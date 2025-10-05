Vancouver Canucks Player Statistics From The 2025 Pre-Season

The Vancouver Canucks have wrapped up their 2025 pre-season. Over the six games, Vancouver went 4-2-0 while outscoring their opposition 24-15. Here is a look at the Canucks skaters and goaltenders' statistics from their six pre-season games.
Quinn Hughes: 3 GP, 1 G, 5 A, 6 P, 7 SOG
Filip Hronek: 4 GP, 1 G, 4 A, 5 P, 7 SOG
Jonathan Lekkerimäki: 4 GP, 3 G, 1 A, 4 P, 11 SOG
Braeden Cootes: 4 GP, 2 G, 2 A, 4 P, 6 SOG
Conor Garland: 2 GP, 1 G, 3 A, 4 P, 4 SOG
Brock Boeser: 3 GP, 1 G, 2 A, 3 P, 5 SOG
Filip Chytil: 4 GP, 1 G, 2 A, 3 P, 7 SOG
Arshdeep Bains: 5 GP, 0 G, 3 A, 3 SOG
Aatu Räty: 4 GP, 2 G, 0 A, 2 P, 6 SOG
Max Sasson: 3 GP, 2 G, 0 A, 2 P, 6 SOG
Derek Forbort: 2 GP, 1 G, 1 A, 2 P, 2 SOG
Elias Pettersson (40): 3 GP, 1 G, 1 A, 2 P, 6 SOG
Jake DeBrusk: 3 GP, 1 G, 1 A, 2 P, 5 SOG
Tom Willander: 4 GP, 0 G, 2 A, 2 P, 4 SOG
Kirill Kudryavtsev: 3 GP, 0 G, 2 A, 2 P, 4 SOG
Linus Karlsson: 3 GP, 0 G, 2 A, 2 P, 7 SOG
Nils Höglander: 2 GP, 1 G, 0 A, 1 SOG
Tyler Myers: 2 GP, 1 G, 0 A, 5 SOG
Chase Stillman: 2 GP, 1 G, 0 A, 3 SOG
Nils Åman: 3 GP, 1 G, 0 A, 4 SOG
Evander Kane: 2 GP, 1 G, 0 A, 6 SOG
Pierre-Olivier Joseph: 3 GP, 0 G, 1 A, 2 SOG
Joseph LaBate: 4 GP, 0 G, 1 A, 3 SOG
Kiefer Sherwood: 5 GP, 0G, 1 A, 12 SOG
Teddy Blueger: 4 GP, 0 G, 1 A, 5 SOG
Danila Klimovich: 2 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 6 SOG
Drew O'Connor: 4 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 8 SOG
Mackenzie MacEachern: 2 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 6 SOG
Elias Pettersson (25): 4 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 8 SOG
Marcus Pettersson: 4 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 3 SOG
Sawyer Mynio: 1 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 0 SOG
Vilmer Alriksson: 2 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 2 SOG
Jimmy Schuldt: 1 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 2 SOG
Nikolai Knyhov: 1 GP, 0 G, 0 A, 1 SOG
Vitali Kravtsov: 2 GP, 0 G, 0 A, 5 SOG
Thatcher Demko: 3 GP, 157:48 TOI, 2-1-0, 2.66 GAA, .889 SV%
Kevin Lankinen: 2 GP, 100:00 TOI, 1-0-0, 1.80 GAA, .939 SV%
Nikita Tolopilo: 3 GP, 69:20 TOI, 1-0-0-, 0.87 GAA, .960 SV%
Ty Young: 1 GP, 27:18 TOI, 0-1-0, 8.79 GAA, .600 SV%
Vancouver will get a few days off before opening up their 2025-26 regular-season campaign on October 9, 2025. The Canucks will face off against the Calgary Flames, with the game set to take place at Rogers Arena. Game time is scheduled for 7:00 pm PT and will be broadcast on Sportsnet.
