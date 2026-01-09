2026 Olympic Men's Hockey: Full Roster List For Every Team

The Olympics are nearly here, and NHL players will be there.

The 2026 Olympic men's hockey competition runs from Feb. 11 to 21 in Milan, Italy. It will be the first time that NHLers will participate since 2014 in Sochi, Russia.

At the last Winter Games in 2022 in Beijing, Finland won gold, while the Russian Olympic Committee received silver, and Slovakia won bronze.

We will have rosters for all 12 teams right in one place for you as they get announced. Here are the 11 rosters that have been announced so far, with Team Italy to come.

Canada

Forwards

Macklin Celebrini, San Jose (NHL)

Anthony Cirelli, Tampa Bay (NHL)

Sidney Crosby, Pittsburgh (NHL)

Brandon Hagel, Tampa Bay (NHL)

Bo Horvat, NY Islanders (NHL)

Nathan MacKinnon, Colorado (NHL)

Brad Marchand, Florida (NHL)

Mitch Marner, Vegas (NHL)

Connor McDavid, Edmonton (NHL)

Brayden Point, Tampa Bay (NHL)

Sam Reinhart, Florida (NHL)

Mark Stone, Vegas (NHL)

Nick Suzuki, Montreal (NHL)

Tom Wilson, Washington (NHL)

Defense

Drew Doughty, Los Angeles (WHL)

Thomas Harley, Dallas (NHL)

Cale Makar, Colorado (NHL)

Josh Morrissey, Winnipeg (NHL)

Colton Parayko, St. Louis (NHL)

Travis Sanheim, Philadelphia (NHL)

Shea Theodore, Vegas (NHL)

Devon Toews, Colorado (NHL)

Goalies

Jordan Binnington, St. Louis (NHL)

Darcy Kuemper, Los Angeles (NHL)

Logan Thompson, Washington (NHL)

Czechia

Forwards

Roman Cervenka, Pardubice (Cze.)

Radek Faksa, Dallas (NHL)

Jakub Flek, Brno (Cze.)

Tomas Hertl, Vegas (NHL)

David Kampf, Vancouver (NHL)

Ondrej Kase, Litvinov (Cze.)

Dominik Kubalik, Zug (Sui.)

Martin Necas, Colorado (NHL)

Ondrej Palat, New Jersey (NHL)

David Pastrnak, Boston (NHL)

Lukas Sedlak, Pardubice (Cze.)

Matej Stransky, Davos (Sui.)

David Tomasek, Farjestad (Swe.)

Pavel Zacha, Boston (NHL)

Defense

Radko Gudas, Anaheim (NHL)

Filip Hronek, Vancouver (NHL)

Michal Kempny, Brynas (Swe.)

Tomas Kundratek, Trinec (Cze.)

Jan Rutta, Geneve-Servette (Sui.)

Radim Simek, Liberec (Cze.)

David Spacek, Iowa (AHL)

Jiri Tichacek, Karpat (Fin.)

Goalies

Lukas Dostal, Anaheim (NHL)

Dan Vladar, Philadelphia (NHL)

Karel Vejmelka, Utah (NHL)

Denmark

Forwards

Mikkel Aagaard, Skelleftea (Swe.)

Mathias Bau Hansen, Herning (Den.)

Oliver Bjorkstrand, Tampa Bay (NHL)

Joachim Blichfeld, Tappara (Fin.)

Nikolaj Ehlers, Carolina (NHL)

Lars Eller, Ottawa (NHL)

Oscar Fisker Molgaard, Coachella Valley (AHL)

Nicklas Jensen, Rapperswil-Jona (Sui.)

Nick Olesen, Ceske Budejovice (Cze.)

Morten Poulsen, Herning (Den.)

Jonas Rondbjerg, Henderson (AHL)

Patrick Russell, Cologne (Ger.)

Frederik Storm, Cologne (Ger.)

Alexander True, JYP (Fin.)

Christian Wejse, Bremerhaven (Ger.)

Defense

Phillip Bruggisser, Bremerhaven (Ger.)

Nicholas B. Jensen, Bremerhaven (Ger.)

Jesper Jensen Aabo, KAC (Aut. / ICEHL)

Anders Koch, Graz (Aut. / ICEHL)

Matias Lassen, Iserlohn (Ger.)

Markus Lauridsen, Pustertal (Ita. / ICEHL)

Oliver Lauridsen, TPS (Fin.)

Goalies

Frederik Andersen, Carolina (NHL)

Frederik Dichow, HV71 (Swe.)

Mads Sogaard, Ottawa/Belleville (NHL/AHL)

Finland

Forwards

Sebastian Aho, Carolina (NHL)

Joel Armia, Los Angeles (NHL)

Mikael Granlund, Anaheim (NHL)

Erik Haula, Nashville (NHL)

Roope Hintz, Dallas (NHL)

Kaapo Kakko, Seattle (NHL)

Oliver Kapanen, Montreal (NHL)

Joel Kiviranta, Colorado (NHL)

Artturi Lehkonen, Colorado (NHL)

Anton Lundell, Florida (NHL)

Eetu Luostarinen, Florida (NHL)

Mikko Rantanen, Dallas (NHL)

Teuvo Teravainen, Chicago (NHL)

Eeli Tolvanen, Seattle (NHL)

Defense

Miro Heiskanen, Dallas (NHL)

Henri Jokiharju, Boston (NHL)

Mikko Lehtonen, Zurich (Sui.)

