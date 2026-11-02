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Women's World Championship: Here's All 10 Finalized Rosters

Women's World Championship: Here's All 10 Finalized Rosters

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Ian Kennedy
Partner
Nov 2, 2026 12:11 PM

The women's 2026 IIHF World Championships are set to drop the puck in Denmark. Here's a look at the rosters for all ten nations heading to the tournament.

The IIHF women's World Championships are set to take place from November 6 to 16 in Denmark. Here's a look at all 10 rosters.

Team Austria

Austria, who will appear in the top division of the IIHF women’s World Championships for the first time, have announced their 25-player roster for the tournament.
thehockeynews.comAustria Names 2026 Women's World Championship RosterAustria, who will appear in the top division of the IIHF women’s World Championships for the first time, have announced their 25-player roster for the tournament.

Goaltenders (3): Anja Adamitsch, Magdalena Luggin, Selma Luggin

Defenders (8): Anna Billa, Annika Fazokas, Antonia Matzka, Emma Mörtl, Laura Nagy, Lisa Schröfl, Artemis Terkin, Charlotte Wittich.

Forwards (14): Eva Beiter, Lena  Dauböck, Tamara Grascher, Emma Hofbauer, Leonie Kutzer, Emma Lintner, Marja Linzbichler, Anna Meixner, Hanna Obermayr, Emma Pfeffer, Vanessa Picka, Theresa Schafzahl, Amelie Suppan, Anja Trummer

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Team Canada

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Goaltenders (3): Ann-Renee Desbiens, Kayle Osborne, Eve Gascon

Defenders (8): Renata Fast, Sophie Jaques, Ella Shelton, Kati Tabin, Erin Ambrose, Nicole Gosling, Kendall Cooper, Chloe Primerano.

Forwards (14): Sarah Fillier, Emma Maltais, Kristin O'Neill, Laura Stacey, Daryl Watts, Emily Clark, Danielle Serdachny, Jessie Eldridge, Caitlin Kraemer, Rebecca Leslie, Sara Manness, Hayley McDonald, Rosalie Tremblay, Sarah Wozniewicz.

Team Czechia

Czechia named their women's national team ahead of the 2026 IIHF World Championships in Denmark.
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Goalkeepers (3): Daniela Nováková, Klára Peslarová, Aneta Šenková.

Defensemen (8): Sára Čajanová, Ellen Jarabková, Noemi Neubauerová, Aneta Tejralová, Aneta Paroubková, Daniela Pejšová, Tereza Radová, Klára Seroiszková.

Forwards (14): Anežka Čabelová, Tereza Gildainová, Klára Hymlárová, Barbora Juříčková, Kristýna Kaltounková, Natálie Mlýnková, Kateřina Mrázová, Michaela Pejzlová, Tereza Pištěková, Tereza Plosová, Vendula Přibylová, Adéla Šapovalivová, Linda Vocetková, Barbora Bartáková.

Team Denmark

Denmark named their women's hockey national team as the nation prepares to host the IIHF Women's World Championships next month.
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Goaltenders: Aya Juhl Petersen, Caroline Bjergstad, Emma-Sofie Nordström

Defenders: Josephine Asperup, Sofie Skott Dahl, Silja Franksdottir Engel Rasmussen, Klara Holm, Freya Ekberg, Lærke Søndergaard and Sille Flygenring

Forwards: Nicoline Søndergaard Jensen, Silke Lave Glud, Maria Holm Peters, Julie Oksbjerg, Julie Røder Henriksen, Mille Kunnerup Sørensen, Olivia Ranum, Sarah Stauning, Frida Mia Kielstrup, Nikita Bergmann, Teresa O. Christensen, Alma Madsen-Mygdal, Frederikke Foss, and Michele Brix.

Team Finland

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Goaltenders: Sanni Ahola, Emilia Kyrkkö, Kerttu Kuja-Halkola.

Defenders: Siiri Yrjölä, Jenni Hiirikoski, Sanni Rantala, Nelli Laitinen, Oona Koukkula, Krista Parkkonen, Nella Berg, Tuuli Tallinen.

Forwards: Elisa Holopainen, Sanni Vanhanen, Emmi Juusela, Petra Nieminen, Jenniina Nylund, Sofia Nuutinen, Julia Schalin, Viivi Vainikka, Michelle Karvinen, Sofianna Sundelin, Noora Tulus, Emma Nuutinen, Susanna Tapani, Julia Liikala.

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Defenders (8): Daria Gleissner, Ronja Hark, Emilija Birka, Tabea Botthof, Nina Jobst-Smith, Tara Schmitz, Carina Strobel, Hanna Weichenhain.

Forwards (14): Laura Kluge, Luisa Welcke, Lilli Welcke, Celina Haider, Alexandra Boico, Nina Christof, Aileena Dopheide, Franziska Feldmeier, Nicola Hadraschek-Eisenschmid, Mathilda Heine, Emily Nix, Jule Schiefer, Marie-Kristin Schmid, Svenja Voigt.

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Defenders (8): Aoi Shiga, Kanami Seki, Shiori Yamashita, Ayaka Tomiuchi, An Shinoda, Kohane Sato, Natsuki Okumura, Kika Terauchi

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Defenders (7): Mira Jungåker, Maja Nylén-Persson, Ida Karlsson, Lova Blom, Josefine Holmgren, Jenna Raunio, Anna Kjellbin 

Forwards (14): Hilda Svensson, Josefin Bouveng, Wilma Sundin, Lisa Johansson, Tilde Grillfors, Sofie Lundin, Sara Hjalmarsson, Hanna Thuvik, Thea Johansson, Ebba Hedqvist, Lina Ljungblom, Mira Hallin, Michelle Löwenhielm, Nicole Hall.

Team Switzerland

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