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PWHL Announces Full 2026-27 Schedule, Here's How The Season Looks

Oct 2, 2026 1:02 PM
Updated Oct 2, 2026 4:21 PM
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Ian Kennedy
Partner

The PWHL has announced their full 2026-27 PWHL schedule. The now 12-team league gets underway with three games on December 5.

The 2026-27 PWHL schedule has arrived. Less than a week after unveiling the home opening dates and times for all 12 PWHL teams, the league dropped their full 2026-27 regular season schedule.

The puck will drop on the PWHL's fourth season on December 5. That day, six PWHL teams will be in action beginning with the Vancouver Goldeneyes and Seattle Torrent playing the first game of the PWHL season for the second straight campaign. They'll drop the puck at 3pm ET, which will be followed by a pair of 7pm ET games with the Montreal Victoire hosting PWHL Hamilton for a game that's already sold out. PWHL San Jose will become the first PWHL expansion team to host a home game, welcoming the Minnesota Frost to the SAP Center at 7pm ET.

The following day, December 6, the remaining six teams play with the Ottawa Charge hosting the Toronto Sceptres, the New York Sirens hosting the Boston Fleet, and PWHL Las Vegas welcoming PWHL Detroit for the first all-expansion match up of the year.

This season, the PWHL will host their first ever All-Star weekend with a PWHL All-Star game dropping the puck March 7 at Scotiabank Arena in Toronto. The league will play the final game of the 2026-27 season on April 18.

“With 12 teams, new conferences and more games than ever before, this schedule reflects the PWHL’s monumental growth as anticipation builds for our fourth season,” said Jayna Hefford, PWHL Executive Vice President of Hockey Operations. “The introduction of conferences and an expanded playoff format will deepen rivalries and fuel the competitiveness that makes PWHL action so exciting from the very first puck drop until the Walter Cup is raised.”

Here's a look at the remainder of the PWHL's 2026-27 season.

