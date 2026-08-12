Czechia Names National Team Roster For Women's Euro Hockey Tour Stop

Up front, Czechia is welcoming a mix of youth and professional veterans as well. Their PWHL forwards at the event will include Tereza Vanišová (Vancouver Goldeneyes), Tereza Pištěková (Ottawa Charge), Natálie Mlýnková (San Jose), and Klára Hymlárová (Minnesota Frost) along with veterans Michaela Pejzlová (Ambri-Piotta) and Vendula Přibylová (Linköping). NCAA players Julie Jebousková (Maine), Anežka Čabelová (Boston University), Barbora Juříčková (St. Lawrence), Adéla Šapovalivová (Wisconsin), and Tereza Plosová (Minnesota) are also on the roster, as are teenagers Lucie Šindelářová (Skelleftea) and Tereza Gildainová (Lovell Academy). Gildainová is committed to play NCAA hockey for Cornell.