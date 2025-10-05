    • Powered by Roundtable

    Vancouver Canucks Player Statistics From The 2025 Pre-Season

    Adam Kierszenblat
    Oct 5, 2025, 00:00
    The Vancouver Canucks have wrapped up their 2025 pre-season. Over the six games, Vancouver went 4-2-0 while outscoring their opposition 24-15. Here is a look at the Canucks skaters and goaltenders' statistics from their six pre-season games.

    Skaters:

    Quinn Hughes: 3 GP, 1 G, 5 A, 6 P, 7 SOG

    Filip Hronek: 4 GP, 1 G, 4 A, 5 P, 7 SOG

    Jonathan Lekkerimäki: 4 GP, 3 G, 1 A, 4 P, 11 SOG

    Braeden Cootes: 4 GP, 2 G, 2 A, 4 P, 6 SOG

    Conor Garland: 2 GP, 1 G, 3 A, 4 P, 4 SOG

    Brock Boeser: 3 GP, 1 G, 2 A, 3 P, 5 SOG

    Filip Chytil: 4 GP, 1 G, 2 A, 3 P, 7 SOG

    Arshdeep Bains: 5 GP, 0 G, 3 A, 3 SOG

    Aatu Räty: 4 GP, 2 G, 0 A, 2 P, 6 SOG

    Max Sasson: 3 GP, 2 G, 0 A, 2 P, 6 SOG

    Derek Forbort: 2 GP, 1 G, 1 A, 2 P, 2 SOG

    Elias Pettersson (40): 3 GP, 1 G, 1 A, 2 P, 6 SOG

    Jake DeBrusk: 3 GP, 1 G, 1 A, 2 P, 5 SOG

    Tom Willander: 4 GP, 0 G, 2 A, 2 P, 4 SOG

    Kirill Kudryavtsev: 3 GP, 0 G, 2 A, 2 P, 4 SOG

    Linus Karlsson: 3 GP, 0 G, 2 A, 2 P, 7 SOG

    Nils Höglander: 2 GP, 1 G, 0 A, 1 SOG

    Tyler Myers: 2 GP, 1 G, 0 A, 5 SOG

    Chase Stillman: 2 GP, 1 G, 0 A, 3 SOG

    Nils Åman: 3 GP, 1 G, 0 A, 4 SOG

    Evander Kane: 2 GP, 1 G, 0 A, 6 SOG

    Pierre-Olivier Joseph: 3 GP, 0 G, 1 A, 2 SOG 

    Joseph LaBate: 4 GP, 0 G, 1 A, 3 SOG

    Kiefer Sherwood: 5 GP, 0G, 1 A, 12 SOG

    Teddy Blueger: 4 GP, 0 G, 1 A, 5 SOG

    Danila Klimovich: 2 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 6 SOG

    Drew O'Connor: 4 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 8 SOG

    Mackenzie MacEachern: 2 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 6 SOG

    Elias Pettersson (25): 4 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 8 SOG

    Marcus Pettersson: 4 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 3 SOG

    Sawyer Mynio: 1 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 0 SOG

    Vilmer Alriksson: 2 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 2 SOG

    Jimmy Schuldt: 1 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 2 SOG

    Nikolai Knyhov: 1 GP, 0 G, 0 A, 1 SOG

    Vitali Kravtsov: 2 GP, 0 G, 0 A, 5 SOG

    Goaltender:

    Thatcher Demko: 3 GP, 157:48 TOI, 2-1-0, 2.66 GAA, .889 SV%

    Kevin Lankinen: 2 GP, 100:00 TOI, 1-0-0, 1.80 GAA, .939 SV%

    Nikita Tolopilo: 3 GP, 69:20 TOI, 1-0-0-, 0.87 GAA, .960 SV%

    Ty Young: 1 GP, 27:18 TOI, 0-1-0, 8.79 GAA, .600 SV%

    Vancouver will get a few days off before opening up their 2025-26 regular-season campaign on October 9, 2025. The Canucks will face off against the Calgary Flames, with the game set to take place at Rogers Arena. Game time is scheduled for 7:00 pm PT and will be broadcast on Sportsnet. 

    Oct 3, 2025; Vancouver, British Columbia, CAN; Vancouver Canucks forward Filip Chytil (72) and forward Conor Garland (8) and forward Jonathan Lekkerimaki (23) and defenseman Filip Hronek (17) and defenseman Quinn Hughes (43) celebrate Lekkerimaki’s goal against the Edmonton Oilers in the third period at Rogers Arena. Mandatory Credit: Bob Frid-Imagn Images

