Lin & Rudolph Highlight WHLers On NHL Central Scouting Preliminary Players To Watch List For The 2026 NHL Draft

NHL Central Scouting has released it's preliminary players to watch list for the 2026 NHL draft. Among the players mentioned are 85 WHLers, including five who received "A" letter grades. Here is a look at which players made the list.
D Carson Carels- Prince George Cougars
F JP Hurlbert- Kamloops Blazers
D Ryan Lin- Vancouver Giants
F Mathis Preston- Spokane Chiefs
D Daxon Rudolph- Prince Albert Raiders
F Landon Amrhein- Calgary Hitmen
G Harrison Boettiger- Kelowna Rockets
F Chase Harrington- Spokane Chiefs
D Kyle Heger- Medicine Hat Tigers
D Ben MacBeath- Calgary Hitmen
D Giorgos Pantelas- Brandon Wheat Kings
F Markus Ruck- Medicine Hat Tigers
F Liam Ruck- Medicine Hat Tigers
D Jakub Vanecek- Tri-City Americans
F Cooper Williams- Saskatoon Blades
F Reed Brown- Portland Winterhawks
F Yaroslav Bryzgalov- Medicine Hat Tigers
D Sean Burick- Penticton Vees
G Carter Casey- Medicine Hat Tigers
F Sawyer Dingman- Swift Current Broncos
F Jordan Duguay- Portland Winterhawks
F Brody Gillespie- Spokane Chiefs
F Beckett Hamilton- Red Deer
F Joe Iginla- Edmonton Oil Kings
D Dermot Johnston- Prince George Cougars
F Caelan Joudrey- Wenatchee Wild
D Jiri Kamas- Penticton Vees
D Brayden Klimpke- Saskatoon Blades
F Noah Kosick- Swift Current Broncos
F Kayden Lemire- Prince George Cougars
D Brek Liske- Everett Silvertips
D Will McLaughlin- Portland Winterhawks
F Andrew O'Neill- Edmonton Oil Kings
F Zach Olsen- Saskatoon Blades
G Michal Orsulak- Prince Albert Raiders
D Darian Rolsing- Wenatchee Wild
F Jonah Sivertson- Prince Albert Raiders
G Marek Sklenicka- Seattle Thunderbirds
G Parker Snell- Edmonton Oil Kings
F Tyus Sparks- Vancouver Giants
G Ondrej Stebetak- Portland Winterhawks
D Alofa Tunoa Ta'Amu- Edmonton Oil Kings
F Tobias Tomik- Vancouver Giants
G Tobias Tvrznik- Wenatchee Wild
F Kalder Varga- Kelowna Rockets
D Kaden Allan- Spokane Chiefs
D Cameron Allard- Brandon Wheat Kings
F Poul Andersen- Edmonton Oil Kings
D Hunter Aura- Calgary Hitmen
F Riley Boychuk- Prince Albert Raiders
D Phoenix Cahill- Prince George Cougars
G Koen Cleaver- Lethbridge Hurricanes
F Dylan Dean- Edmonton Oil Kings
D Dryden Deobald- Kamloops Blazers
D Cameron Dillard- Everett Silvertips
G Logan Edmonstone- Kamloops Blazers
F Jimmy Egan- Brandon Wheat Kings
F Kanjyu Gojsic- Kelowna Rockets
F Jake Gustafson- Portland Winterhawks
G Aidan Hesse- Calgary Hitmen
D Benett Kelly- Prince Albert Raiders
F Cohen Klassen- Regina Pats
F Stepan Kuryachenkov- Swift Current Broncos
F Cameron Kuzma- Seattle Thunderbirds
F Zachary Lansard- Regina Pats
F Gavin Lesiuk- Lethbridge Hurricanes
F Julien Maze- Regina Pats
F Kadon McCann- Medicine Hat Tigers
D Josh McGregor- Swift Current Broncos
F Andrei Molgachev- Calgary Hitmen
F Aaron Obobaifo- Vancouver Giants
F Brett Olson- Vancouver Giants
F Zachary Pantelakis- Swift Current Broncos
F Cruz Pavao- Tri-City Americans
D Timofei Runtso- Victoria Royals
F Alisher Sarkenov- Prince Albert Raiders
F Lukas Sawchyn- Edmonton Oil Kings
G Peyton Shore- Red Deer Rebels
D Riley Steen- Medicine Hat Tigers
F Kade Stengrim- Medicine Hat Tigers
F Nolan Stewart- Victoria Royals
G Jordan Switzer- Medicine Hat Tigers
F Matias Vanhanen- Everett Silvertips
G Xavier Wendt- Tri-City Americans
D Daxon Yerex- Swift Current Broncos
