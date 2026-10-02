PWHL Announces Full 2026-27 Schedule, Here's How The Season Looks
The PWHL has announced their full 2026-27 PWHL schedule. The now 12-team league gets underway with three games on December 5.
The 2026-27 PWHL schedule has arrived. Less than a week after unveiling the home opening dates and times for all 12 PWHL teams, the league dropped their full 2026-27 regular season schedule.
The puck will drop on the PWHL's fourth season on December 5. That day, six PWHL teams will be in action beginning with the Vancouver Goldeneyes and Seattle Torrent playing the first game of the PWHL season for the second straight campaign. They'll drop the puck at 3pm ET, which will be followed by a pair of 7pm ET games with the Montreal Victoire hosting PWHL Hamilton for a game that's already sold out. PWHL San Jose will become the first PWHL expansion team to host a home game, welcoming the Minnesota Frost to the SAP Center at 7pm ET.
The following day, December 6, the remaining six teams play with the Ottawa Charge hosting the Toronto Sceptres, the New York Sirens hosting the Boston Fleet, and PWHL Las Vegas welcoming PWHL Detroit for the first all-expansion match up of the year.
This season, the PWHL will host their first ever All-Star weekend with a PWHL All-Star game dropping the puck March 7 at Scotiabank Arena in Toronto. The league will play the final game of the 2026-27 season on April 18.
“With 12 teams, new conferences and more games than ever before, this schedule reflects the PWHL’s monumental growth as anticipation builds for our fourth season,” said Jayna Hefford, PWHL Executive Vice President of Hockey Operations. “The introduction of conferences and an expanded playoff format will deepen rivalries and fuel the competitiveness that makes PWHL action so exciting from the very first puck drop until the Walter Cup is raised.”
Here's a look at the remainder of the PWHL's 2026-27 season.
|Date
|Time
|Visiting Team
|Home Team
|Location
|Sat, Dec 5
|3:00 pm EST
|Seattle
|Vancouver
|Pacific Coliseum | Vancouver
|Sat, Dec 5
|7:00 pm EST
|Hamilton
|Montréal
|Place Bell | Laval
|Sat, Dec 5
|7:00 pm EST
|Minnesota
|San Jose
|SAP Center | San Jose
|Sun, Dec 6
|2:00 pm EST
|Toronto
|Ottawa
|Canadian Tire Centre | Ottawa
|Sun, Dec 6
|3:00 pm EST
|Boston
|New York
|Prudential Center | Newark