Esa Lindell, Dallas (NHL)

Olli Maatta, Utah (NHL)

Nikolas Matinpalo, Ottawa (NHL)

Niko Mikkola, Florida (NHL)

Rasmus Ristolainen, Philadelphia (NHL)

Goalies

Kevin Lankinen, Vancouver (NHL)

Ukko-Pekka Luukkonen, Buffalo (NHL)

Juuse Saros, Nashville (NHL)

France

Forwards

Justin Addamo, Jukurit (Fin.)

Pierre-Edouard Bellemare, Ajoie (Sui.)

Charles Bertrand, Sport (Fin.)

Louis Boudon, Jukurit (Fin.)

Kevin Bozon, Ajoie (Sui.)

Stephane Da Costa, Yekaterinburg (Rus.)

Aurelien Dair, Grenoble (Fra.)

Floran Douay, Lausanne (Sui.)

Dylan Fabre, Assat (Fin.)

Jordann Perret, Mountfield (Cze.)

Anthony Rech, Rouen (Fra.)

Nicolas Ritz, Angers (Fra.)

Alexandre Texier, Montreal (NHL)

Sacha Treille, Grenoble (Fra.)

Defense

Yohann Auvitu, Linz (Aut. / ICEHL)

Jules Boscq, HPK (Fin.)

Enzo Cantagallo, Marseille (Fra.)

Florian Chakiachvili, Rouen (Fra.)

Pierre Crinon, Grenoble (Fra.)

Hugo Gallet, KalPa (Fin.)

Enzo Guebey, Davos (Sui.)

Thomas Thiry, Ajoie (Sui.)

Goalies

Julian Junca Dukla Trencin (Svk.)

Antoine Keller Ajoie (Sui.)

Martin Neckar Chur (Sui.2)

Germany

Forwards

Leon Draisaitl, Edmonton (NHL)

Alexander Ehl, Mannheim (Ger.)

Dominik Kahun, Lausanne (Sui.)

Marc Michaelis, Mannheim (Ger.)

JJ Peterka, Utah (NHL)

Lukas Reichel, Abbotsford (AHL)

Tobias Rieder, Munich (Ger.)

Joshua Samanski, Bakersfield (AHL)

Justin Schutz, Mannheim (Ger.)

Wojciech Stachowiak, Syracuse (AHL)

Nico Sturm, Minnesota (NHL)

Tim Stutzle, Ottawa (NHL)

Frederik Tiffels, Berlin (Ger.)

Parker Tuomie, Cologne (Ger.)

Defense

Leon Gawanke, Edmonton (NHL)

Korbinian Geibel, Mannheim (Ger.)

Lukas Kalble, Lausanne (Sui.)

Jonas Muller, Mannheim (Ger.)

Moritz Muller, Utah (NHL)

Moritz Seider, Abbotsford (AHL)

Fabio Wagner, Munich (Ger.)

Kai Wissmann, Bakersfield (AHL)

Goalies

Maximilian Franzreb, Mannheim (Ger.)

Philipp Grubauer, Seattle (NHL)

Mathias Niederberger, Munich (Ger.)

Latvia

Forwards

Rodrigo Abols, Philadelphia (NHL)

Rudolfs Balcers, Zurich (Sui.)

Oskars Batna, Pelicans (Fin.)

Teddy Blueger, Vancouver (NHL)

Roberts Bukarts, Vorarlberg (Aut. / ICEHL)

Kaspars Daugavins, Kassel (Ger.2)

Martins Dzierkals, Prague (Cze.)

Haralds Egle, Karlovy Vary (Cze.)

Zemgus Girgensons, Tampa Bay (NHL)

Renars Krastenbergs, Olomouc (Cze.)

Dans Locmelis, Providence (AHL)

Eriks Mateiko, Hershey (AHL)

Eduards Tralmaks, Grand Rapids (AHL)

Sandis Vilmanis, Charlotte (AHL)

Defense

Uvis Balinskis, Florida (NHL)

Oskars Cibulskis, Herning (Den.)

Ralfs Freibergs, Viktovice (Cze.)

Janis Jaks, Karlovy Vary (Cze.)

Roberts Mamcics, Karlovy Vary (Cze.)

Kristians Rubins, Plzen (Cze.)

Alberts Smits, Jukurit (Fin.)

Kristaps Zile, Liberec (Cze.)

Goalies

Kristers Gudlevskis, Bremerhaven (Ger.)

Elvis Merzlikins, Columbus (NHL)

Arturs Silovs, Pittsburgh (NHL)

Slovakia

Forwards

Peter Cehlarik, Leksand (Swe.)

Dalibor Dvorsky, St. Louis (NHL)

Marek Hrivik, Viktovice (Cze.)