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DateTimeVisiting TeamHome TeamLocation
Sat, Dec 53:00 pm ESTSeattleVancouverPacific Coliseum | Vancouver
Sat, Dec 57:00 pm ESTHamiltonMontréalPlace Bell | Laval
Sat, Dec 57:00 pm ESTMinnesotaSan JoseSAP Center | San Jose
Sun, Dec 62:00 pm ESTTorontoOttawaCanadian Tire Centre | Ottawa
Sun, Dec 63:00 pm ESTBostonNew YorkPrudential Center | Newark
Sun, Dec 68:00 pm ESTDetroitLas VegasT-Mobile Arena | Las Vegas
Tue, Dec 87:00 pm ESTHamiltonTorontoCoca-Cola Coliseum | Toronto
Wed, Dec 97:00 pm ESTOttawaBostonAgganis Arena | Boston
Wed, Dec 910:00 pm ESTSeattleSan JoseSAP Center | San Jose
Thu, Dec 1010:00 pm ESTMinnesotaLas VegasT-Mobile Arena | Las Vegas
Sat, Dec 1212:00 pm ESTNew YorkDetroitLittle Caesars Arena | Detroit
Sat, Dec 122:00 pm ESTSan JoseMontréalPlace Bell | Laval
Sat, Dec 127:00 pm ESTBostonTorontoCoca-Cola Coliseum | Toronto
Sat, Dec 129:00 pm ESTLas VegasVancouverPacific Coliseum | Vancouver
Sun, Dec 132:00 pm ESTSeattleMinnesotaGrand Casino Arena | St. Paul
Sun, Dec 132:00 pm ESTOttawaHamiltonTD Coliseum | Hamilton
Tue, Dec 157:00 pm ESTSan JoseOttawaCanadian Tire Centre | Ottawa
Wed, Dec 167:00 pm ESTMontréalBostonAgganis Arena | Boston
Thu, Dec 177:00 pm ESTVancouverMinnesotaGrand Casino Arena | St. Paul
Thu, Dec 177:00 pm ESTSan JoseHamiltonTD Coliseum | Hamilton
Sat, Dec 192:00 pm ESTVancouverDetroitLittle Caesars Arena | Detroit
Sat, Dec 197:00 pm ESTOttawaNew YorkPrudential Center | Newark
Sun, Dec 202:00 pm ESTMontréalMinnesotaGrand Casino Arena | St. Paul
Sun, Dec 207:00 pm ESTLas VegasSeattleClimate Pledge Arena | Seattle
Tue, Dec 227:00 pm ESTNew YorkTorontoCoca-Cola Coliseum | Toronto
Tue, Dec 229:30 pm ESTBostonVancouverPacific Coliseum | Vancouver
Wed, Dec 237:00 pm ESTDetroitOttawaCanadian Tire Centre | Ottawa
Wed, Dec 2310:00 pm ESTBostonSeattleClimate Pledge Arena | Seattle
Sat, Dec 262:00 pm ESTOttawaMontréalPlace Bell | Laval
Sat, Dec 267:00 pm ESTTorontoHamiltonTD Coliseum | Hamilton
Sat, Dec 267:00 pm ESTBostonLas VegasT-Mobile Arena | Las Vegas
Sun, Dec 274:00 pm ESTNew YorkSan JoseSAP Center | San Jose
Sun, Dec 277:00 pm ESTMinnesotaSeattleClimate Pledge Arena | Seattle
Mon, Dec 287:00 pm ESTTorontoDetroitLittle Caesars Arena | Detroit
Tue, Dec 297:00 pm ESTHamiltonMontréalPlace Bell | Laval
Tue, Dec 2910:00 pm ESTNew YorkLas VegasT-Mobile Arena | Las Vegas
Wed, Dec 3010:00 pm ESTBostonSan JoseSAP Center | San Jose
Thu, Dec 315:00 pm ESTNew YorkSeattleClimate Pledge Arena | Seattle
Thu, Dec 318:00 pm ESTHamiltonMinnesotaGrand Casino Arena | St. Paul
Sat, Jan 212:00 pm ESTOttawaBostonTBD
Sat, Jan 27:00 pm ESTNew YorkVancouverPacific Coliseum | Vancouver
Sun, Jan 32:00 pm ESTSan JoseMinnesotaGrand Casino Arena | St. Paul
