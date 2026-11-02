Women's World Championship: Here's All 10 Finalized Rosters

Women's Hockey Roundtable
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Mika Kylmäniemi / FIHA
Mika Kylmäniemi / FIHA
Nov 2, 2026 12:11 PMPublished Nov 2, 2026 12:11 PM
The women's 2026 IIHF World Championships are set to drop the puck in Denmark. Here's a look at the rosters for all ten nations heading to the tournament.
The IIHF women's World Championships are set to take place from November 6 to 16 in Denmark. Here's a look at all 10 rosters.
Team Austria
Goaltenders (3): Anja Adamitsch, Magdalena Luggin, Selma Luggin
Defenders (8): Anna Billa, Annika Fazokas, Antonia Matzka, Emma Mörtl, Laura Nagy, Lisa Schröfl, Artemis Terkin, Charlotte Wittich.
Forwards (14): Eva Beiter, Lena Dauböck, Tamara Grascher, Emma Hofbauer, Leonie Kutzer, Emma Lintner, Marja Linzbichler, Anna Meixner, Hanna Obermayr, Emma Pfeffer, Vanessa Picka, Theresa Schafzahl, Amelie Suppan, Anja Trummer
Team Canada
Goaltenders (3): Ann-Renee Desbiens, Kayle Osborne, Eve Gascon
Defenders (8): Renata Fast, Sophie Jaques, Ella Shelton, Kati Tabin, Erin Ambrose, Nicole Gosling, Kendall Cooper, Chloe Primerano.
Forwards (14): Sarah Fillier, Emma Maltais, Kristin O'Neill, Laura Stacey, Daryl Watts, Emily Clark, Danielle Serdachny, Jessie Eldridge, Caitlin Kraemer, Rebecca Leslie, Sara Manness, Hayley McDonald, Rosalie Tremblay, Sarah Wozniewicz.
Team Czechia
Goalkeepers (3): Daniela Nováková, Klára Peslarová, Aneta Šenková.
Defensemen (8): Sára Čajanová, Ellen Jarabková, Noemi Neubauerová, Aneta Tejralová, Aneta Paroubková, Daniela Pejšová, Tereza Radová, Klára Seroiszková.
Forwards (14): Anežka Čabelová, Tereza Gildainová, Klára Hymlárová, Barbora Juříčková, Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková, Kateřina Mrázová, Michaela Pejzlová, Tereza Pištěková, Tereza Plosová, Vendula Přibylová, Adéla Šapovalivová, Linda Vocetková, Barbora Bartáková.
Team Denmark
Goaltenders: Aya Juhl Petersen, Caroline Bjergstad, Emma-Sofie Nordström
Defenders: Josephine Asperup, Sofie Skott Dahl, Silja Franksdottir Engel Rasmussen, Klara Holm, Freya Ekberg, Lærke Søndergaard and Sille Flygenring
Forwards: Nicoline Søndergaard Jensen, Silke Lave Glud, Maria Holm Peters, Julie Oksbjerg, Julie Røder Henriksen, Mille Kunnerup Sørensen, Olivia Ranum, Sarah Stauning, Frida Mia Kielstrup, Nikita Bergmann, Teresa O. Christensen, Alma Madsen-Mygdal, Frederikke Foss, and Michele Brix.
Team Finland
Goaltenders: Sanni Ahola, Emilia Kyrkkö, Kerttu Kuja-Halkola.
Defenders: Siiri Yrjölä, Jenni Hiirikoski, Sanni Rantala, Nelli Laitinen, Oona Koukkula, Krista Parkkonen, Nella Berg, Tuuli Tallinen.
Forwards: Elisa Holopainen, Sanni Vanhanen, Emmi Juusela, Petra Nieminen, Jenniina Nylund, Sofia Nuutinen, Julia Schalin, Viivi Vainikka, Michelle Karvinen, Sofianna Sundelin, Noora Tulus, Emma Nuutinen, Susanna Tapani, Julia Liikala.
Team Germany
Goaltenders (3): Sandra Abstreiter, Lisa Hemmerle, Chiara Schultes.
Defenders (8): Daria Gleissner, Ronja Hark, Emilija Birka, Tabea Botthof, Nina Jobst-Smith, Tara Schmitz, Carina Strobel, Hanna Weichenhain.
Forwards (14): Laura Kluge, Luisa Welcke, Lilli Welcke, Celina Haider, Alexandra Boico, Nina Christof, Aileena Dopheide, Franziska Feldmeier, Nicola Hadraschek-Eisenschmid, Mathilda Heine, Emily Nix, Jule Schiefer, Marie-Kristin Schmid, Svenja Voigt.
Team Japan
Goaltenders (3): Rei Halloran, Miyuu Masuhara, Riko Kawaguchi.
Defenders (8): Aoi Shiga, Kanami Seki, Shiori Yamashita, Ayaka Tomiuchi, An Shinoda, Kohane Sato, Natsuki Okumura, Kika Terauchi
Forwards (12): Wakana Kurosu, Remi Koyama, Hikaru Yamashita, Akane Shiga, Marin Nagaoka, Yumeka Wajima, Hinata Lack, Makoto Ito, Rio Noro, Riri Noro, Ai Tada, Umeka Odaira
Team Sweden
Goaltenders (3): Ebba Svensson Träff, Emma Söderberg, Ida Boman
Defenders (7): Mira Jungåker, Maja Nylén-Persson, Ida Karlsson, Lova Blom, Josefine Holmgren, Jenna Raunio, Anna Kjellbin
Forwards (14): Hilda Svensson, Josefin Bouveng, Wilma Sundin, Lisa Johansson, Tilde Grillfors, Sofie Lundin, Sara Hjalmarsson, Hanna Thuvik, Thea Johansson, Ebba Hedqvist, Lina Ljungblom, Mira Hallin, Michelle Löwenhielm, Nicole Hall.
Team Switzerland
Goalkeepers (3): Andrea Brändli, Saskia Maurer, Chiara Pfosi.
Defenders (8): Alessia Baechler, Mara Frey, Nina Harju, Laure Mériguet, Alena Lynn Rossel, Lucie Tenenbaum, Nicole Vallario, Stefanie Wetli.
Forwards (14): Leoni Balzer, Elisa Dalessi, Rahel Enzler, Nora Harju, Naemi Herzig, Sinja Leemann, Ilana Leibundgut, Jael Manetsch, Alina Marti, Alina Müller, Norina Müller, Luisa Waser, Ivana Wey, Laura Zimmermann.
Team USA
Goaltenders (3): Aerin Frankel, Gwyneth Philips, Callie Shanahan
Defenders (8): Cayla Barnes, Laila Edwards, Rory Guilday, Caroline Harvey, Megan Keller, Lee Stecklein, Emma Peschel, Haley Winn.
Forwards (14): Hannah Bilka, Alex Carpenter, Joy Dunne, Taylor Fox, Tessa Janecke, Hilary Knight, Abbey Murphy, Kelly Pannek, Hayley Scamurra, Kirsten Simms, and Grace Zumwinkle, Jesse Compher, Lacey Eden, Casey O'Brien.
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