Islanders' Bo Horvat & Ondrej Palat To Face Off In Olympic Quarterfinal

Updated at Feb 17, 2026, 21:42
Canadian Bo Horvat and Czechia's Ondrej Palat clash again as their nations vie for Olympic semi-final glory in a highly anticipated quarter-final showdown.

New York Islanders forwards Bo Horvat and Ondrej Palat will meet for the second time at the 2026 Winter Olympics in Milan when Canada battles Czechia in the QuarterFinal. 

Horvat and Canada came away with a 5-0 win in their first meeting against Palat and Czechia on Feb. 17, with No. 14 scoring in that contest. 

Through three games, Horvat has two goals, skating on Canada's fourth line. Palat has one assist through four games, skating in Czechia's top six. 

Puck drops at 10:40 AM ET on Peacock. 