Sun, Jan 33:00 pm ESTLas VegasHamiltonTD Coliseum | Hamilton
Sun, Jan 36:00 pm ESTMontréalTorontoCoca-Cola Coliseum | Toronto
Tue, Jan 57:00 pm ESTDetroitHamiltonTD Coliseum | Hamilton
Tue, Jan 59:30 pm ESTOttawaVancouverPacific Coliseum | Vancouver
Wed, Jan 67:00 pm ESTLas VegasMontréalPlace Bell | Laval
Thu, Jan 77:00 pm ESTVancouverTorontoCoca-Cola Coliseum | Toronto
Fri, Jan 810:00 pm ESTOttawaSeattleClimate Pledge Arena | Seattle
Sat, Jan 92:00 pm ESTTorontoBostonAgganis Arena | Boston
Sat, Jan 97:00 pm ESTDetroitMinnesotaTBD
Sun, Jan 102:00 pm ESTHamiltonNew YorkPrudential Center | Newark
Sun, Jan 105:00 pm ESTOttawaLas VegasT-Mobile Arena | Las Vegas
Sun, Jan 108:30 pm ESTMontréalSeattleClimate Pledge Arena | Seattle
Tue, Jan 129:00 pm ESTMontréalVancouverPacific Coliseum | Vancouver
Wed, Jan 137:00 pm ESTNew YorkBostonAgganis Arena | Boston
Wed, Jan 1310:00 pm ESTLas VegasSan JoseSAP Center | San Jose
Thu, Jan 1410:00 pm ESTHamiltonSeattleClimate Pledge Arena | Seattle
Sat, Jan 1612:00 pm ESTMinnesotaNew YorkPrudential Center | Newark
Sat, Jan 163:00 pm ESTHamiltonVancouverPacific Coliseum | Vancouver
Sat, Jan 163:00 pm ESTSeattleLas VegasTBD
Sat, Jan 167:00 pm ESTMontréalSan JoseSAP Center | San Jose
Sun, Jan 171:00 pm ESTBostonOttawaCanadian Tire Centre | Ottawa
Sun, Jan 173:30 pm ESTDetroitTorontoTBD
Tue, Jan 197:00 pm ESTMinnesotaOttawaCanadian Tire Centre | Ottawa
Tue, Jan 1910:00 pm ESTHamiltonSan JoseSAP Center | San Jose
Wed, Jan 207:00 pm ESTMontréalDetroitLittle Caesars Arena | Detroit
Thu, Jan 2110:00 pm ESTHamiltonLas VegasT-Mobile Arena | Las Vegas
Fri, Jan 2210:00 pm ESTTorontoSan JoseSAP Center | San Jose
Sat, Jan 232:00 pm ESTBostonMontréalTBD
Sat, Jan 237:00 pm ESTDetroitNew YorkTBD
Sat, Jan 237:00 pm ESTMinnesotaVancouverTBD
Sun, Jan 242:00 pm ESTSeattleSan JoseTBD
Sun, Jan 244:00 pm ESTTorontoLas VegasT-Mobile Arena | Las Vegas
Tue, Jan 267:00 pm ESTBostonHamiltonTD Coliseum | Hamilton
Wed, Jan 277:00 pm ESTNew YorkOttawaCanadian Tire Centre | Ottawa
Wed, Jan 2710:00 pm ESTSan JoseLas VegasT-Mobile Arena | Las Vegas
Thu, Jan 287:00 pm ESTSeattleHamiltonTD Coliseum | Hamilton
Thu, Jan 289:30 pm ESTTorontoVancouverPacific Coliseum | Vancouver
Fri, Jan 297:00 pm ESTBostonMinnesotaGrand Casino Arena | St. Paul
Sat, Jan 302:00 pm ESTTorontoHamiltonTBD
Sat, Jan 307:00 pm ESTSan JoseDetroitLittle Caesars Arena | Detroit
Sun, Jan 311:00 pm ESTMontréalNew YorkTBD
Tue, Feb 26:30 pm ESTBostonTorontoTBD
Tue, Feb 27:00 pm ESTLas VegasMinnesotaGrand Casino Arena | St. Paul
Wed, Feb 36:30 pm ESTHamiltonOttawaTBD
Thu, Feb 47:00 pm ESTLas VegasNew YorkPrudential Center | Newark
Thu, Feb 47:00 pm ESTMinnesotaDetroitLittle Caesars Arena | Detroit
