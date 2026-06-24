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The Hockey News

Top 50 NHL UFAs: Andersson, Carlson, Bobrovsky Lead 2026 Free Agency Class

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The Hockey News
2h
Updated Jun 25, 2026, 00:01
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The 2026 UFA class isn't the strongest, but make no mistake – there are needle-moving players who will reach NHL free agency.

NHL free agency opens on July 1 with some intriguing pending UFAs still unsigned.

The 2026 class doesn't include the big names that it could've had, since Connor McDavid, Jack Eichel and Kyle Connor are among the star talent that signed contract extensions long ago.

That doesn't mean there are no good players, however. There are pending UFAs who could fit in a team's top two forward lines, the middle defense pair or the starting goalie role. There's also suspense as we await Alex Ovechkin's decision on whether he will play another NHL season or not.

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Alex Tuch had been the top pending UFA left, but he's been traded to the Washington Capitals and signed an eight-year contract extension worth $10.5 million annually.

TheHockeyNews.com will go more in-depth on the top five players at each position in the lead-up to NHL free agency. In the meantime, here are the top 50 UFAs. Salary information is according to PuckPedia.

1. Rasmus Andersson, D, Vegas Golden Knights
Age: 29
Previous cap hit: $4.55 million
2025-26 stats: 81 GP, 17 G, 30 A, 47 PTS

2. Alex Ovechkin, LW, Washington Capitals
Age: 40
Previous cap hit: $9.5 million
2025-26 stats: 82 GP, 32 G, 32 A, 64PTS

3. John Carlson, D, Anaheim Ducks
Age: 36
Previous cap hit: $8 million
2025-26 stats: 71 GP, 14 G, 46 A, 60 PTS 

4. Sergei Bobrovsky, G, Florida Panthers
Age: 37
Previous cap hit: $10 million
2025-26 stats: 27-23-1, 3.07 GAA, .877 SP

There's growing speculation over whether the Winnipeg Jets will trade Connor Hellebuyck, plus the latest on Sergei Bobrovsky's contract talks with the Florida Panthers as his UFA eligibility approaches.
thehockeynews.comNHL Rumor Roundup: Latest On Connor Hellebuyck And Sergei BobrovskyThere's growing speculation over whether the Winnipeg Jets will trade Connor Hellebuyck, plus the latest on Sergei Bobrovsky's contract talks with the Florida Panthers as his UFA eligibility approaches.

5. Anthony Mantha, LW, Pittsburgh Penguins
Age: 31
Previous cap hit: $2.5 million
2025-26 stats: 81 GP, 33 G, 31 A, 64 PTS

6. Jacob Trouba, D, Anaheim Ducks
Age: 32
Previous cap hit: $8 million
2025-26 stats: 81 GP, 10 G, 25 A, 35 PTS

7. Mason Marchment, LW, Columbus Blue Jackets
Age: 31
Previous cap hit: $4.5 million
2025-26 stats: 68 GP, 19 G, 26 A, 45 PTS

8. Viktor Arvidsson, RW, Boston Bruins
Age: 33
Previous cap hit: $4 million
2025-26 stats: 69 GP, 25 G, 29 A, 54 PTS

9. Boone Jenner, C, Columbus Blue Jackets
Age: 33
Previous cap hit: $3.75 million
2025-26 stats: 67 GP, 13 G, 25 A, 38 PTS  

10. Anders Lee, LW, New York Islanders
Age: 35
Previous cap hit: $7 million
2025-26 stats: 82 GP, 19 G, 23 A, 42 PTS  

11. Michael Bunting, LW, Dallas Stars
Age: 30
Previous cap hit: $4.5 million
2025-26 stats: 74 GP, 14 G, 19 A, 33 PTS  

12. Mario Ferraro, D, San Jose Sharks
Age: 27
Previous cap hit: $3.25 million
2025-26 stats: 82 GP, 7 G, 16 A, 23 PTS  

13. Frederik Andersen, G, Carolina Hurricanes
Age: 36
Previous cap hit: $2.75 million
2025-26 stats: 16-14-5, 3.05 GAA, .874 SP

Carolina Hurricanes goalie Frederik Andersen’s spectacular post-season dominance has silenced his critics while propelling Carolina toward a Stanley Cup. But what will the veteran netminder get on the open market when he becomes a UFA this summer?
thehockeynews.comWhat Will Andersen's Phenomenal NHL Playoff Campaign Fetch Him In Free Agency?Carolina Hurricanes goalie Frederik Andersen’s spectacular post-season dominance has silenced his critics while propelling Carolina toward a Stanley Cup. But what will the veteran netminder get on the open market when he becomes a UFA this summer?