|Sun, Dec 6
|8:00 pm EST
|Detroit
|Las Vegas
|T-Mobile Arena | Las Vegas
|Tue, Dec 8
|7:00 pm EST
|Hamilton
|Toronto
|Coca-Cola Coliseum | Toronto
|Wed, Dec 9
|7:00 pm EST
|Ottawa
|Boston
|Agganis Arena | Boston
|Wed, Dec 9
|10:00 pm EST
|Seattle
|San Jose
|SAP Center | San Jose
|Thu, Dec 10
|10:00 pm EST
|Minnesota
|Las Vegas
|T-Mobile Arena | Las Vegas
|Sat, Dec 12
|12:00 pm EST
|New York
|Detroit
|Little Caesars Arena | Detroit
|Sat, Dec 12
|2:00 pm EST
|San Jose
|Montréal
|Place Bell | Laval
|Sat, Dec 12
|7:00 pm EST
|Boston
|Toronto
|Coca-Cola Coliseum | Toronto
|Sat, Dec 12
|9:00 pm EST
|Las Vegas
|Vancouver
|Pacific Coliseum | Vancouver
|Sun, Dec 13
|2:00 pm EST
|Seattle
|Minnesota
|Grand Casino Arena | St. Paul
|Sun, Dec 13
|2:00 pm EST
|Ottawa
|Hamilton
|TD Coliseum | Hamilton
|Tue, Dec 15
|7:00 pm EST
|San Jose
|Ottawa
|Canadian Tire Centre | Ottawa
|Wed, Dec 16
|7:00 pm EST
|Montréal
|Boston
|Agganis Arena | Boston
|Thu, Dec 17
|7:00 pm EST
|Vancouver
|Minnesota
|Grand Casino Arena | St. Paul
|Thu, Dec 17
|7:00 pm EST
|San Jose
|Hamilton
|TD Coliseum | Hamilton
|Sat, Dec 19
|2:00 pm EST
|Vancouver
|Detroit
|Little Caesars Arena | Detroit
|Sat, Dec 19
|7:00 pm EST
|Ottawa
|New York
|Prudential Center | Newark
|Sun, Dec 20
|2:00 pm EST
|Montréal
|Minnesota
|Grand Casino Arena | St. Paul
|Sun, Dec 20
|7:00 pm EST
|Las Vegas
|Seattle
|Climate Pledge Arena | Seattle
|Tue, Dec 22
|7:00 pm EST
|New York
|Toronto
|Coca-Cola Coliseum | Toronto
|Tue, Dec 22
|9:30 pm EST
|Boston
|Vancouver
|Pacific Coliseum | Vancouver
|Wed, Dec 23
|7:00 pm EST
|Detroit
|Ottawa
|Canadian Tire Centre | Ottawa
|Wed, Dec 23
|10:00 pm EST
|Boston
|Seattle
|Climate Pledge Arena | Seattle
|Sat, Dec 26
|2:00 pm EST
|Ottawa
|Montréal
|Place Bell | Laval
|Sat, Dec 26
|7:00 pm EST
|Toronto
|Hamilton
|TD Coliseum | Hamilton
|Sat, Dec 26
|7:00 pm EST
|Boston
|Las Vegas
|T-Mobile Arena | Las Vegas
|Sun, Dec 27
|4:00 pm EST
|New York
|San Jose
|SAP Center | San Jose
|Sun, Dec 27
|7:00 pm EST
|Minnesota
|Seattle
|Climate Pledge Arena | Seattle
|Mon, Dec 28
|7:00 pm EST
|Toronto
|Detroit
|Little Caesars Arena | Detroit
|Tue, Dec 29
|7:00 pm EST
|Hamilton
|Montréal
|Place Bell | Laval
|Tue, Dec 29
|10:00 pm EST
|New York
|Las Vegas
|T-Mobile Arena | Las Vegas
|Wed, Dec 30
|10:00 pm EST
|Boston
|San Jose
|SAP Center | San Jose
|Thu, Dec 31
|5:00 pm EST
|New York
|Seattle
|Climate Pledge Arena | Seattle
