WHL Players Featured Prominently On 2026-27 NHL Prospect Camp Rosters

Almost 100 WHLers will head to WHL prospect camps opening this week.
This week, NHL teams will open their annual prospect camps. Among the prospect are 92 players who are scheduled to play in the WHL this season. Here is a look at which players will be headed to 2026-27 NHL prospect camps.
Brandon Wheat Kings (3)
F- Joby Baumuller (Columbus Blue Jackets)
F- Brady Turko (Anaheim Ducks)
G- Filip Ruzicka (Minnesota Wild)
Calgary Hitmen (5)
F- Landon Amrhein (Calgary Flames)
F- Andrei Molgachev (Utah Mammoth)
F- Carter Sanderson (Pittsburgh Penguins)
F- Blake Vanek (Ottawa Senators)
D- Jacob Leander (Calgary Flames)
Edmonton Oil Kings (4)
F- KJ Sauer (Philadelphia Flyers)
F- Olli Wahlroos (Edmonton Oilers)
D- Noa Ta’amu (Winnipeg Jets)
G- Parker Snell (Columbus Blue Jackets)
Everett Silvertips (4)
F- Jaxsin Vaughan (Boston Bruins)
D- Bode Laylin (Calgary Flames)
D- Brek Liske (Philadelphia Flyers)
D- Luke Vlooswyk (Philadelphia Flyers)
Kamloops Blazers (2)
D- Harrison Brunicke (Pittsburgh Penguins)
D- Mikhail Cherepanov (Dallas Stars)
Kelowna Rockets (6)
F- Vojtech Cihar (Los Angeles Kings)
F- Jakub Frolo (Carolina Hurricanes)
F- Tomas Poletin (New York Islanders)
D- Nate Corbet (Los Angeles Kings)
D- Peyton Kettles (Pittsburgh Penguins)
G- Harrison Boettiger (Washington Capitals)
Lethbridge Hurricanes (4)
F- Dayne Beuker (New York Rangers)
F- Gavin Lesuik (Washington Capitals)
F- Logan Stuart (Washington Capitals)
D- Kyle Heger (Edmonton Oilers)
Medicine Hat Tigers (8)
F- Yaroslav Bryzgalov (Vancouver Canucks)
F- Braydon Holberton (Buffalo Sabres)
F- Kadon McCann (New York Islanders)
F- Liam Ruck (Pittsburgh Penguins)
F- Markus Ruck (Pittsburgh Penguins)
D- Mace’o Phillips (Calgary Flames)
D- Riley Steen (Philadelphia Flyers)
G- Carter Casey (Pittsburgh Penguins)
Moose Jaw Warriors (2)
D- Brady Ness (Detroit Red Wings)
F- Riley Thorpe (Utah Mammoth)
Penticton Vees (4)
F- Noel Pakarinen (Vegas Golden Knights)
D- Sean Burick (Vegas Golden Knights)
D- Giorgos Pantelas (Los Angeles Kings)
G- Andrew Reyelts (Washington Capitals)
Portland Winterhawks (6)
F- Nathan Brown (New Jersey Devils)
F- Jordan Duguay (Boston Bruins)
F- Jake Gustafson (San Jose Sharks)
F- Luke Wilfley (New Jersey Devils)
D- Will McLaughlin (Vegas Golden Knights)
D- Max Psenicka (Utah Mammoth)
Prince Albert Raiders (6)
F- Riley Boychuk (Calgary Flames)
F- Braeden Cootes (Vancouver Canucks)
F- Brandon Gorzynski (Dallas Stars)
F- Jonah Sivertson (Vegas Golden Knights)
D- Bennett Kelly (Pittsburgh Penguins)
G- Michal Orsulak (Detroit Red Wings)
Prince George Cougars (4)
F- Aiden Foster (Tampa Bay Lightning)
F- Jett Lajoie (Winnipeg Jets)
F- Kayden Lemire (Minnesota Wild)
D- Arsenii Anisimov (Vancouver Canucks)
Red Deer Rebels (3)
F- Beckett Hamilton (Colorado Avalanche)
F- Kalder Varga (Colorado Avalanche)
D- Zeb Lindgren (New York Rangers)
Regina Pats (2)
F- Zachary Lansard (Carolina Hurricanes)
F- Parker Trottier (Montreal Canadiens)
Saskatoon Blades (4)
F- David Lewandowski (Edmonton Oilers)
F- Cooper Williams (Toronto Maple Leafs)
D- Brayden Klimpke (Montreal Canadiens)
G- Martin Psohlavec (Philadelphia Flyers)
Seattle Thunderbirds (6)
F- Matthew Gard (Philadelphia Flyers)
F- Noah Kosick (Anaheim Ducks)
F- Sawyer Mayes (Buffalo Sabres)
F- Luke Puchner (New York Islanders)
D- Reko Alanko (Utah Mammoth)
G- Marek Sklenicka (Philadelphia Flyers)
Spokane Chiefs (5)
F- Brody Gillespie (Seattle Kraken)
F- Chase Harrington (Calgary Flames)
F- Owen Martin (Winnipeg Jets)
F- Tyus Sparks (Washington Capitals)
D- Nathan Mayes (Tampa Bay Lightning)
Swift Current Broncos (1)
F- Sawyer Dingman (Philadelphia Flyers)
Tri-City Americans (3)
D- Jaxen Adam (Tampa Bay Lightning)
D- Jakub Vanecek (Dallas Stars)
G- Xavier Wendt (Pittsburgh Penguins)
Vancouver Giants (4)
F- Joe Iginla (Calgary Flames)
F- Brett Olson (Calgary Flames)
F- Mathis Preston (Anaheim Ducks)
G- Burke Hood (New York Islanders)
Victoria Royals (4)
F- Filip Novak (Columbus Blue Jackets)
F- Cameron Schmidt (Dallas Stars)
F- Savin Virk (Winnipeg Jets)
G- Vladimir Proskurin (St. Louis Blues)
Wenatchee Wild (2)
G- Tobias Tvrznik (Colorado Avalanche)
D- Caelan Joudrey (New Jersey Devils)
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