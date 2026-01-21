Full List Of All 10 Olympic Women's Hockey Rosters

The women's hockey tournament at the 2026 Olympics open February 5 in Italy.
Each nation initially named a 23 player roster. Since those announcements, two nations, Switzerland and Germany have needed to make injury replacements their roster. The injured players for each are still listed.
Here's a look at all 10 women's hockey rosters:
Forwards: Marie-Philip Poulin, Laura Stacey, Brianne Jenner, Blayre Turnbull, Sarah Fillier, Natalie Spooner, Sarah Nurse, Emma Maltais, Emily Clark, Kristin O'Neill, Julia Gosling, Jennifer Gardiner, Daryl Watts
Defenders: Renata Fast, Erin Ambrose, Ella Shelton, Jocelyne Larocque, Claire Thompson, Sophie Jaques, Kati Tabin.
Goaltenders: Ann-Renee Desbiens, Emerance Maschmeyer, Kayle Osborne.
Forwards: Kristýna Kaltounková, Kateřina Mrázová, Denisa Křížová, Klára Hymlárová, Natálie Mlýnková, Tereza Vanišová, Adéla Šapovalivová, Tereza Plosová, Michaela Pejzová, Vendula Přibylová, Tereza Pištěková, Linda Vocetková, Barbora Juříčková.
Defenders: Aneta Tejralová, Daniela Peišová, Dominika Lásková, Noemi Neubauerová, Andrea Trnková, Sára Čajanová, Klára Seroiszková.
Goaltenders: Klára Peslarová, Michaela Hesová, Julie Pejšová.
Forwards: Michelle Karvinen, Susanna Tapani, Petra Nieminen, Noora Tulus, Viivi Vainikka, Elisa Holopainen, Emma Nuutinen, Jenniina Nylund, Ida Kuoppala, Julia Liikala, Julia Schalin, Sanni Vanhanen, Emila Vesa.
Defenders: Ronja Savolainen, Nelli Laitinen, Rounding, Sanni Rantala, Sini Karjalainen, Elli Suoranta, and Siiri Yrjölä.
Goaltenders: Sanni Ahola, Anni Keisala, Emilia Kyrkkö.
Forwards: Chloe Aurard-Bushee, Lore Baudrit, Estelle Duvin, Clara Rozier, Jade Barbirati, Manon le Scodan, Julia Mesplede, Clemence Boudine, Elle Duvinse, Hana Galbrun, Margot Huot-Marchand, Emma Nonnenmacher, Anais Peyne-Dingival, Anae Simon.
Defenders: Lea Berger, Gabrielle De Serres, Sophie Leclerc, Marie-Pierre Pelissou, Lucie Quartro, Lea Villiot, Elina Zilliox.
Goaltenders: Alice Philbert, Margaux Mameri, Violette Pianel-Couriaut
Forwards: Laura Kluge, Luisa Welcke, Lilli Welcke, Emily Nix, Franziska Feldmeier, Nicola Hadraschek-Eisenschmid, Celina Haider, Mathilda Heine, Svenja Voigt, Nina Christof, Jule Schiefer, Anne Bartsch, Katharina Häckelsmiller.
Defenders: Nina Jobst-Smith, Daria Gleißner, Carina Strobel, Ronja Hark, Hanna Hoppe, Tara Schmitz, Charlott Schaffrath.
Goaltenders: Sandra Abstreiter, Lisa Hemmerle, Chiara Schultz.
Injured: Hanna Weichenhain
Forwards: Kristin Della Rovere, Matilde Fantin, Kayla Tutino, Justine Reyes, Aurora Enrica Abatangelo, Eleonora Bonafini, Anna Caumo, Manuela Heidenberger, Sara Kaneppele, Marta Mazzocchi, Greta Niccolai, Rebecca Roccella, Carola Saletta.
Defenders: Laura Fortino, Jacqueline Pierri, Kristen Guerriero, Nadia Mattivi, Laura Lobis, Franziska Stocker, Amie Fielding Varano.
Goaltenders: Martina Fedel, Gabriella Frances Durante, Margherita Ostoni
Forwards: Akane Shiga, Haruka Toko, Rio Noro, Riri Noro, Ai Tada, Umeka Odaira, Suzuka Maeda, Mei Miura, Remi Koyama, Yumeka Wajima, Makoto Ito.
Defenders: Aoi Shiga Ayaka Hitosato, Nana Akimoto, Kohane Sato, Shiori Yamashita, Kanami Seki, Shiori Koike, Akane Hosoyamada.
Goaltenders: Miyuu Masuhara, Riko Kawaguchi, Rei Halloran.
Forwards: Sara Hjalmarsson, Lina Ljungblom, Hilda Svensson, Josefin Bouveng, Thea Johansson, Nicole Hall, Lisa Johansson, Hanna Thuvik, Sofie Lundin, Hanna Olsson, Ebba Hedqvist, Felizia Wikner-Zienkiewicz, Mira Hallin.
Defenders: Anna Kjellbin, Jessica Adolfsson, Maja Nylén-Persson, Mira Jungåker, Jenna Raunio, Ida Karlsson, Linnéa Andersson.
Goaltenders: Ebba Svensson Träff, Emma Söderberg, Tindra Holm.
Forwards: Leoni Balzer, Rahel Enzler, Naemi Herzig, Sinja Leemann, Lena-Marie Lutz, Alina Marti, Alina Müller, Kaleigh Quennec, Lisa Rüedi, Vanessa Schaefer, Lara Stalder, Ivana Wey, Laura Zimmermann.
Defenders: Nicole Vallario, Alessia Baechler, Annic Büchi, Lara Christen, Laure Mériguet, Shannon Sigrist, Stefanie Wetli.
Goaltenders: Andrea Brändli, Saskia Maurer, Monja Wagner.
Injury: Noemi Ryhner
Forwards: Hilary Knight, Kendall Coyne Schofield, Alex Capenter, Hannah Bilka, Taylor Heise, Kelly Pannek, Britta Curl-Salemme, Grace Zumwinkle, Hayley Scamurra, Abbey Murphy, Tessa Janecke, Kirsten Simms, Joy Dunne.
Defenders: Megan Keller, Lee Stecklein, Caroline Harvey, Laila Edwards, Cayla Barnes, Rory Guilday, Haley Winn.
Goaltenders: Aerin Frankel, Gwyneth Philips, Ava McNaughton