Libor Hudacek, Trinec (Cze.)

Milos Kelemen, Pardubice (Cze.)

Adam Liska, Cherepovets (Rus.)

Oliver Okuliar, Skelleftea (Swe.)

Martin Pospisil, Calgary (NHL)

Pavol Regenda, San Jose (NHL)

Adam Ruzicka, Spartak Moscow (Rus.)

Juraj Slafkovsky, Montreal (NHL)

Matus Sukel, Litvinov (Cze.)

Samuel Takac, Bratislava (Svk.)

Tomas Tatar, Zug (Sui.)

Defense

Peter Ceresnak, Pardubice (Cze.)

Erik Cernak, Tampa Bay (NHL)

Martin Fehervary, Washington (NHL)

Martin Gernat, Yaroslavl (Rus.)

Michal Ivan, Liberec (Cze.)

Patrik Koch, Trinec (Cze.)

Martin Marincin, Trinec (Cze.)

Simon Nemec, New Jersey (NHL)

Goalies

Samuel Hlavaj, Iowa (AHL)

Adam Gajan, Minnesota-Duluth (NCAA)

Stanislav Skorvanek, Mountfield (Cze.)

Sweden

Forwards

Jesper Bratt, New Jersey (NHL)

Leo Carlsson, Anaheim (NHL)

Joel Eriksson Ek, Minnesota (NHL)

Filip Forsberg, Nashville (NHL)

Pontus Holmberg, Tampa Bay (NHL)

Adrian Kempe, Los Angeles (NHL)

Gabriel Landeskog, Colorado (NHL)

Elias Lindholm, Boston (NHL)

William Nylander, Toronto (NHL)

Elias Pettersson, Vancouver (NHL)

Rickard Rakell, Pittsburgh (NHL)

Lucas Raymond, Detroit (NHL)

Alexander Wennberg, San Jose (NHL)

Mika Zibanejad, NY Rangers (NHL)

Defense

Rasmus Andersson, Calgary (NHL)

Philip Broberg, St. Louis (NHL)

Jonas Brodin, Minnesota (NHL)

Rasmus Dahlin, Buffalo (NHL)

Oliver Ekman-Larsson, Toronto (NHL)

Gustav Forsling, Florida (NHL)

Victor Hedman, Tampa Bay (NHL)

Erik Karlsson, Pittsburgh (NHL)

Goalies

Filip Gustavsson, Minnesota (NHL)

Jacob Markstrom, New Jersey (NHL)

Jesper Wallstedt, Minnesota (NHL)

Switzerland

Forward

Sven Andrighetto, Zurich (Sui.)

Christoph Bertschy, Fribourg-Gotteron (Sui.)

Kevin Fiala, Los Angeles (NHL)

Nico Hischier, New Jersey (NHL)

Ken Jager, Lausanne (Sui.)

Simon Knak, Davos (Sui.)

Philipp Kurashev, San Jose (NHL)

Denis Malgin, Zurich (Sui.)

Timo Meier, New Jersey (NHL)

Nino Niederreiter, Winnipeg (NHL)

Damien Riat, Lausanne (Sui.)

Sandro Schmid,Fribourg-Gotteron (Sui.)

Pius Suter, St. Louis (NHL)

Calvin Thurkauf, Lugano (Sui.)

Defense

Tim Berni, Geneve-Servette (Sui.)

Michael Fora, Davos (Sui.)

Andrea Glauser, Fribourg-Gotteron (Sui.)

Roman Josi, Nashville (NHL)

Dean Kukan, Zurich (Sui.)

Christian Marti, Zurich (Sui.)

Janis Moser, Tampa Bay (NHL)

Jonas Siegenthaler, New Jersey (NHL)

Goalies

Reto Berra, Fribourg-Gotteron (Sui.)

Leonardo Genoni, Zug (Sui.)

Akira Schmid, Vegas (NHL)

United States

Forwards

Matt Boldy, Minnesota (NHL)

Kyle Connor, Winnipeg (NHL)

Jack Eichel, Vegas (NHL)

Jake Guentzel, Tampa Bay (NHL)

Jack Hughes, New Jersey (NHL)

Clayton Keller, Utah (NHL)

Dylan Larkin, Detroit (NHL)

Auston Matthews, Toronto (NHL)

J.T. Miller, NY Rangers (NHL)

Brock Nelson, Colorado (NHL)

Tage Thompson, Buffalo (NHL)

Matthew Tkachuk, Florida (NHL)

Brady Tkachuk, Ottawa (NHL)

Vincent Trocheck, NY Rangers (NHL)

Defense

Brock Faber, Minnesota (NHL)

Quinn Hughes, Minnesota (NHL)

Seth Jones, Florida (NHL)

Charlie McAvoy, Boston (NHL)

Jake Sanderson, Ottawa (NHL)

Jaccob Slavin, Carolina (NHL)

Zach Werenski, Columbus (NHL)

Goalies

Connor Hellebuyck, Winnipeg (NHL)

Jake Oettinger, Dallas (NHL)

Jeremy Swayman, Boston (NHL)