|Thu, Dec 31
|8:00 pm EST
|Hamilton
|Minnesota
|Grand Casino Arena | St. Paul
|Sat, Jan 2
|12:00 pm EST
|Ottawa
|Boston
|TBD
|Sat, Jan 2
|7:00 pm EST
|New York
|Vancouver
|Pacific Coliseum | Vancouver
|Sun, Jan 3
|2:00 pm EST
|San Jose
|Minnesota
|Grand Casino Arena | St. Paul
|Sun, Jan 3
|3:00 pm EST
|Las Vegas
|Hamilton
|TD Coliseum | Hamilton
|Sun, Jan 3
|6:00 pm EST
|Montréal
|Toronto
|Coca-Cola Coliseum | Toronto
|Tue, Jan 5
|7:00 pm EST
|Detroit
|Hamilton
|TD Coliseum | Hamilton
|Tue, Jan 5
|9:30 pm EST
|Ottawa
|Vancouver
|Pacific Coliseum | Vancouver
|Wed, Jan 6
|7:00 pm EST
|Las Vegas
|Montréal
|Place Bell | Laval
|Thu, Jan 7
|7:00 pm EST
|Vancouver
|Toronto
|Coca-Cola Coliseum | Toronto
|Fri, Jan 8
|10:00 pm EST
|Ottawa
|Seattle
|Climate Pledge Arena | Seattle
|Sat, Jan 9
|2:00 pm EST
|Toronto
|Boston
|Agganis Arena | Boston
|Sat, Jan 9
|7:00 pm EST
|Detroit
|Minnesota
|TBD
|Sun, Jan 10
|2:00 pm EST
|Hamilton
|New York
|Prudential Center | Newark
|Sun, Jan 10
|5:00 pm EST
|Ottawa
|Las Vegas
|T-Mobile Arena | Las Vegas
|Sun, Jan 10
|8:30 pm EST
|Montréal
|Seattle
|Climate Pledge Arena | Seattle
|Tue, Jan 12
|9:00 pm EST
|Montréal
|Vancouver
|Pacific Coliseum | Vancouver
|Wed, Jan 13
|7:00 pm EST
|New York
|Boston
|Agganis Arena | Boston
|Wed, Jan 13
|10:00 pm EST
|Las Vegas
|San Jose
|SAP Center | San Jose
|Thu, Jan 14
|10:00 pm EST
|Hamilton
|Seattle
|Climate Pledge Arena | Seattle
|Sat, Jan 16
|12:00 pm EST
|Minnesota
|New York
|Prudential Center | Newark
|Sat, Jan 16
|3:00 pm EST
|Hamilton
|Vancouver
|Pacific Coliseum | Vancouver
|Sat, Jan 16
|3:00 pm EST
|Seattle
|Las Vegas
|TBD
|Sat, Jan 16
|7:00 pm EST
|Montréal
|San Jose
|SAP Center | San Jose
|Sun, Jan 17
|1:00 pm EST
|Boston
|Ottawa
|Canadian Tire Centre | Ottawa
|Sun, Jan 17
|3:30 pm EST
|Detroit
|Toronto
|TBD
|Tue, Jan 19
|7:00 pm EST
|Minnesota
|Ottawa
|Canadian Tire Centre | Ottawa
|Tue, Jan 19
|10:00 pm EST
|Hamilton
|San Jose
|SAP Center | San Jose
|Wed, Jan 20
|7:00 pm EST
|Montréal
|Detroit
|Little Caesars Arena | Detroit
|Thu, Jan 21
|10:00 pm EST
|Hamilton
|Las Vegas
|T-Mobile Arena | Las Vegas
|Fri, Jan 22
|10:00 pm EST
|Toronto
|San Jose
|SAP Center | San Jose
|Sat, Jan 23
|2:00 pm EST
|Boston
|Montréal
|TBD
|Sat, Jan 23
|7:00 pm EST
|Detroit
|New York
|TBD
|Sat, Jan 23
|7:00 pm EST
|Minnesota
|Vancouver
|TBD
|Sun, Jan 24
|2:00 pm EST
|Seattle
|San Jose
|TBD
|Sun, Jan 24
|4:00 pm EST
