Vancouver Canucks Player Statistics From The 2025 Pre-Season

The Vancouver Canucks have wrapped up their 2025 pre-season. Over the six games, Vancouver went 4-2-0 while outscoring their opposition 24-15. Here is a look at the Canucks skaters and goaltenders' statistics from their six pre-season games.

Skaters:

Quinn Hughes: 3 GP, 1 G, 5 A, 6 P, 7 SOG

Filip Hronek: 4 GP, 1 G, 4 A, 5 P, 7 SOG

Jonathan Lekkerimäki: 4 GP, 3 G, 1 A, 4 P, 11 SOG

Braeden Cootes: 4 GP, 2 G, 2 A, 4 P, 6 SOG

Conor Garland: 2 GP, 1 G, 3 A, 4 P, 4 SOG

Brock Boeser: 3 GP, 1 G, 2 A, 3 P, 5 SOG

Filip Chytil: 4 GP, 1 G, 2 A, 3 P, 7 SOG

Arshdeep Bains: 5 GP, 0 G, 3 A, 3 SOG

Aatu Räty: 4 GP, 2 G, 0 A, 2 P, 6 SOG

Max Sasson: 3 GP, 2 G, 0 A, 2 P, 6 SOG

Derek Forbort: 2 GP, 1 G, 1 A, 2 P, 2 SOG

Elias Pettersson (40): 3 GP, 1 G, 1 A, 2 P, 6 SOG

Jake DeBrusk: 3 GP, 1 G, 1 A, 2 P, 5 SOG

Tom Willander: 4 GP, 0 G, 2 A, 2 P, 4 SOG

Kirill Kudryavtsev: 3 GP, 0 G, 2 A, 2 P, 4 SOG

Linus Karlsson: 3 GP, 0 G, 2 A, 2 P, 7 SOG

Nils Höglander: 2 GP, 1 G, 0 A, 1 SOG

Tyler Myers: 2 GP, 1 G, 0 A, 5 SOG

Chase Stillman: 2 GP, 1 G, 0 A, 3 SOG

Nils Åman: 3 GP, 1 G, 0 A, 4 SOG

Evander Kane: 2 GP, 1 G, 0 A, 6 SOG

Pierre-Olivier Joseph: 3 GP, 0 G, 1 A, 2 SOG

Joseph LaBate: 4 GP, 0 G, 1 A, 3 SOG

Kiefer Sherwood: 5 GP, 0G, 1 A, 12 SOG

Teddy Blueger: 4 GP, 0 G, 1 A, 5 SOG

Danila Klimovich: 2 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 6 SOG

Drew O'Connor: 4 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 8 SOG

Mackenzie MacEachern: 2 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 6 SOG

Elias Pettersson (25): 4 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 8 SOG

Marcus Pettersson: 4 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 3 SOG

Sawyer Mynio: 1 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 0 SOG

Vilmer Alriksson: 2 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 2 SOG

Jimmy Schuldt: 1 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 2 SOG

Nikolai Knyhov: 1 GP, 0 G, 0 A, 1 SOG

Vitali Kravtsov: 2 GP, 0 G, 0 A, 5 SOG

Goaltender:

Thatcher Demko: 3 GP, 157:48 TOI, 2-1-0, 2.66 GAA, .889 SV%

Kevin Lankinen: 2 GP, 100:00 TOI, 1-0-0, 1.80 GAA, .939 SV%

Nikita Tolopilo: 3 GP, 69:20 TOI, 1-0-0-, 0.87 GAA, .960 SV%

Ty Young: 1 GP, 27:18 TOI, 0-1-0, 8.79 GAA, .600 SV%

Vancouver will get a few days off before opening up their 2025-26 regular-season campaign on October 9, 2025. The Canucks will face off against the Calgary Flames, with the game set to take place at Rogers Arena. Game time is scheduled for 7:00 pm PT and will be broadcast on Sportsnet.

