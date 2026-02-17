Islanders' Bo Horvat & Ondrej Palat To Face Off In Olympic Quarterfinal

New York Islanders [http://thn.com/isles] forwards Bo Horvat\n[https://thehockeynews.com/nhl/new-york-islanders#google_vignette] and Ondrej\nPalat\n[https://thehockeynews.com/nhl/new-york-islanders/latest-news/islanders-ondrej-palat-earns-first-point-of-olympics-in-czechia-s-6-3-win-over-franche]\nwill meet for the second time at the 2026 Winter Olympics in Milan when Canada\nbattles Czechia in the QuarterFinal. \n\nHorvat and Canada came away with a 5-0 win in their first meeting against Palat\nand Czechia on Feb. 17, with No. 14 scoring in that contest. \n\nIslanders’ Bo Horvat Strikes Again For Canada At The Olympics\n[https://deweb-519a7.b-cdn.net/post-images/3ec1c4c3-6287-4d71-9c60-473ee38f77b7.jpeg]\nIslanders’ Bo Horvat Strikes Again For Canada At The Olympics Canada's dominant\nOlympic run continues as Islanders forward Bo Horvat nets another crucial goal,\nsolidifying their playoff seeding.\n[https://thehockeynews.com/nhl/new-york-islanders/latest-news/islanders-bo-horvat-strikes-again-for-canada-at-the-olympics]\n\nThrough three games, Horvat has two goals, skating on Canada's fourth line.\nPalat has one assist through four games, skating in Czechia's top six. \n\nIslanders' Ondrej Palat Earns First Point Of Olympics In Czechia's 6-3 Win Over\nFrance\n[https://deweb-519a7.b-cdn.net/post-images/1e7dd81d-38af-47ae-818c-821b6f81500b.jpeg]\nIslanders' Ondrej Palat Earns First Point Of Olympics In Czechia's 6-3 Win Over\nFrance Palat sets up Pastrnak's crucial goal, sparking Czechia's offensive surge\nin their dominant Olympic victory. A pivotal moment on the ice.\n[https://thehockeynews.com/nhl/new-york-islanders/latest-news/islanders-ondrej-palat-earns-first-point-of-olympics-in-czechia-s-6-3-win-over-franche]\n\nPuck drops at 10:40 AM ET on Peacock.