Thu, Feb 410:00 pm ESTVancouverSeattleClimate Pledge Arena | Seattle
Sat, Feb 612:30 pm ESTSan JoseMinnesotaTBD
Sat, Feb 62:00 pm ESTMontréalOttawaCanadian Tire Centre | Ottawa
Sat, Feb 67:00 pm ESTDetroitBostonAgganis Arena | Boston
Sun, Feb 73:30 pm ESTSeattleNew YorkTBD
Sun, Feb 76:00 pm ESTLas VegasVancouverTBD
Tue, Feb 97:00 pm ESTSan JoseNew YorkPrudential Center | Newark
Tue, Feb 97:00 pm ESTOttawaTorontoCoca-Cola Coliseum | Toronto
Wed, Feb 107:00 pm ESTBostonHamiltonTD Coliseum | Hamilton
Wed, Feb 109:30 pm ESTMinnesotaVancouverPacific Coliseum | Vancouver
Thu, Feb 1110:00 pm ESTSeattleLas VegasT-Mobile Arena | Las Vegas
Fri, Feb 127:00 pm ESTBostonMontréalPlace Bell | Laval
Sat, Feb 131:00 pm ESTVancouverSan JoseTBD
Sat, Feb 133:00 pm ESTDetroitSeattleClimate Pledge Arena | Seattle
Mon, Feb 152:00 pm ESTTorontoNew YorkPrudential Center | Newark
Mon, Feb 155:00 pm ESTOttawaHamiltonTBD
Wed, Feb 177:00 pm ESTSeattleBostonAgganis Arena | Boston
Wed, Feb 177:00 pm ESTNew YorkMinnesotaGrand Casino Arena | St. Paul
Wed, Feb 177:00 pm ESTTorontoMontréalPlace Bell | Laval
Wed, Feb 1710:00 pm ESTOttawaSan JoseSAP Center | San Jose
Fri, Feb 197:00 pm ESTHamiltonDetroitLittle Caesars Arena | Detroit
Fri, Feb 1910:00 pm ESTVancouverLas VegasT-Mobile Arena | Las Vegas
Sat, Feb 203:00 pm ESTMontréalBostonTBD
Sat, Feb 207:00 pm ESTOttawaMinnesotaGrand Casino Arena | St. Paul
Sat, Feb 207:00 pm ESTSeattleTorontoCoca-Cola Coliseum | Toronto
Sun, Feb 217:00 pm ESTDetroitSan JoseSAP Center | San Jose
Tue, Feb 237:00 pm ESTNew YorkHamiltonTD Coliseum | Hamilton
Tue, Feb 2310:00 pm ESTMontréalLas VegasT-Mobile Arena | Las Vegas
Wed, Feb 247:00 pm ESTSeattleOttawaCanadian Tire Centre | Ottawa
Wed, Feb 247:00 pm ESTVancouverDetroitLittle Caesars Arena | Detroit
Fri, Feb 267:00 pm ESTLas VegasDetroitLittle Caesars Arena | Detroit
Sat, Feb 272:00 pm ESTMinnesotaTorontoCoca-Cola Coliseum | Toronto
Sat, Feb 277:00 pm ESTVancouverBostonTBD
Sun, Feb 281:00 pm ESTMontréalHamiltonTD Coliseum | Hamilton
Sun, Feb 282:00 pm ESTSan JoseDetroitTBD
Sun, Feb 287:00 pm ESTOttawaNew YorkPrudential Center | Newark
Sun, Feb 287:00 pm ESTLas VegasSeattleClimate Pledge Arena | Seattle
Tue, Mar 97:00 pm ESTNew YorkMontréalPlace Bell | Laval
Wed, Mar 107:00 pm ESTHamiltonTorontoCoca-Cola Coliseum | Toronto
Wed, Mar 107:00 pm ESTLas VegasDetroitTBD
Wed, Mar 109:30 pm ESTSeattleVancouverPacific Coliseum | Vancouver
Fri, Mar 127:00 pm ESTMinnesotaMontréalPlace Bell | Laval
Fri, Mar 127:00 pm ESTNew YorkOttawaTBD
Sat, Mar 133:00 pm ESTDetroitSeattleTBD
Sat, Mar 133:00 pm ESTSan JoseVancouverPacific Coliseum | Vancouver
Sun, Mar 141:00 pm EDTMinnesotaBostonAgganis Arena | Boston
Sun, Mar 141:00 pm EDTHamiltonNew YorkTBD