14. Patrick Kane, RW, Detroit Red Wings
Age: 37
Previous cap hit: $3 million
2025-26 stats: 67 GP, 16 G, 41 A, 57 PTS    

15. Mats Zuccarello, RW, Minnesota Wild
Age: 38
Previous cap hit: $4.125 million
2025-26 stats: 59 GP, 15 G, 39 A, 54 PTS      

16. Jaden Schwartz, LW, Seattle Kraken
Age: 33
Previous cap hit: $5.5 million
2025-26 stats: 50 GP, 11 G, 15 A, 26 PTS      

17. Stuart Skinner, G, Pittsburgh Penguins
Age: 27
Previous cap hit: $2.6 million
2025-26 stats: 23-17-9, 2.92 GAA, .888 SP

18. Scott Laughton, C, Los Angeles Kings
Age: 32
Previous cap hit: $3 million
2025-26 stats: 64 GP, 13 G, 7 A, 20 PTS  

19. Brett Kulak, D, Colorado Avalanche
Age: 32
Previous cap hit: $2.75 million
2025-26 stats: 83 GP, 1 G, 11 A, 12 PTS

20. Erik Haula, C, Nashville Predators
Age: 35
Previous cap hit: $3.15 million
2025-26 stats: 81 GP, 14 G, 24 A, 38 PTS  

21. Jack Roslovic, RW, Edmonton Oilers
Age: 29
Previous cap hit: $1.5 million
2025-26 stats: 69 GP, 21 G, 15 A, 36 PTS

22. Patrik Laine, RW, Montreal Canadiens
Age: 28
Previous cap hit: $8.7 million
2025-26 stats: 5 GP, 0 G, 1 A, 1 PTS

There could be some teams willing to buy low on Laine this summer.
thehockeynews.comCanadiens' Patrik Laine Is NHL's Most Intriguing Free Agent This YearThere could be some teams willing to buy low on Laine this summer.

23. Ryan Shea, D, Pittsburgh Penguins
Age: 29
Previous cap hit: $900,000
2025-26 stats: 80 GP, 6 G, 29 A, 35 PTS  

24. Claude Giroux, RW/C, Ottawa Senators
Age: 38
Previous cap hit: $2 million
2025-26 stats: 82 GP, 14 G, 35 A, 49 PTS     

25. Nick Blankenburg, D, Colorado Avalanche
Age: 28
Previous cap hit: $775,000
2025-26 stats: 61 GP, 8 G, 16 A, 24 PTS    

26. Andrei Kuzmenko, LW, Los Angeles Kings
Age: 30
Previous cap hit: $4.3 million
2025-26 stats: 52 GP, 13 G, 12 A, 25 PTS  

27. John Klingberg, D, San Jose Sharks
Age: 33
Previous cap hit: $4 million
2025-26 stats: 56 GP, 10 G, 17 A, 27 PTS

28. Eeli Tolvanen, RW, Seattle Kraken
Age: 27
Previous cap hit: $3.475 million
2025-26 stats: 78 GP, 12 G, 24 A, 36 PTS  

29. Logan Stanley, D, Buffalo Sabres
Age: 28
Previous cap hit: $1.25 million
2025-26 stats: 76 GP, 9 G, 17 A, 26 PTS

30. Vladimir Tarasenko, RW, Minnesota Wild
Age: 34
Previous cap hit: $4.75 million
2025-26 stats: 75 GP, 23 G, 24 A, 47 PTS  

31. Ilya Mikheyev, RW, Chicago Blackhawks
Age: 31
Previous cap hit: $4.75 million
2025-26 stats: 77 GP, 18 G, 18 A, 36 PTS

The Chicago Blackhawks are likely to lose Ilya Mikheyev to free agency, but it is more about term than money.
thehockeynews.comBlackhawks Can Afford To Give Ilya Mikheyev Money, But Not TermThe Chicago Blackhawks are likely to lose Ilya Mikheyev to free agency, but it is more about term than money.