|Toronto
|Las Vegas
|T-Mobile Arena | Las Vegas
|Tue, Jan 26
|7:00 pm EST
|Boston
|Hamilton
|TD Coliseum | Hamilton
|Wed, Jan 27
|7:00 pm EST
|New York
|Ottawa
|Canadian Tire Centre | Ottawa
|Wed, Jan 27
|10:00 pm EST
|San Jose
|Las Vegas
|T-Mobile Arena | Las Vegas
|Thu, Jan 28
|7:00 pm EST
|Seattle
|Hamilton
|TD Coliseum | Hamilton
|Thu, Jan 28
|9:30 pm EST
|Toronto
|Vancouver
|Pacific Coliseum | Vancouver
|Fri, Jan 29
|7:00 pm EST
|Boston
|Minnesota
|Grand Casino Arena | St. Paul
|Sat, Jan 30
|2:00 pm EST
|Toronto
|Hamilton
|TBD
|Sat, Jan 30
|7:00 pm EST
|San Jose
|Detroit
|Little Caesars Arena | Detroit
|Sun, Jan 31
|1:00 pm EST
|Montréal
|New York
|TBD
|Tue, Feb 2
|6:30 pm EST
|Boston
|Toronto
|TBD
|Tue, Feb 2
|7:00 pm EST
|Las Vegas
|Minnesota
|Grand Casino Arena | St. Paul
|Wed, Feb 3
|6:30 pm EST
|Hamilton
|Ottawa
|TBD
|Thu, Feb 4
|7:00 pm EST
|Las Vegas
|New York
|Prudential Center | Newark
|Thu, Feb 4
|7:00 pm EST
|Minnesota
|Detroit
|Little Caesars Arena | Detroit
|Thu, Feb 4
|10:00 pm EST
|Vancouver
|Seattle
|Climate Pledge Arena | Seattle
|Sat, Feb 6
|12:30 pm EST
|San Jose
|Minnesota
|TBD
|Sat, Feb 6
|2:00 pm EST
|Montréal
|Ottawa
|Canadian Tire Centre | Ottawa
|Sat, Feb 6
|7:00 pm EST
|Detroit
|Boston
|Agganis Arena | Boston
|Sun, Feb 7
|3:30 pm EST
|Seattle
|New York
|TBD
|Sun, Feb 7
|6:00 pm EST
|Las Vegas
|Vancouver
|TBD
|Tue, Feb 9
|7:00 pm EST
|San Jose
|New York
|Prudential Center | Newark
|Tue, Feb 9
|7:00 pm EST
|Ottawa
|Toronto
|Coca-Cola Coliseum | Toronto
|Wed, Feb 10
|7:00 pm EST
|Boston
|Hamilton
|TD Coliseum | Hamilton
|Wed, Feb 10
|9:30 pm EST
|Minnesota
|Vancouver
|Pacific Coliseum | Vancouver
|Thu, Feb 11
|10:00 pm EST
|Seattle
|Las Vegas
|T-Mobile Arena | Las Vegas
|Fri, Feb 12
|7:00 pm EST
|Boston
|Montréal
|Place Bell | Laval
|Sat, Feb 13
|1:00 pm EST
|Vancouver
|San Jose
|TBD
|Sat, Feb 13
|3:00 pm EST
|Detroit
|Seattle
|Climate Pledge Arena | Seattle
|Mon, Feb 15
|2:00 pm EST
|Toronto
|New York
|Prudential Center | Newark
|Mon, Feb 15
|5:00 pm EST
|Ottawa
|Hamilton
|TBD
|Wed, Feb 17
|7:00 pm EST
|Seattle
|Boston
|Agganis Arena | Boston
|Wed, Feb 17
|7:00 pm EST
|New York
|Minnesota
|Grand Casino Arena | St. Paul
|Wed, Feb 17
|7:00 pm EST
|Toronto
|Montréal
|Place Bell | Laval
|Wed, Feb 17
|10:00 pm EST
|Ottawa
|San Jose
|SAP Center | San Jose
|Fri, Feb 19
|7:00 pm EST
|Hamilton
|Detroit
|Little Caesars Arena | Detroit
|Fri, Feb 19