Tue, Mar 167:00 pm EDTVancouverMontréalPlace Bell | Laval
Wed, Mar 177:00 pm EDTOttawaDetroitLittle Caesars Arena | Detroit
Thu, Mar 1810:00 pm EDTMinnesotaSan JoseSAP Center | San Jose
Fri, Mar 197:00 pm EDTLas VegasTorontoCoca-Cola Coliseum | Toronto
Sat, Mar 203:00 pm EDTDetroitMinnesotaGrand Casino Arena | St. Paul
Sun, Mar 211:00 pm EDTSan JoseBostonAgganis Arena | Boston
Sun, Mar 212:00 pm EDTMontréalNew YorkPrudential Center | Newark
Sun, Mar 214:30 pm EDTVancouverLas VegasTBD
Tue, Mar 237:00 pm EDTSeattleMontréalPlace Bell | Laval
Wed, Mar 2411:00 am EDTLas VegasOttawaCanadian Tire Centre | Ottawa
Wed, Mar 247:00 pm EDTVancouverHamiltonTD Coliseum | Hamilton
Thu, Mar 2510:00 pm EDTDetroitSan JoseSAP Center | San Jose
Fri, Mar 267:00 pm EDTSeattleMinnesotaGrand Casino Arena | St. Paul
Fri, Mar 267:00 pm EDTVancouverOttawaCanadian Tire Centre | Ottawa
Sat, Mar 272:00 pm EDTTorontoMontréalTBD
Sat, Mar 273:00 pm EDTLas VegasBostonAgganis Arena | Boston
Sun, Mar 282:00 pm EDTSeattleDetroitLittle Caesars Arena | Detroit
Sun, Mar 282:00 pm EDTMinnesotaHamiltonTD Coliseum | Hamilton
Sun, Mar 285:00 pm EDTVancouverNew YorkPrudential Center | Newark
Wed, Mar 3110:00 pm EDTTorontoSeattleClimate Pledge Arena | Seattle
Thu, Apr 110:00 pm EDTSan JoseVancouverPacific Coliseum | Vancouver
Sat, Apr 32:00 pm EDTHamiltonOttawaCanadian Tire Centre | Ottawa
Sat, Apr 33:00 pm EDTTorontoMinnesotaGrand Casino Arena | St. Paul
Sat, Apr 37:00 pm EDTDetroitMontréalTBD
Sat, Apr 37:30 pm EDTBostonNew YorkTBD
Tue, Apr 69:00 pm EDTVancouverSeattleClimate Pledge Arena | Seattle
Wed, Apr 77:00 pm EDTMontréalTorontoCoca-Cola Coliseum | Toronto
Wed, Apr 710:00 pm EDTSan JoseLas VegasT-Mobile Arena | Las Vegas
Thu, Apr 87:00 pm EDTBostonDetroitLittle Caesars Arena | Detroit
Fri, Apr 97:30 pm EDTOttawaMontréalPlace Bell | Laval
Fri, Apr 99:00 pm EDTMinnesotaSeattleTBD
Fri, Apr 910:00 pm EDTVancouverSan JoseSAP Center | San Jose
Sat, Apr 103:00 pm EDTHamiltonBostonAgganis Arena | Boston
Sat, Apr 107:30 pm EDTNew YorkTorontoTBD
Sun, Apr 111:00 pm EDTMinnesotaDetroitLittle Caesars Arena | Detroit
Tue, Apr 137:00 pm EDTTorontoOttawaCanadian Tire Centre | Ottawa
Tue, Apr 1310:00 pm EDTDetroitLas VegasLee's Family Forum | Henderson
Wed, Apr 147:00 pm EDTNew YorkBostonAgganis Arena | Boston
Fri, Apr 1612:00 am EDTLas VegasMinnesotaGrand Casino Arena | St. Paul
Sat, Apr 1712:00 am EDTTorontoBostonAgganis Arena | Boston
Sat, Apr 1712:00 am EDTSan JoseSeattleClimate Pledge Arena | Seattle
Sat, Apr 1712:00 am EDTDetroitVancouverPacific Coliseum | Vancouver
Sun, Apr 1812:00 am EDTMontréalOttawaCanadian Tire Centre | Ottawa
Sun, Apr 1812:00 am EDTNew YorkHamiltonTD Coliseum | Hamilton
PWHL
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