32. A.J. Greer, LW, Florida Panthers
Age: 29
Previous cap hit: $850,000
2025-26 stats: 78 GP, 17 G, 15 A, 32 PTS

33. Oliver Bjorkstrand, RW, Tampa Bay Lightning
Age: 31
Previous cap hit: $5.4 million
2025-26 stats: 80 GP, 12 G, 20 A, 32 PTS    

34. Alex Kerfoot, C, Utah Mammoth
Age: 31
Previous cap hit: $3 million
2025-26 stats: 34 GP, 7 G, 6 A, 13 PTS

35. David Perron, LW, Detroit Red Wings
Age: 38
Previous cap hit: $4 million
2025-26 stats: 65 GP, 13 G, 15 A, 28 PTS

36. Connor Ingram, G, Edmonton Oilers
Age: 29
Previous cap hit: $1.95 million
2025-26 stats: 16-10-3, 2.60 GAA, .899 SP

37. Andrew Peeke, D, Boston Bruins
Age: 28
Previous cap hit: $2.75 million
2025-26 stats: 77 GP, 5 G, 9 A, 14 PTS

38. Cam Talbot, G, Detroit Red Wings
Age: 38
Previous cap hit: $2.5 million
2025-26 stats: 12-9-6, 3.19 GAA, .883 SP

39. Jeremy Lauzon, D, Vegas Golden Knights
Age: 29
Previous cap hit: $2 million
2025-26 stats: 68 GP, 1 G, 12 A, 13 PTS  

40. Nick Jensen, D, Ottawa Senators
Age: 35
Previous cap hit: $4.05 million
2025-26 stats: 61 GP, 4 G, 13 A, 17 PTS

41. Jamie Oleksiak, D, Seattle Kraken
Age: 33
Previous cap hit: $4.6 million
2025-26 stats: 78 GP, 5 G, 10 A, 15 PTS  

42. Kasperi Kapanen, RW, Edmonton Oilers
Age: 29
Previous cap hit: $1.3 million
2025-26 stats: 41 GP, 8 G, 9 A, 17 PTS    

43. Teddy Blueger, C, Vancouver Canucks
Age: 31
Previous cap hit: $1.8 million
2025-26 stats: 35 GP, 9 G, 8 A, 17 PTS

44. Beck Malenstyn, LW, Buffalo Sabres
Age: 28
Previous cap hit: $1.35 million
2025-26 stats: 81 GP, 7 G, 7 A, 14 PTS  

45. Tony DeAngelo, D, New York Islanders
Age: 30
Previous cap hit: $1.75 million
2025-26 stats: 76 GP, 5 G, 30 A, 35 PTS

46. Jamie Benn, LW, Dallas Stars
Age: 36
Previous cap hit: $1 million
2025-26 stats: 60 GP, 15 G, 21 A, 36 PTS  

47. Radko Gudas, D, Anaheim Ducks
Age: 36
Previous cap hit: $4 million
2025-26 stats: 56 GP, 2 G, 11 A, 13 PTS  

48. Brent Burns, D, Colorado Avalanche
Age: 41
Previous cap hit: $1 million
2025-26 stats: 82 GP, 12 G, 23 A, 35 PTS  

49. Corey Perry, RW, Tampa Bay Lightning
Age: 41
Previous cap hit: $2 million
2025-26 stats: 72 GP, 17 G, 20 A, 37 PTS    

50. Victor Olofsson, LW, Calgary Flames
Age: 30
Previous cap hit: $1.575 million
2025-26 stats: 78 GP, 13 G, 18 A, 31 PTS      

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