|10:00 pm EST
|Vancouver
|Las Vegas
|T-Mobile Arena | Las Vegas
|Sat, Feb 20
|3:00 pm EST
|Montréal
|Boston
|TBD
|Sat, Feb 20
|7:00 pm EST
|Ottawa
|Minnesota
|Grand Casino Arena | St. Paul
|Sat, Feb 20
|7:00 pm EST
|Seattle
|Toronto
|Coca-Cola Coliseum | Toronto
|Sun, Feb 21
|7:00 pm EST
|Detroit
|San Jose
|SAP Center | San Jose
|Tue, Feb 23
|7:00 pm EST
|New York
|Hamilton
|TD Coliseum | Hamilton
|Tue, Feb 23
|10:00 pm EST
|Montréal
|Las Vegas
|T-Mobile Arena | Las Vegas
|Wed, Feb 24
|7:00 pm EST
|Seattle
|Ottawa
|Canadian Tire Centre | Ottawa
|Wed, Feb 24
|7:00 pm EST
|Vancouver
|Detroit
|Little Caesars Arena | Detroit
|Fri, Feb 26
|7:00 pm EST
|Las Vegas
|Detroit
|Little Caesars Arena | Detroit
|Sat, Feb 27
|2:00 pm EST
|Minnesota
|Toronto
|Coca-Cola Coliseum | Toronto
|Sat, Feb 27
|7:00 pm EST
|Vancouver
|Boston
|TBD
|Sun, Feb 28
|1:00 pm EST
|Montréal
|Hamilton
|TD Coliseum | Hamilton
|Sun, Feb 28
|2:00 pm EST
|San Jose
|Detroit
|TBD
|Sun, Feb 28
|7:00 pm EST
|Ottawa
|New York
|Prudential Center | Newark
|Sun, Feb 28
|7:00 pm EST
|Las Vegas
|Seattle
|Climate Pledge Arena | Seattle
|Tue, Mar 9
|7:00 pm EST
|New York
|Montréal
|Place Bell | Laval
|Wed, Mar 10
|7:00 pm EST
|Hamilton
|Toronto
|Coca-Cola Coliseum | Toronto
|Wed, Mar 10
|7:00 pm EST
|Las Vegas
|Detroit
|TBD
|Wed, Mar 10
|9:30 pm EST
|Seattle
|Vancouver
|Pacific Coliseum | Vancouver
|Fri, Mar 12
|7:00 pm EST
|Minnesota
|Montréal
|Place Bell | Laval
|Fri, Mar 12
|7:00 pm EST
|New York
|Ottawa
|TBD
|Sat, Mar 13
|3:00 pm EST
|Detroit
|Seattle
|TBD
|Sat, Mar 13
|3:00 pm EST
|San Jose
|Vancouver
|Pacific Coliseum | Vancouver
|Sun, Mar 14
|1:00 pm EDT
|Minnesota
|Boston
|Agganis Arena | Boston
|Sun, Mar 14
|1:00 pm EDT
|Hamilton
|New York
|TBD
|Tue, Mar 16
|7:00 pm EDT
|Vancouver
|Montréal
|Place Bell | Laval
|Wed, Mar 17
|7:00 pm EDT
|Ottawa
|Detroit
|Little Caesars Arena | Detroit
|Thu, Mar 18
|10:00 pm EDT
|Minnesota
|San Jose
|SAP Center | San Jose
|Fri, Mar 19
|7:00 pm EDT
|Las Vegas
|Toronto
|Coca-Cola Coliseum | Toronto
|Sat, Mar 20
|3:00 pm EDT
|Detroit
|Minnesota
|Grand Casino Arena | St. Paul
|Sun, Mar 21
|1:00 pm EDT
|San Jose
|Boston
|Agganis Arena | Boston
|Sun, Mar 21
|2:00 pm EDT
|Montréal
|New York
|Prudential Center | Newark
|Sun, Mar 21
|4:30 pm EDT
|Vancouver
|Las Vegas
|TBD
|Tue, Mar 23
|7:00 pm EDT
|Seattle
|Montréal
|Place Bell | Laval
|Wed, Mar 24
|11:00 am EDT
|Las Vegas
|Ottawa
