519 taken
J.T. Miller: 57.5%, 254 taken
David Kämpf: 54.6%, 284 taken
Teddy Blueger: 49.6%, 599 taken
Filip Chytil: 48.9%, 237 taken
Penalty Minutes:
Tyler Myers: 77
Marcus Pettersson: 59
Evander Kane: 55
Conor Garland: 53
Kiefer Sherwood: 43
Plus/Minus:
Marcus Pettersson: +8
Nils Höglander: +8
Aatu Räty: +4
Nils Åman: +1
Kirill Kudryavtsev: +1
Power Play Points:
Quinn Hughes: 25
Jake DeBrusk: 19
Conor Garland: 16
Brock Boeser: 15
Elias Pettersson (40): 15
Shorthanded Points:
Drew O'Connor: 3
Tyler Myers: 2
Pius Suter: 2
Kiefer Sherwood: 2
Dakota Joshua, Conor Garland, Filip Hronek, Elias Pettersson (40): 1
Game-Winning Goals:
Brock Boeser: 5
Kiefer Sherwood: 5
Conor Garland: 3
Jake DeBrusk, Quinn Hughes, Linus Karlsson, Drew O'Connor: 2
Overtime Goals:
Kiefer Sherwood: 2
Brock Boeser: 1
Jake DeBrusk: 1
Conor Garland: 1
Drew O'Connor: 1
Shots:
Jake DeBrusk: 194
Brock Boeser: 167
Conor Garland: 167
Kiefer Sherwood: 166
Quinn Hughes: 157
Shootouts:
Liam Öhgren: 2 for 2, 100%
J.T. Miller: 1 for 1, 100%
Brock Boeser: 1 for 2, 50%
Jonathan Lekkerimäki: 1 for 2, 50%
Jake DeBrusk: 2 for 7, 28.6%
Vancouver Canucks Goaltender Stats:
(Games Played- GP, Save Percentage- SV%, Goals Against Average- GAA, Shutouts- SO, Assists- A, Points- P)
Kevin Lankinen: 43 GP, 17-9-9, .891 SV%, 2.97 GAA, 1 SO, 2 A, 2 P
Thatcher Demko: 34 GP, 16-15-0, .901 SV%, 2.71 GAA, 2 SO, 1 A, 1 P
Nikita Tolopilo: 6 GP, 3-2-0, .906 SV%, 2.70 GAA, 0 SO, 0 A, 0 P
Artūrs Šilovs: 3 GP, 1-2-0, .893 SV%, 2.70 GAA, 0 S, 0 A, 0 P
Jiří Patera: 1 GP, 0-1-0, .825 SV%, 7.39 GAA, 0 S, 0 A, P
Shots Faced:
Kevin Lankinen: 1,221
Thatcher Demko: 857
Nikita Tolopilo: 127
Artūrs Šilovs: 75
Jiří Patera: 40
Saves:
Kevin Lankinen: 1,088
Thatcher Demko: 772
Nikita Tolopilo: 115
Artūrs Šilovs: 67
Jiří Patera: 33
Goals Allowed:
Kevin Lankinen: 133
Thatcher Demko: 86
Nikita Tolopilo: 12
Artūrs Šilovs: 8
Jiří Patera: 7
Shootout:
Kevin Lankinen: 6-1, 25 saves on 27 shots
Thatcher Demko: 1-0: 3 saves on 4 shots