|Canadian Tire Centre | Ottawa
|Wed, Mar 24
|7:00 pm EDT
|Vancouver
|Hamilton
|TD Coliseum | Hamilton
|Thu, Mar 25
|10:00 pm EDT
|Detroit
|San Jose
|SAP Center | San Jose
|Fri, Mar 26
|7:00 pm EDT
|Seattle
|Minnesota
|Grand Casino Arena | St. Paul
|Fri, Mar 26
|7:00 pm EDT
|Vancouver
|Ottawa
|Canadian Tire Centre | Ottawa
|Sat, Mar 27
|2:00 pm EDT
|Toronto
|Montréal
|TBD
|Sat, Mar 27
|3:00 pm EDT
|Las Vegas
|Boston
|Agganis Arena | Boston
|Sun, Mar 28
|2:00 pm EDT
|Seattle
|Detroit
|Little Caesars Arena | Detroit
|Sun, Mar 28
|2:00 pm EDT
|Minnesota
|Hamilton
|TD Coliseum | Hamilton
|Sun, Mar 28
|5:00 pm EDT
|Vancouver
|New York
|Prudential Center | Newark
|Wed, Mar 31
|10:00 pm EDT
|Toronto
|Seattle
|Climate Pledge Arena | Seattle
|Thu, Apr 1
|10:00 pm EDT
|San Jose
|Vancouver
|Pacific Coliseum | Vancouver
|Sat, Apr 3
|2:00 pm EDT
|Hamilton
|Ottawa
|Canadian Tire Centre | Ottawa
|Sat, Apr 3
|3:00 pm EDT
|Toronto
|Minnesota
|Grand Casino Arena | St. Paul
|Sat, Apr 3
|7:00 pm EDT
|Detroit
|Montréal
|TBD
|Sat, Apr 3
|7:30 pm EDT
|Boston
|New York
|TBD
|Tue, Apr 6
|9:00 pm EDT
|Vancouver
|Seattle
|Climate Pledge Arena | Seattle
|Wed, Apr 7
|7:00 pm EDT
|Montréal
|Toronto
|Coca-Cola Coliseum | Toronto
|Wed, Apr 7
|10:00 pm EDT
|San Jose
|Las Vegas
|T-Mobile Arena | Las Vegas
|Thu, Apr 8
|7:00 pm EDT
|Boston
|Detroit
|Little Caesars Arena | Detroit
|Fri, Apr 9
|7:30 pm EDT
|Ottawa
|Montréal
|Place Bell | Laval
|Fri, Apr 9
|9:00 pm EDT
|Minnesota
|Seattle
|TBD
|Fri, Apr 9
|10:00 pm EDT
|Vancouver
|San Jose
|SAP Center | San Jose
|Sat, Apr 10
|3:00 pm EDT
|Hamilton
|Boston
|Agganis Arena | Boston
|Sat, Apr 10
|7:30 pm EDT
|New York
|Toronto
|TBD
|Sun, Apr 11
|1:00 pm EDT
|Minnesota
|Detroit
|Little Caesars Arena | Detroit
|Tue, Apr 13
|7:00 pm EDT
|Toronto
|Ottawa
|Canadian Tire Centre | Ottawa
|Tue, Apr 13
|10:00 pm EDT
|Detroit
|Las Vegas
|Lee's Family Forum | Henderson
|Wed, Apr 14
|7:00 pm EDT
|New York
|Boston
|Agganis Arena | Boston
|Fri, Apr 16
|12:00 am EDT
|Las Vegas
|Minnesota
|Grand Casino Arena | St. Paul
|Sat, Apr 17
|12:00 am EDT
|Toronto
|Boston
|Agganis Arena | Boston
|Sat, Apr 17
|12:00 am EDT
|San Jose
|Seattle
|Climate Pledge Arena | Seattle
|Sat, Apr 17
|12:00 am EDT
|Detroit
|Vancouver
|Pacific Coliseum | Vancouver
|Sun, Apr 18
|12:00 am EDT
|Montréal
|Ottawa
|Canadian Tire Centre | Ottawa
|Sun, Apr 18
|12:00 am EDT
|New York
|Hamilton
|TD Coliseum | Hamilton